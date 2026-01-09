  1. Privatkunden
Bilder aus dem Land Die Schweiz trauert

Sven Ziegler

9.1.2026

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder
Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Am 9. Januar 2026 steht die Schweiz für einen Moment still: Die Bilder des nationalen Trauertags nach dem Brand in der Silvesternacht in Crans-Montana.

Am 9. Januar 2026 steht die Schweiz für einen Moment still: Die Bilder des nationalen Trauertags nach dem Brand in der Silvesternacht in Crans-Montana.

Bild: Pierre Albouy/REUTERS POOL KEYSTONE/dpa

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Tränen und Trauer in Martigny.

Tränen und Trauer in Martigny.

Bild: KEYSTONE

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Bundespräsident Guy Parmelin bei seiner Rede während der Trauerfeier.

Bundespräsident Guy Parmelin bei seiner Rede während der Trauerfeier.

Bild: KEYSTONE

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Schweigeminute in St. Gallen vor der Kathedrale. Auch die Feuerwehr steht still.

Schweigeminute in St. Gallen vor der Kathedrale. Auch die Feuerwehr steht still.

Bild: blue News

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Der Walliser Zivilschutz gedenkt der Opfer.

Der Walliser Zivilschutz gedenkt der Opfer.

Bild: KEYSTONE

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Trotz Schneefall und Kälte fanden sich viele Menschen in Crans-Montana ein und verfolgten auf Grossleinwand die Trauerfeier.

Trotz Schneefall und Kälte fanden sich viele Menschen in Crans-Montana ein und verfolgten auf Grossleinwand die Trauerfeier.

Bild: KEYSTONE

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Schweigeminute in Crans-Montana.

Schweigeminute in Crans-Montana.

Bild: KEYSTONE

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Die Staatsspitze der Schweiz war bei der Trauerfeier anwesend.

Die Staatsspitze der Schweiz war bei der Trauerfeier anwesend.

Bild: Fabrice Coffrini/AFP POOL KEYSTONE/dpa

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Vor dem Zürcher Fraumünster legen Passant:innen Blumen nieder.

Vor dem Zürcher Fraumünster legen Passant:innen Blumen nieder.

Bild: blue News

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Mitglieder des Nidwaldner Regierungsrats treffen in Martigny ein. Dort fand der offizielle Trauerakt statt.

Mitglieder des Nidwaldner Regierungsrats treffen in Martigny ein. Dort fand der offizielle Trauerakt statt.

Bild: blue News

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Teilnehmer*innen treffen vor dem Start auf der Place du Scandia in Crans-Montana ein. 

Teilnehmer*innen treffen vor dem Start auf der Place du Scandia in Crans-Montana ein. 

Bild: blue News

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Anlässlich der Schweigeminute für die Opfer von Crans-Montana VS wurde der öffentliche Verkehr für kurze Zeit angehalten. Hier in Bern.

Anlässlich der Schweigeminute für die Opfer von Crans-Montana VS wurde der öffentliche Verkehr für kurze Zeit angehalten. Hier in Bern.

Bild: sda

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Emmanuel Macron schreibt in das Kondolenzbuch.

Emmanuel Macron schreibt in das Kondolenzbuch.

Bild: Screenshot

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Bundespräsident Guy Parmelin begrüssen sich in Martigny.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Bundespräsident Guy Parmelin begrüssen sich in Martigny.

Bild: SRF

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Zahlreiche Menschen sammeln sich vor der Kathedrale in Lausanne.

Zahlreiche Menschen sammeln sich vor der Kathedrale in Lausanne.

Bild: KEYSTONE

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Heftiger Schneefall am Morgen des 9. Januar in Crans-Montana.

Heftiger Schneefall am Morgen des 9. Januar in Crans-Montana.

Bild: blue News

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. In Bern stehen Passanten auf den Strassen still für die Schweigeminute.

In Bern stehen Passanten auf den Strassen still für die Schweigeminute.

Bild: KEYSTONE

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Zivilschützer, die für den Ski-Weltcup in Adelboden im Einsatz sind, halten inne.

Zivilschützer, die für den Ski-Weltcup in Adelboden im Einsatz sind, halten inne.

Bild: KEYSTONE

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Vorbereitungen in Martigny am Morgen vor dem offiziellen Trauerakt.

Vorbereitungen in Martigny am Morgen vor dem offiziellen Trauerakt.

Bild: blue News

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Viele Sicherheitskräfte sichern den Ort in Martigny.

Viele Sicherheitskräfte sichern den Ort in Martigny.

Bild: blue News

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Allein in Crans-Montana waren für den Trauertag 98 nationale und internationale Journalist*innen akkreditiert.

Allein in Crans-Montana waren für den Trauertag 98 nationale und internationale Journalist*innen akkreditiert.

Bild: blue News

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Viele Leute halten vor der St. Christopher Kapelle in Crans-Montana inne.

Viele Leute halten vor der St. Christopher Kapelle in Crans-Montana inne.

Bild: KEYSTONE

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. An der Hauptanzeigetafel im Zürcher Hauptbahnhof wird auf die Schweigeminute hingewiesen.

An der Hauptanzeigetafel im Zürcher Hauptbahnhof wird auf die Schweigeminute hingewiesen.

Bild: blue News

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Während der Schweigeminute um 14 Uhr steht praktisch die ganze Bahnhofshalle still. Einer der vielen eindrücklichen Momente an diesem nationalen Trauertag.

Während der Schweigeminute um 14 Uhr steht praktisch die ganze Bahnhofshalle still. Einer der vielen eindrücklichen Momente an diesem nationalen Trauertag.

Bild: blue News

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder

Bild: KEYSTONE

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder

Bild: blue News

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Schweigen und Tränen in Crans-Montana.

Schweigen und Tränen in Crans-Montana.

Bild: blue News

Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder. Viele Gäste sind trotz heftiger Schneefälle in Crans-Montana zur Gedenkfeier gekommen.

Viele Gäste sind trotz heftiger Schneefälle in Crans-Montana zur Gedenkfeier gekommen.

Bild: blue News

Die Schweiz gedenkt am Freitag der Opfer der Brand-Katastrophe von Crans-Montana. Das sind die Bilder.

Marius Egger

09.01.2026, 15:05

09.01.2026, 15:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Freitag findet der nationale Gedenktag für die Opfer der Brand-Katastrophe von Crans-Montana statt. 
  • Das sind die Bilder.
Mehr anzeigen

