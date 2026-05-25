Die Schweiz schwitzt schon im Mai – droht uns ein Hitzesommer 2026?

Da hilft nur noch ein Sprung ins Nass: Treffen die Langfristprognosen der internationalen Wetterdienste ein, wird der Sommer 2026 in der Schweiz überdurchschnittlich warm. Keystone

Die Schweiz erlebt derzeit Temperaturen nahe der 30-Grad-Marke. Und vieles spricht dafür, dass der Sommer ähnlich weitergehen könnte: Modelle sehen Hinweise auf einen aussergewöhnlich warmen Sommer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Internationale Wettermodelle rechnen für die Schweiz mit einem überdurchschnittlich warmen Sommer 2026.

Besonders der August könnte sehr heiss werden.

Gleichzeitig deuten Modelle auf einen möglichen starken El Niño hin, der die globalen Temperaturen zusätzlich antreiben könnte. Mehr anzeigen

Der meteorologische Sommer beginnt zwar erst am 1. Juni, mit Temperaturen um 28 Grad ist die warme Jahreszeit aber bereits Ende Mai in der Schweiz eingezogen. Und gut möglich, dass es in den kommenden Monaten im gleichen Stil weitergeht: Die ersten Langfristprognosen deuten auf einen überdurchschnittlich warmen Sommer hin.

Internationale Wettermodelle rechnen für die Schweiz und grosse Teile Europas mit Temperaturen über dem langjährigen Mittel. Gleichzeitig könnte ein möglicher starker El Niño die globale Erwärmung zusätzlich verstärken.

Klar ist: Es handelt sich noch nicht um konkrete Wetterprognosen, sondern um Trends, die mit grosser Vorsicht zu geniessen sind – und die allerdings auffällig klar in Richtung Hitze zeigen. Eine Übersicht.

Das sagen die Wettermodelle

Die grossen internationalen Wetterdienste sind sich in einem Punkt einig: Der Sommer 2026 dürfte in der Schweiz warm werden. Sowohl die amerikanische Wetterbehörde NOAA als auch das European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) berechnen derzeit Temperaturabweichungen von rund einem Grad über den Durchschnittswerten.

Die amerikanische Wetterbehörde NOAA erwartet im Sommer 2026 in Mitteleuropa eine Abweichung der Temperatur gegenüber dem langjährigen Mittel um etwas mehr als 1 Grad. Tropical Tidbits

Solche Prognosen beziehen sich auf den meteorologischen Sommer von Juni bis August und zeigen keine konkreten Wetterlagen, sondern grossräumige Trends bei Temperatur, Luftdruck und Niederschlag. Trotzdem gelten sie als wichtiger Hinweis darauf, in welche Richtung sich ein Sommer entwickeln könnte.

Auffällig ist dabei vor allem die Konstanz der Modelle. Praktisch alle grossen Langfristprognosen – darunter auch jene des Deutschen Wetterdiensts, von MeteoFrance, des britischen Wetterdiensts und der japanischen Meteorologiebehörde – simulieren einen überdurchschnittlich warmen Sommer für Mitteleuropa. Die Spannweite der einzelnen Berechnungen reicht dabei von plus 0,5 bis plus 1,5 Grad gegenüber dem langjährigen Mittel.

Besonders der August könnte brisant werden

Während der Juni in einigen Berechnungen noch vergleichsweise moderat ausfällt, zeigt sich beim August ein deutlich klareres Signal. Mehrere Modelle prognostizieren für den Hochsommer Temperaturabweichungen von mehr als 1,5 Grad.

Noch offen bleibt allerdings, wie sich dieser Temperaturüberschuss zusammensetzt. Möglich wären einzelne extreme Hitzeschübe mit Temperaturen über 35 Grad. Denkbar ist aber auch ein Sommer mit dauerhaft leicht überdurchschnittlichen Temperaturen ohne spektakuläre Rekorde.

Für Städte wie Zürich, Basel oder Genf wäre beides problematisch. Besonders in dicht bebauten Gebieten speichern Beton und Asphalt die Wärme über Stunden hinweg. Tropennächte, in denen die Temperaturen nicht mehr unter 20 Grad sinken, könnten dadurch erneut häufiger auftreten.

Wird die Trockenheit zum Problem?

Anders als bei der Hitze sind sich die Langfristmodelle von NOAA und ECMWF bei der Trockenheit nicht ganz einig: Die amerikanische Wetterbehörde rechnet in der Ostschweiz und im Süden mit leicht überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen (siehe Grafik), die Europäer gehen von einem schweizweit trockenen Sommer aus.

NOAA-Niederschlagsprognose: Während Tropical Tidbits

Das könnte heikel werden, weil bereits der Frühling 2026 in vielen Regionen vergleichsweise trocken verlief. Entsprechend sind die Wasserreserven vielerorts geringer als üblich. Sollte der Sommer tatsächlich länger trocken bleiben, könnten Böden, Wälder und Landwirtschaft erneut unter Druck geraten.

Hinzu kommt ein widersprüchlicher Effekt des Klimawandels: Zwar könnte insgesamt weniger Regen fallen, gleichzeitig steigt aber die Gefahr heftiger Gewitter. Wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit speichern und liefert dadurch mehr Energie für Starkregen, Hagel und lokale Unwetter.

Möglicher Super-El-Niño

Zusätzliche Dynamik erhält die Entwicklung durch den tropischen Pazifik. Mehrere Klimamodelle zeigen derzeit die mögliche Entstehung eines starken El-Niño-Ereignisses gegen Ende 2026, wie der Newsletter «The Climate Brink» berichtet.

El Niño beschreibt eine ungewöhnliche Erwärmung der Oberflächengewässer im tropischen Pazifik. Obwohl das Phänomen Tausende Kilometer entfernt entsteht, beeinflusst es das Klima auf dem ganzen Globus. Dadurch verändern sich weltweit Luftströmungen und Wettermuster. In vielen Regionen steigen die Temperaturen an, Hitzewellen werden wahrscheinlicher und Extremwetter kann zunehmen.

«The Climate Brink» hat seine Temperaturprognosen deshalb zuletzt nach oben korrigiert. Für 2026 wird mittlerweile eine globale Durchschnittstemperatur von rund 1,46 Grad über dem vorindustriellen Niveau erwartet. Für 2027 liegt die Schätzung sogar bei 1,61 Grad. Damit hätte 2027 gute Chancen, das wärmste jemals gemessene Jahr zu werden.

Noch besteht Unsicherheit, weil sich die ENSO-Prognosen – also die Vorhersagen für El Niño und La Niña – im Frühling traditionell schwierig modellieren lassen. Fachleute sprechen von der sogenannten «Spring Predictability Barrier». Trotzdem verdichten sich die Hinweise auf ein kräftiges Ereignis.

Schweizer Serie der warmen Sommer

Die Schweizer Seen dürften auch im Sommer 2026 vermehrt zur Erfrischung aufgesucht werden. Keystone

Dass die Modelle erneut einen zu warmen Sommer berechnen, passt zu einer Entwicklung, die sich seit Jahren abzeichnet. Seit 2015 fiel in der Schweiz nahezu jeder Sommer zumindest leicht überdurchschnittlich warm aus. Selbst vergleichsweise wechselhafte Sommer wie 2021 lagen langfristig betrachtet noch im Bereich der warmen Sommer.

Grafik: Meteo Schweiz

Die langfristige Erwärmung verändert zudem die Ausgangslage für einzelne Wetterereignisse. Selbst normale Hochdruckphasen führen heute schneller zu grosser Hitze als noch vor einigen Jahrzehnten. Die globale Erwärmung erhöht also nicht zwingend die Anzahl der Hitzewellen – sie macht sie aber intensiver und wahrscheinlicher.

Dazu kommen immer wärmere Ozeane weltweit. Die Meeresoberflächentemperaturen lagen zuletzt erneut auf Rekordniveau. Fachleute sehen darin einen zusätzlichen Verstärker für extreme Wetterlagen.

Wie ernst muss man diese Prognosen nehmen?

Meteorolog*innen betonen stets, dass Langfristprognosen keine klassischen Wettervorhersagen sind. Niemand kann heute seriös sagen, ob es am 15. Juli regnen oder ob Ende August eine Hitzewelle herrschen wird. Die Modelle zeigen vielmehr grossräumige Trends und Wahrscheinlichkeiten.

Dennoch gelten die aktuellen Berechnungen als bemerkenswert konsistent. Dass praktisch alle grossen Wetterdienste einen zu warmen Sommer simulieren, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser Trend tatsächlich einstellt.

Wie extrem der Sommer letztlich ausfallen wird, hängt jedoch von vielen Faktoren ab: der Entwicklung von El Niño, der Position von Hochdruckgebieten über Europa, den Meerestemperaturen im Atlantik und auch davon, wie häufig kühlere Luftmassen nach Mitteleuropa gelangen.

Video aus dem Ressort