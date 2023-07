Als wäre die Sitter mit grünem Schleim gefüllt Die Sitter zeigte sich am Donnerstag giftgrün. Dahinter stecken die Wasserversorger: Sie wollen mit der Aktion neue Erkenntnisse für die Trinkwasserversorgung gewinnen und besser für eine Wasserverschmutzung gewappnet sein. 28.07.2023

Wasserversorger haben die Sitter im Kanton Thurgau grün eingefärbt. Damit wollen sie Erkenntnisse gewinnen, wie sie bei Verschmutzung des Flusses reagieren müssen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Sitter ist heute leuchtend grün.

Grund dafür ist Markierungsfarbstoff, den Behörden in den Fluss gegeben haben.

Damit wollen sie die Ausbreitung möglicher Schmutzstoffe beobachten und Reaktionszeiten messen.

Der Farbstoff schadet laut den Thurgauer Behörden weder Menschen noch der Natur. Mehr anzeigen

Wasserversorger haben heute Donnerstag die Sitter grün eingefärbt. Damit wollen sie neue Erkenntnisse für die Trinkwasserversorgung gewinnen und im Falle einer Wasserverschmutzung besser vorbereitet sein. Ziel der Untersuchungen sei, bei einer starken Gewässerverschmutzung wie zum Beispiel einem Ölunfall, die Reaktionszeiten für die betroffenen Wasserversorgungen sowie für Feuerwehr und Ölwehr zu kennen.

Dafür werde die Sitter mit einem Lebensmittelfarbstoff eingefärbt, der weder für Mensch noch Umwelt eine Gefahr darstelle und die Trinkwasserqualität nicht beeinträchtige, schrieb der Kanton Thurgau in einer Mitteilung. Die giftgrüne Farbe zeigt an, wie schnell sich ein Stoff in der Sitter flussabwärts bewegt und verbreitet.

Für die Einfärbung des Flusses am Donnerstagvormittag beim Weiler Papiermühle werde der Fluoreszenzfarbstoff Uranin basierend auf wasserlöslichem Natriumsalz verwendet. Dadurch könne nebst der Fliessgeschwindigkeit auch festgestellt werden, wie schnell das Wasser ins Grundwasser infiltriere und schliesslich zu den verschiedenen Trinkwasserfassungen gelange.

Das Grün hält nicht lang

In den Stunden und Tagen nach der Einfärbung werden regelmässig Proben aus den Grundwassergewinnungsanlagen genommen. Aufgrund der Verdünnung sei der Farbstoff im Grundwasser von Auge nicht mehr sichtbar, weshalb die Wasserproben im Labor auf Kleinstmengen von Uranin analysiert werden, hiess es in der Mitteilung.

Am Projekt sind die Wasserversorgungskorporationen Zihlschlacht-Riet-Wilen und Muolen sowie die Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell beteiligt. Das Thurgauer Amt für Umwelt ist ebenfalls involviert und interessiert sich besonders für das Strömungsverhalten des Flusses.