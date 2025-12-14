  1. Privatkunden
Teilweise Entwarnung Die Suche nach einem bewaffneten Mann im Berner Jura geht weiter

SDA

14.12.2025 - 18:19

Die Polizei rief die Bevölkerung am Sonntag in der Region Reconvilier dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben, da sie nach einem gefährlichen bewaffneten Kriminellen sucht.
Keystone

Teilweise Entwarnung: Die Kantonspolizei Bern hat weiterhin nach einem «wahrscheinlich bewaffneten und gefährlichen» Mann gesucht. Es bestehe jedoch keine unmittelbare Gefahr mehr im Gebiet von Reconvilier BE.

Keystone-SDA

14.12.2025, 18:30

Es gebe Hinweise, dass der Mann die Gegend mit unbekanntem Ziel verlassen habe, teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntagabend auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Die Hauptstrasse zwischen Reconvilier und Tavannes sei wieder offen.

Gleichzeitig gab die Polizei weitere Details zu den Umständen bekannt: So soll der zwischen 30 und 40-jährige Mann nach einem Streit in Tavannes BE geflohen sein. Laut Zeugenaussagen sollen in einem Gebäude Schüsse gefallen sein, ohne dass jemand verletzt wurde. Die Angaben seien derzeit jedoch noch unbestätigt.

