Am 9. Januar 2026 steht die Schweiz für einen Moment still: Die Bilder des nationalen Trauertags nach dem Brand in der Silvesternacht in Crans-Montana.
Tränen und Trauer in Martigny.
Bundespräsident Guy Parmelin bei seiner Rede während der Trauerfeier.
Schweigeminute in St. Gallen vor der Kathedrale. Auch die Feuerwehr steht still.
Der Walliser Zivilschutz gedenkt der Opfer.
Trotz Schneefall und Kälte fanden sich viele Menschen in Crans-Montana ein und verfolgten auf Grossleinwand die Trauerfeier.
Schweigeminute in Crans-Montana.
Die Staatsspitze der Schweiz war bei der Trauerfeier anwesend.
Vor dem Zürcher Fraumünster legen Passant:innen Blumen nieder.
Mitglieder des Nidwaldner Regierungsrats treffen in Martigny ein. Dort fand der offizielle Trauerakt statt.
Teilnehmer*innen treffen vor dem Start auf der Place du Scandia in Crans-Montana ein.
Anlässlich der Schweigeminute für die Opfer von Crans-Montana VS wurde der öffentliche Verkehr für kurze Zeit angehalten. Hier in Bern.
Emmanuel Macron schreibt in das Kondolenzbuch.
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Bundespräsident Guy Parmelin begrüssen sich in Martigny.
Zahlreiche Menschen sammeln sich vor der Kathedrale in Lausanne.
Heftiger Schneefall am Morgen des 9. Januar in Crans-Montana.
In Bern stehen Passanten auf den Strassen still für die Schweigeminute.
Zivilschützer, die für den Ski-Weltcup in Adelboden im Einsatz sind, halten inne.
Vorbereitungen in Martigny am Morgen vor dem offiziellen Trauerakt.
Viele Sicherheitskräfte sichern den Ort in Martigny.
Allein in Crans-Montana waren für den Trauertag 98 nationale und internationale Journalist*innen akkreditiert.
Viele Leute halten vor der St. Christopher Kapelle in Crans-Montana inne.
An der Hauptanzeigetafel im Zürcher Hauptbahnhof wird auf die Schweigeminute hingewiesen.
Während der Schweigeminute um 14 Uhr steht praktisch die ganze Bahnhofshalle still. Einer der vielen eindrücklichen Momente an diesem nationalen Trauertag.
Schweigen und Tränen in Crans-Montana.
Viele Gäste sind trotz heftiger Schneefälle in Crans-Montana zur Gedenkfeier gekommen.
Nationaler Trauertag in Gedenken an die Opfer von Crans-Montana: Die Bilder
Am 9. Januar 2026 steht die Schweiz für einen Moment still: Die Bilder des nationalen Trauertags nach dem Brand in der Silvesternacht in Crans-Montana.
Tränen und Trauer in Martigny.
Bundespräsident Guy Parmelin bei seiner Rede während der Trauerfeier.
Schweigeminute in St. Gallen vor der Kathedrale. Auch die Feuerwehr steht still.
Der Walliser Zivilschutz gedenkt der Opfer.
Trotz Schneefall und Kälte fanden sich viele Menschen in Crans-Montana ein und verfolgten auf Grossleinwand die Trauerfeier.
Schweigeminute in Crans-Montana.
Die Staatsspitze der Schweiz war bei der Trauerfeier anwesend.
Vor dem Zürcher Fraumünster legen Passant:innen Blumen nieder.
Mitglieder des Nidwaldner Regierungsrats treffen in Martigny ein. Dort fand der offizielle Trauerakt statt.
Teilnehmer*innen treffen vor dem Start auf der Place du Scandia in Crans-Montana ein.
Anlässlich der Schweigeminute für die Opfer von Crans-Montana VS wurde der öffentliche Verkehr für kurze Zeit angehalten. Hier in Bern.
Emmanuel Macron schreibt in das Kondolenzbuch.
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Bundespräsident Guy Parmelin begrüssen sich in Martigny.
Zahlreiche Menschen sammeln sich vor der Kathedrale in Lausanne.
Heftiger Schneefall am Morgen des 9. Januar in Crans-Montana.
In Bern stehen Passanten auf den Strassen still für die Schweigeminute.
Zivilschützer, die für den Ski-Weltcup in Adelboden im Einsatz sind, halten inne.
Vorbereitungen in Martigny am Morgen vor dem offiziellen Trauerakt.
Viele Sicherheitskräfte sichern den Ort in Martigny.
Allein in Crans-Montana waren für den Trauertag 98 nationale und internationale Journalist*innen akkreditiert.
Viele Leute halten vor der St. Christopher Kapelle in Crans-Montana inne.
An der Hauptanzeigetafel im Zürcher Hauptbahnhof wird auf die Schweigeminute hingewiesen.
Während der Schweigeminute um 14 Uhr steht praktisch die ganze Bahnhofshalle still. Einer der vielen eindrücklichen Momente an diesem nationalen Trauertag.
Schweigen und Tränen in Crans-Montana.
Viele Gäste sind trotz heftiger Schneefälle in Crans-Montana zur Gedenkfeier gekommen.
Die Schweiz gedenkt am Freitag der Opfer der Brand-Katastrophe von Crans-Montana. Das sind die Bilder.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Am Freitag findet der nationale Gedenktag für die Opfer der Brand-Katastrophe von Crans-Montana statt.
- Das sind die Bilder.