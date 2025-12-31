  1. Privatkunden
«Berntreue» dagegen Nach historischem Konflikt wechselt Moutier vom Kanton Bern zum Jura

SDA/Redaktion blue News

31.12.2025 - 06:03

Bald jurassisch: Die Kleinstadt Moutier im Berner Jura wechselt am 1. Januar 2026 den Kanton. (Archivbild)
Bald jurassisch: Die Kleinstadt Moutier im Berner Jura wechselt am 1. Januar 2026 den Kanton. (Archivbild)
Bild: Keystone/Jean-Christophe Bott

Die Stadt Moutier mit ihren 7300 Einwohnern erlebt am Mittwoch einen historischen Tag: Mit dem letzten Glockenschlag um Mitternacht wechselt die Gemeinde vom Kanton Bern zum Kanton Jura. 

Keystone-SDA, SDA/Redaktion blue News

31.12.2025, 06:03

31.12.2025, 06:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Stadt Moutier mit ihren 7300 Einwohnern wechselt am Mittwoch um 24 Uhr vom Kanton Bern zum Kanton Jura.
  • Der Kantonswechsel wird gross gefeiert.
  • Aber nicht alle Einwohner nehmen teil.
  • Die Stimmberechtigten der bernjurassischen Kleinstadt hatten sich im März 2021 für den Kantonswechsel ausgesprochen.
Mehr anzeigen

Zuvor wird mit einem Fackelzug, einem Bankett und einer Licht- und Tonshow gefeiert. Mehrere tausend Personen werden zu dieser «Nacht für die Geschichtsbücher» erwartet, wie die Organisatoren der Feier mitteilten. Der Kantonswechsel von Bern zum Jura erfolgt fast fünf Jahre nach einer Volksabstimmung, in der sich eine Mehrheit der Stimmberechtigten der Stadt für einen Beitritt zum Jura entschieden hat. Die beiden Kantonsregierungen einigten sich nach langen Verhandlungen im März 2023 in der Frage des Finanzausgleichs.

Die Feierlichkeiten beginnen am Mittwoch um 16.45 Uhr mit einem offiziellen Teil vor dem Rathaus mit Vertretern der städtischen Behörden, der jurassischen Regierung sowie des Komitees «Moutier Ville Jurassienne». Im Forum de l'Arc versammeln sich dann rund 1200 Personen zu einem Bankett.

Ton- und Lichtspektakel

Um 22.30 Uhr wird sich ein Fackelzug vom Forum de l'Arc in die Innenstadt von Moutier bewegen. Dort wird eine Licht- und Tonshow die letzten Momente der Stadt Moutier im Kanton Bern begleiten. Diese Show will die Geschichte der bernjurassischen Stadt und ihren Weg in den Kanton Jura würdigen.

Dann wird die versammelte Menge den Countdown bis Mitternacht herunter zählen und wohl in Jubel ausbrechen, wenn er vollzogen ist. Das Fest wird schliesslich mit DJs ausklingen. Die Gastronomiebetriebe haben Freinacht.

Auch wenn die gesamte Bevölkerung zu dem eher festlich als politisch gestalteten Akt eingeladen ist, dürften wohl kaum Berntreue daran teilnehmen. Für viele von ihnen ist der Kantonswechsel Anlass zur Trauer und nicht zur Freude. Die Berntreuen haben sich jahrzehntelang gegen einen Anschluss an den Jura und für einen Verbleib beim Kanton Bern eingesetzt.

Jahrhundertealter Konflikt

Der Wechsel gelte als «letzter Akt in der Jurafrage», schrieb die «Neue Zürcher Zeitung» – ein über zweihundert Jahre alter Konflikt zwischen Bernern und Jurassiern, der die Schweiz so nah an einen Bürgerkrieg gebracht habe wie kein anderes Ereignis seit der Gründung des Bundesstaates 1848.

Weg für den Kantonswechsel von Moutier ist frei

Weg für den Kantonswechsel von Moutier ist frei

Das Städtchen Moutier wird aller Voraussicht nach Anfang 2026 jurassisch. Die Stimmberechtigten des Kantons Bern lassen die Gemeinde ziehen und haben am Sonntag dem Vertragswerk, das den Kantonswechsel regelt, deutlich zugestimmt. 253'159 Stimmberechtigte legten ein Ja in die Urne (83,2 Prozent), 51'104 sagten Nein (16,8 Prozent). Die Stimmbeteiligung lag bei 42,6 Prozent, wie die bernische Staatskanzlei am Sonntag mitteilte.

22.09.2024

