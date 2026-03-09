«Die SRG wurde total demaskiert», sagt Thomas Matter nach dem krachenden Nein

Thomas Matter: «Wir haben mit dem Nein gerechnet» «Wir haben natürlich damit gerechnet», sagt Thomas Matter, SVP-Nationalrat zu blue News. 08.03.2026

Die SRG-Initiative ist klar gescheitert. Für Mitinitiant Thomas Matter ist das Verdikt der Stimmbürger zwar eine Niederlage – gleichzeitig sieht der SVP-Nationalrat seine Kritik am öffentlich-rechtlichen Medienhaus bestätigt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die SRG-Initiative wurde mit 62 % Nein-Stimmen klar abgelehnt.

SVP-Nationalrat Thomas Matter führt das Resultat auf eine breite Allianz von Gegnern und ein deutlich grösseres Kampagnenbudget des Nein-Lagers zurück.

Trotz Niederlage sieht Matter einen Erfolge darin, dass die Initiative eine breite Debatte über die politische Ausgewogenheit der SRG ausgelöst habe. Mehr anzeigen

Die SRG-Initiative ist am Sonntag klar gescheitert. 62 Prozent Nein-Stimmen sprechen eine deutliche Sprache. Ein Verdikt, das für Mitinitiant und SVP-Nationalrat Thomas Matter nicht überraschend kommt: «Das Resultat ist etwa so, wie wir es nach dem ersten Trend erwartet haben», sagt der Zürcher Politiker zu blue News.

Der Hauptgrund für das Scheitern ist schnell gefunden: Er und seine Mitstreiter seien im Abstimmungskampf auf eine besonders breite Allianz der Gegner getroffen sei. Kulturschaffende, Sportverbände, linke Parteien und Gewerkschaften hätten gemeinsam mobilisiert. «Es gab ein riesiges Netzwerk und eine riesige Macht», sagt Matter. Zudem haben es Volksinitiativen an der Urne traditionell schwer: «Von zehn Initiativen wird nur eine angenommen.»

Der SVP-Vertreter ist seit Jahren einer der lautesten Kritiker der SRG. Dabei macht er in Interviews oder auf seinem Youtube-Kanal «In den Sümpfen von Bern» meist keinen Hehl daraus, was ihn am meisten stört: bei der SRG-Berichterstattung sei ein deutlicher «Linksdrall» zu erkennen. Der Abstimmungskampf habe diese Feststellung verdeutlicht: «Ich habe noch nie erlebt, dass die SP 1,6 Millionen in die Kasse zahlt, um eine Initiative zu bekämpfen – da wackeln einem die Ohren.»

Ungleichgewicht im Budget

Er glaube, die Bevölkerung habe jetzt endgültig gemerkt, dass irgendetwas mit der politischen Ausgewogenheit nicht stimme. «Für uns ist das schön: Die SRG wurde total demaskiert.»

Tatsächlich herrschten im Abstimmungskampf ungleiche Spiesse: Die Gegnerschaft verfügte über ein deutlich grösseres Kampagnenbudget als die Befürworter. Laut Bericht zur Transparenz bei der Politikfinanzierung brachte das Nein-Lager mit rund 4 Millionen Franken knapp doppelt so viel Geld für die Abstimmungskampagne auf wie das Ja-Lager.

«Haben viele Ziele schon vorher erreicht»

So spricht Matter trotz der klaren Niederlage an der Urne nicht von einem Scheitern. Die Initiative habe eine breite Debatte über die Rolle und Ausrichtung der SRG ausgelöst. «Diese Diskussion über die politische Schlagseite der SRG hätte ohne Initiative nie stattgefunden», sagt Matter. Aus seiner Sicht habe der politische Druck auch innerhalb des Unternehmens Veränderungen ausgelöst. «Susanne Wille würde nicht dort sitzen ohne diese Initiative», sagt er mit Blick auf die SRG-Generaldirektorin, sie seit November 2024 im Amt ist.

Aus Matters Sicht hat die Initiative bereits im Vorfeld wichtige Veränderungen ausgelöst: «Wir hatten das Pech, dass wir viele Ziele schon vorher erreicht haben.» Matter spielt dabei auf die bereits vom Bundesrat beschlossene Gebührensenkung von heute 335 Franken auf 300 Franken an. «Die Gebühren sinken zwar nicht um 40 Prozent, aber immerhin um zehn Prozent.» Auch zahlreiche KMU seien bei der Serafe-Abgabe entlastet worden.

Ein Rückschlag für das Initiativlager sei hingegen der Rückzug der privaten Verleger gewesen. Diese hätten die Vorlage zunächst unterstützt, sich später aber aus dem Abstimmungskampf verabschiedet – nachdem sie mit der SRG Abmachungen etwa im Online-Bereich treffen konnten. «Das war für uns natürlich nicht so toll», sagt Matter. Gleichzeitig wertet er dies als indirekten Erfolg: Der Druck der Initiative habe überhaupt erst dazu geführt, dass die SRG bereit gewesen sei, mit den privaten Medienhäusern zu verhandeln.

Kritik an den Bürgerlichen

Deutlich kritischer äussert sich der 59-Jährige über fehlende Unterstützung aus dem bürgerlichen Lager. Die SVP hat den Abstimmungskampf weitgehend allein geführt, unterstützt lediglich von den Jungfreisinnigen. Gerade von der FDP hätte er mehr Rückhalt erwartet. «Wenn man schaut, was sie auf ihre Plakate schreibt – weniger Steuern und Gebühren –, wäre Unterstützung eigentlich selbstverständlich gewesen», sagt Matter, «aber die FDP von heute ist nicht mehr die FDP von früher».

Besonders scharf greift Matter den Wirtschaftsdachverband Economiesuisse an. Dieser hatte Stimmfreigabe beschlossen. Für den SVP-Politiker unverständlich: «Wenn wir gewonnen hätten, wäre die Wirtschaft um rund 180 Millionen Franken entlastet worden.» Während der Gewerbeverband dies erkannt und die Initiative unterstützt habe, sei Economiesuisse zum «Boni-Manager-Verband» geworden, der vor allem die Interessen der Konzernspitzen vertrete.

Im Abstimmungskampf hätten die Gegner zudem mit «Märchen» gearbeitet, sagt Matter. Immer wieder sei behauptet worden, bei einer Gebührenreduktion könnten grosse Sportanlässe wie das Lauberhornrennen oder das Eidgenössische Schwingfest nicht mehr übertragen werden.

«Das ist völlig lächerlich», sagt Matter. Nur rund ein Viertel des SRG-Budgets fliesse in Programme und Produktionen, während mehr als die Hälfte Personalkosten seien. Aus seiner Sicht liege dort das grösste Sparpotenzial. Man müsste das Personal so bezahlen wie in der Privatwirtschaft, gleiches gilt für Ferientage. «Da ist so viel Fett.»

Keine neue SRG-Initiative geplant

Zum zweiten Mal nach dem Nein zur No-Billag-Initiative im Jahr 2018 geht das Medienhaus SRG gestärkt aus einer Abstimmungsschlacht hervor. War es das von Matters politischem Kampf gegen die SRG? «Den demokratischen Entscheid gilt es zu akzeptieren.» In den nächsten Jahren werde es sicher keine neue SRG-Initiative geben.

Ganz vom Tisch ist das Thema für ihn aber nicht. Die SRG habe selbst einen Transformationsprozess gestartet und bereits Anpassungen angekündigt. «Frau Wille hat einige Versprechen gemacht. Jetzt hoffe ich, dass sie diese auch hält», sagt Matter. Falls Reformen ausbleiben sollten, seien parlamentarische Vorstösse möglich.

Für den SVP-Nationalrat bleibt entscheidend, dass die SRG ihren Auftrag als öffentlich-rechtlicher Sender erfüllt. «Sie muss ausgewogen und neutral sein», sagt Matter. Gerade weil der Sender von der Bevölkerung finanziert werde, müsse er politisch ausgewogen berichten.

Die Abstimmung habe aus seiner Sicht zumindest eines erreicht: Die SRG stehe stärker unter Beobachtung als früher. «Die Leute sind heute viel sensibler geworden», sagt Matter. «Und die SRG wird künftig genauer beobachtet.»

