«Die SRG wurde total demaskiert», sagt Thomas Matter nach dem krachenden Nein

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Einer der lautesten Kritiker «Die SRG wurde total demaskiert», sagt Thomas Matter nach dem krachenden Nein

Dominik Müller

9.3.2026

Thomas Matter: «Wir haben mit dem Nein gerechnet»

Thomas Matter: «Wir haben mit dem Nein gerechnet»

«Wir haben natürlich damit gerechnet», sagt Thomas Matter, SVP-Nationalrat zu blue News.

08.03.2026

Die SRG-Initiative ist klar gescheitert. Für Mitinitiant Thomas Matter ist das Verdikt der Stimmbürger zwar eine Niederlage – gleichzeitig sieht der SVP-Nationalrat seine Kritik am öffentlich-rechtlichen Medienhaus bestätigt.

Dominik Müller

09.03.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die SRG-Initiative wurde mit 62 % Nein-Stimmen klar abgelehnt.
  • SVP-Nationalrat Thomas Matter führt das Resultat auf eine breite Allianz von Gegnern und ein deutlich grösseres Kampagnenbudget des Nein-Lagers zurück.
  • Trotz Niederlage sieht Matter einen Erfolge darin, dass die Initiative eine breite Debatte über die politische Ausgewogenheit der SRG ausgelöst habe.
Mehr anzeigen

Die SRG-Initiative ist am Sonntag klar gescheitert. 62 Prozent Nein-Stimmen sprechen eine deutliche Sprache. Ein Verdikt, das für Mitinitiant und SVP-Nationalrat Thomas Matter nicht überraschend kommt: «Das Resultat ist etwa so, wie wir es nach dem ersten Trend erwartet haben», sagt der Zürcher Politiker zu blue News.

Der Hauptgrund für das Scheitern ist schnell gefunden: Er und seine Mitstreiter seien im Abstimmungskampf auf eine besonders breite Allianz der Gegner getroffen sei. Kulturschaffende, Sportverbände, linke Parteien und Gewerkschaften hätten gemeinsam mobilisiert. «Es gab ein riesiges Netzwerk und eine riesige Macht», sagt Matter. Zudem haben es Volksinitiativen an der Urne traditionell schwer: «Von zehn Initiativen wird nur eine angenommen.»

Der SVP-Vertreter ist seit Jahren einer der lautesten Kritiker der SRG. Dabei macht er in Interviews oder auf seinem Youtube-Kanal «In den Sümpfen von Bern» meist keinen Hehl daraus, was ihn am meisten stört: bei der SRG-Berichterstattung sei ein deutlicher «Linksdrall» zu erkennen. Der Abstimmungskampf habe diese Feststellung verdeutlicht: «Ich habe noch nie erlebt, dass die SP 1,6 Millionen in die Kasse zahlt, um eine Initiative zu bekämpfen – da wackeln einem die Ohren.»

Alle Resultate in der Übersicht. So hat deine Gemeinde abgestimmt

Alle Resultate in der ÜbersichtSo hat deine Gemeinde abgestimmt

Ungleichgewicht im Budget

Er glaube, die Bevölkerung habe jetzt endgültig gemerkt, dass irgendetwas mit der politischen Ausgewogenheit nicht stimme. «Für uns ist das schön: Die SRG wurde total demaskiert.»

Tatsächlich herrschten im Abstimmungskampf ungleiche Spiesse: Die Gegnerschaft verfügte über ein deutlich grösseres Kampagnenbudget als die Befürworter. Laut Bericht zur Transparenz bei der Politikfinanzierung brachte das Nein-Lager mit rund 4 Millionen Franken knapp doppelt so viel Geld für die Abstimmungskampagne auf wie das Ja-Lager.

Betretene Stimmung bei Befürwortern der SRG-Halbierung

Betretene Stimmung bei Befürwortern der SRG-Halbierung

Bei den Vertretern des Ja-Komitees zur SRG-Halbierung herrscht nach den ersten Trends betretenes Schweigen. SVP-Nationalrat Gregor Rutz verlässt nach den ersten Trends die vordere Reihe und begibt sich in den hinteren Teil des Raums.

08.03.2026

«Haben viele Ziele schon vorher erreicht»

So spricht Matter trotz der klaren Niederlage an der Urne nicht von einem Scheitern. Die Initiative habe eine breite Debatte über die Rolle und Ausrichtung der SRG ausgelöst. «Diese Diskussion über die politische Schlagseite der SRG hätte ohne Initiative nie stattgefunden», sagt Matter. Aus seiner Sicht habe der politische Druck auch innerhalb des Unternehmens Veränderungen ausgelöst. «Susanne Wille würde nicht dort sitzen ohne diese Initiative», sagt er mit Blick auf die SRG-Generaldirektorin, sie seit November 2024 im Amt ist.

Aus Matters Sicht hat die Initiative bereits im Vorfeld wichtige Veränderungen ausgelöst: «Wir hatten das Pech, dass wir viele Ziele schon vorher erreicht haben.» Matter spielt dabei auf die bereits vom Bundesrat beschlossene Gebührensenkung von heute 335 Franken auf 300 Franken an. «Die Gebühren sinken zwar nicht um 40 Prozent, aber immerhin um zehn Prozent.» Auch zahlreiche KMU seien bei der Serafe-Abgabe entlastet worden.

«Säg mal wer!» – Hier gehen sich Rutz und Badran an den Kragen

«Säg mal wer!» – Hier gehen sich Rutz und Badran an den Kragen

Bei der Abstimmungs-Elefantenrunde auf SRF kommt es am Sonntag zu einer emotionalen Szene. SVP-Nationalrat Gregor Rutz und SP-Nationalrätin Jacqueline Badran gehen sich an den Kragen, als es um die SRG-Initiative geht.

08.03.2026

Ein Rückschlag für das Initiativlager sei hingegen der Rückzug der privaten Verleger gewesen. Diese hätten die Vorlage zunächst unterstützt, sich später aber aus dem Abstimmungskampf verabschiedet – nachdem sie mit der SRG Abmachungen etwa im Online-Bereich treffen konnten. «Das war für uns natürlich nicht so toll», sagt Matter. Gleichzeitig wertet er dies als indirekten Erfolg: Der Druck der Initiative habe überhaupt erst dazu geführt, dass die SRG bereit gewesen sei, mit den privaten Medienhäusern zu verhandeln.

Kritik an den Bürgerlichen

Deutlich kritischer äussert sich der 59-Jährige über fehlende Unterstützung aus dem bürgerlichen Lager. Die SVP hat den Abstimmungskampf weitgehend allein geführt, unterstützt lediglich von den Jungfreisinnigen. Gerade von der FDP hätte er mehr Rückhalt erwartet. «Wenn man schaut, was sie auf ihre Plakate schreibt – weniger Steuern und Gebühren –, wäre Unterstützung eigentlich selbstverständlich gewesen», sagt Matter, «aber die FDP von heute ist nicht mehr die FDP von früher».

Besonders scharf greift Matter den Wirtschaftsdachverband Economiesuisse an. Dieser hatte Stimmfreigabe beschlossen. Für den SVP-Politiker unverständlich: «Wenn wir gewonnen hätten, wäre die Wirtschaft um rund 180 Millionen Franken entlastet worden.» Während der Gewerbeverband dies erkannt und die Initiative unterstützt habe, sei Economiesuisse zum «Boni-Manager-Verband» geworden, der vor allem die Interessen der Konzernspitzen vertrete.

Im Abstimmungskampf hätten die Gegner zudem mit «Märchen» gearbeitet, sagt Matter. Immer wieder sei behauptet worden, bei einer Gebührenreduktion könnten grosse Sportanlässe wie das Lauberhornrennen oder das Eidgenössische Schwingfest nicht mehr übertragen werden.

«Das ist völlig lächerlich», sagt Matter. Nur rund ein Viertel des SRG-Budgets fliesse in Programme und Produktionen, während mehr als die Hälfte Personalkosten seien. Aus seiner Sicht liege dort das grösste Sparpotenzial. Man müsste das Personal so bezahlen wie in der Privatwirtschaft, gleiches gilt für Ferientage. «Da ist so viel Fett.»

Keine neue SRG-Initiative geplant

Zum zweiten Mal nach dem Nein zur No-Billag-Initiative im Jahr 2018 geht das Medienhaus SRG gestärkt aus einer Abstimmungsschlacht hervor. War es das von Matters politischem Kampf gegen die SRG? «Den demokratischen Entscheid gilt es zu akzeptieren.» In den nächsten Jahren werde es sicher keine neue SRG-Initiative geben.

Ganz vom Tisch ist das Thema für ihn aber nicht. Die SRG habe selbst einen Transformationsprozess gestartet und bereits Anpassungen angekündigt. «Frau Wille hat einige Versprechen gemacht. Jetzt hoffe ich, dass sie diese auch hält», sagt Matter. Falls Reformen ausbleiben sollten, seien parlamentarische Vorstösse möglich.

Für den SVP-Nationalrat bleibt entscheidend, dass die SRG ihren Auftrag als öffentlich-rechtlicher Sender erfüllt. «Sie muss ausgewogen und neutral sein», sagt Matter. Gerade weil der Sender von der Bevölkerung finanziert werde, müsse er politisch ausgewogen berichten.

Die Abstimmung habe aus seiner Sicht zumindest eines erreicht: Die SRG stehe stärker unter Beobachtung als früher. «Die Leute sind heute viel sensibler geworden», sagt Matter. «Und die SRG wird künftig genauer beobachtet.»

Video zum Thema

Jacqueline Badran schiesst gegen Albert Rösti

Jacqueline Badran schiesst gegen Albert Rösti

«Ein Land braucht die vierte Gewalt – die kann man nicht einfach abwickeln», sagt Jacquelin Badran. Im Interview mit blue News erklärt sie, welche Erwartungen sie nun an Bundesrat Rösti stellt – und schiesst gegen ihn.

08.03.2026

Mehr zum Thema

Zahlst du mehr oder weniger?. Die Heiratsstrafe fällt – rechne hier aus, was das für dich bedeutet

Zahlst du mehr oder weniger?Die Heiratsstrafe fällt – rechne hier aus, was das für dich bedeutet

Nach Nein zur «Halbierungsinitiative». Jetzt spricht SRG-Chefin Susanne Wille

Nach Nein zur «Halbierungsinitiative»Jetzt spricht SRG-Chefin Susanne Wille

Nicht bei der SRG, sondern …. Auch die SP lancierte eine Halbierungsinitiative

Nicht bei der SRG, sondern …Auch die SP lancierte eine Halbierungsinitiative

Meistgelesen

Zwei Strategen retteten die SRG ohne Auftrag und ohne Geld
Die Heiratsstrafe fällt – rechne hier aus, was das für dich bedeutet
So hat deine Gemeinde abgestimmt
«Die SRG wurde total demaskiert», sagt Thomas Matter nach dem krachenden Nein
Steuer-Revolution beschlossen – muss ich schon ab diesem Jahr weniger zahlen?