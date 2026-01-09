Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder Am 9. Januar 2026 steht die Schweiz für einen Moment still: Die Bilder des nationalen Trauertags nach dem Brand in der Silvesternacht in Crans-Montana. Bild: Pierre Albouy/REUTERS POOL KEYSTONE/dpa Tränen und Trauer in Martigny. Bild: KEYSTONE Bundespräsident Guy Parmelin bei seiner Rede während der Trauerfeier. Bild: KEYSTONE Schweigeminute in St. Gallen vor der Kathedrale. Auch die Feuerwehr steht still. Bild: blue News Der Walliser Zivilschutz gedenkt der Opfer. Bild: KEYSTONE Trotz Schneefall und Kälte fanden sich viele Menschen in Crans-Montana ein und verfolgten auf Grossleinwand die Trauerfeier. Bild: KEYSTONE Schweigeminute in Crans-Montana. Bild: KEYSTONE Die Staatsspitze der Schweiz war bei der Trauerfeier anwesend. Bild: Fabrice Coffrini/AFP POOL KEYSTONE/dpa Vor dem Zürcher Fraumünster legen Passant:innen Blumen nieder. Bild: blue News Mitglieder des Nidwaldner Regierungsrats treffen in Martigny ein. Dort fand der offizielle Trauerakt statt. Bild: blue News Teilnehmer*innen treffen vor dem Start auf der Place du Scandia in Crans-Montana ein. Bild: blue News Anlässlich der Schweigeminute für die Opfer von Crans-Montana VS wurde der öffentliche Verkehr für kurze Zeit angehalten. Hier in Bern. Bild: sda Emmanuel Macron schreibt in das Kondolenzbuch. Bild: Screenshot Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Bundespräsident Guy Parmelin begrüssen sich in Martigny. Bild: SRF Zahlreiche Menschen sammeln sich vor der Kathedrale in Lausanne. Bild: KEYSTONE Heftiger Schneefall am Morgen des 9. Januar in Crans-Montana. Bild: blue News In Bern stehen Passanten auf den Strassen still für die Schweigeminute. Bild: KEYSTONE Zivilschützer, die für den Ski-Weltcup in Adelboden im Einsatz sind, halten inne. Bild: KEYSTONE Vorbereitungen in Martigny am Morgen vor dem offiziellen Trauerakt. Bild: blue News Viele Sicherheitskräfte sichern den Ort in Martigny. Bild: blue News Allein in Crans-Montana waren für den Trauertag 98 nationale und internationale Journalist*innen akkreditiert. Bild: blue News Viele Leute halten vor der St. Christopher Kapelle in Crans-Montana inne. Bild: KEYSTONE An der Hauptanzeigetafel im Zürcher Hauptbahnhof wird auf die Schweigeminute hingewiesen. Bild: blue News Während der Schweigeminute um 14 Uhr steht praktisch die ganze Bahnhofshalle still. Einer der vielen eindrücklichen Momente an diesem nationalen Trauertag. Bild: blue News Bild: KEYSTONE Bild: blue News Schweigen und Tränen in Crans-Montana. Bild: blue News Viele Gäste sind trotz heftiger Schneefälle in Crans-Montana zur Gedenkfeier gekommen. Bild: blue News Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder Am 9. Januar 2026 steht die Schweiz für einen Moment still: Die Bilder des nationalen Trauertags nach dem Brand in der Silvesternacht in Crans-Montana. Bild: Pierre Albouy/REUTERS POOL KEYSTONE/dpa Tränen und Trauer in Martigny. Bild: KEYSTONE Bundespräsident Guy Parmelin bei seiner Rede während der Trauerfeier. Bild: KEYSTONE Schweigeminute in St. Gallen vor der Kathedrale. Auch die Feuerwehr steht still. Bild: blue News Der Walliser Zivilschutz gedenkt der Opfer. Bild: KEYSTONE Trotz Schneefall und Kälte fanden sich viele Menschen in Crans-Montana ein und verfolgten auf Grossleinwand die Trauerfeier. Bild: KEYSTONE Schweigeminute in Crans-Montana. Bild: KEYSTONE Die Staatsspitze der Schweiz war bei der Trauerfeier anwesend. Bild: Fabrice Coffrini/AFP POOL KEYSTONE/dpa Vor dem Zürcher Fraumünster legen Passant:innen Blumen nieder. Bild: blue News Mitglieder des Nidwaldner Regierungsrats treffen in Martigny ein. Dort fand der offizielle Trauerakt statt. Bild: blue News Teilnehmer*innen treffen vor dem Start auf der Place du Scandia in Crans-Montana ein. Bild: blue News Anlässlich der Schweigeminute für die Opfer von Crans-Montana VS wurde der öffentliche Verkehr für kurze Zeit angehalten. Hier in Bern. Bild: sda Emmanuel Macron schreibt in das Kondolenzbuch. Bild: Screenshot Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Bundespräsident Guy Parmelin begrüssen sich in Martigny. Bild: SRF Zahlreiche Menschen sammeln sich vor der Kathedrale in Lausanne. Bild: KEYSTONE Heftiger Schneefall am Morgen des 9. Januar in Crans-Montana. Bild: blue News In Bern stehen Passanten auf den Strassen still für die Schweigeminute. Bild: KEYSTONE Zivilschützer, die für den Ski-Weltcup in Adelboden im Einsatz sind, halten inne. Bild: KEYSTONE Vorbereitungen in Martigny am Morgen vor dem offiziellen Trauerakt. Bild: blue News Viele Sicherheitskräfte sichern den Ort in Martigny. Bild: blue News Allein in Crans-Montana waren für den Trauertag 98 nationale und internationale Journalist*innen akkreditiert. Bild: blue News Viele Leute halten vor der St. Christopher Kapelle in Crans-Montana inne. Bild: KEYSTONE An der Hauptanzeigetafel im Zürcher Hauptbahnhof wird auf die Schweigeminute hingewiesen. Bild: blue News Während der Schweigeminute um 14 Uhr steht praktisch die ganze Bahnhofshalle still. Einer der vielen eindrücklichen Momente an diesem nationalen Trauertag. Bild: blue News Bild: KEYSTONE Bild: blue News Schweigen und Tränen in Crans-Montana. Bild: blue News Viele Gäste sind trotz heftiger Schneefälle in Crans-Montana zur Gedenkfeier gekommen. Bild: blue News

Die Schweiz gedenkt am Freitag der Opfer der Brand-Katastrophe von Crans-Montana. Das sind die Bilder.