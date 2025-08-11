«Die wenigen Lehrstellen sind für unsere Branche problematisch»

Hufschmied*innen beschlagen die Hufe von Pferden, Ponys, Maultieren und Eseln. KEYSTONE

Viele junge Menschen beginnen im August eine Lehre – darunter auch in seltenen Handwerksberufen. Diese fünf Berufe kommen nicht sehr häufig vor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im August ist wieder Lehrbeginn.

Dabei gibt es viele beliebte Berufe wie beispielsweise als Kaufmann oder Kauffrau.

Doch es gibt fünf Berufe, die eher selten gewählt werden. Mehr anzeigen

Zu Beginn der ersten Augustwoche starten viele junge Menschen in einen neuen Lebensabschnitt – sie beginnen ihre Ausbildung. Besonders gefragt sind dabei Lehrstellen als Kaufmann oder Kauffrau. Das Netzwerk Kleinstberufe erklärt auf Anfrage von blue News jedoch auch, dass es Lehrberufe gibt, die deutlich seltener vergeben werden.

Blasinstrumentbauer*in

Musik Hug bietet unter anderem Lehrstellen als Blasinstrumentenbauer*in an. KEYSTONE

Die Lehre als Blasinstrumentenbauer*in dauert vier Jahre und findet in einem Musikgeschäft oder einer privaten Werkstatt statt. Während dieser Zeit lernen die Auszubildenden, Blasinstrumente aus Holz und Metall wie Flöten, Saxophone, Oboen, Klarinetten, Waldhörner oder Posaunen herzustellen und zu reparieren.

Zu ihren Aufgaben gehört es auch, Instrumente zu verkaufen oder zu vermieten und die Kundschaft individuell zu beraten. Sie nehmen die Wünsche der Kundinnen und Kunden entgegen, planen die nötigen Arbeiten, erstellen Offerten und erklären, wie die Instrumente richtig gepflegt werden. Ausserdem fertigen sie Arbeitsrapporte an.

Beim Bau der Blasinstrumente entwerfen sie Skizzen, stellen Einzel- und Ersatzteile – etwa Züge, Ventile oder Klappen – her, verlöten die einzelnen Teile und behandeln die Oberflächen der Instrumente, beispielsweise durch Polieren oder Schleifen. Im Reparaturbereich bauen sie die Instrumente auseinander, prüfen diese auf Schäden und beheben Mängel wie verbeulte Metallteile, verbogene Rohre oder beschädigte Holzelemente. Blechblasinstrumente werden zudem in einem speziellen Bad von Oxidationsspuren befreit.

Auch die Wartung der Blasinstrumente ist Teil ihres Berufs: Sie reinigen die Instrumente, ersetzen beschädigte Teile, prüfen und justieren die Mechanik und stimmen die Instrumente regelmässig, damit sie optimal klingen.

Fachkräftemangel in der Branche

Hierzulande gäbe es einige Betriebe, die Lernende als Blasinstrumentenbauerin ausbilden. «Die Berufsbildung ist durch die Interessengemeinschaft Musikinstrumentenbau organisiert und ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Musikberufen», schreibt Nina Spiri von Musik Spiri Winterthur auf Anfrage von blue News.

«Ein Lehrjahr der Blasinstrumentenbauerinnen in Ausbildung hat rund zwei bis sieben Lernende», erklärt sie weiter. Das variiere jedoch von Jahr zu Jahr.

«Es gibt nicht so viele Betriebe im Bereich des Blasinstrumentenbaus und daher auch nicht so viele Ausbildungsplätze. Zudem sind Blasinstrumente ein Produkt, das nicht jede*r brauchen kann, wie beispielsweise ein Velo», so Spiri. Fachkräftemangel sei ein grosses Thema: «Die wenigen Lehrstellen und die wenigen Berufsleute sind für unsere Branche problematisch», sagt Spiri.

Gewebegestalter*in

Der Webstuhl auf dem Bild wurde 1568 gebaut. KEYSTONE

Gewebegestalterinnen und Gewebegestalter entwerfen und weben Stoffe aus Natur- und Kunstfasern an Handwebstühlen, meist für Bekleidung, Accessoires und Wohntextilien. Die dreijährige Ausbildung findet in einer Handweberei statt. Sie entwickeln Konzepte nach Kundenwunsch oder eigenen Ideen, erstellen Entwürfe am Computer oder auf Papier und berücksichtigen Farbenlehre sowie aktuelle Modetrends.

Vor dem Weben wählen sie Material, fertigen technische Zeichnungen (Patronen) und Muster an und berechnen das benötigte Gewebe und die Fadenzahl. Beim Weben setzen sie Hand- und computergesteuerte Webstühle ein und verarbeiten verschiedene Fasern. Die Nachbehandlung umfasst Methoden wie Waschen, Aufrauen oder Dekatieren, um die Stoffqualität zu sichern. Häufig entstehen Einzelstücke oder Kleinserien, die sie im eigenen Geschäft oder auf Messen präsentieren.

Hufschmied*in

Die Ausbildung zur Hufschmied*in dauert vier Jahre. KEYSTONE

Hufschmiedinnen und Hufschmiede beschlagen die Hufe von Pferden, Ponys, Maultieren und Eseln. Dabei kontrollieren sie den Zustand der Hufe genau und die Bedürfnisse des Tieres im Stand sowie in den Gangarten Schritt, Trab, Galopp und Sprung.

Zudem bestimmen sie, welche Art von Hufeisen verwendet wird und wie das Beschlagen erfolgt. In der Werkstatt passen sie vorgefertigte Hufeisen an. Beim Beschlagen bauen sie Vertrauen zum Tier auf, entfernen alte Nägel und Hufeisen, schneiden das Horn zu und erhitzen die passenden Hufeisen, um sie heiss auf den Huf zu legen.

Nach dem Abkühlen werden die Hufeisen mit Nägeln befestigt und sorgfältig vernietet. Abschliessend kontrollieren sie das Tier erneut im Stand und in der Bewegung, um sicherzugehen, dass die neuen Hufeisen optimal sitzen und das Tier wohlbehalten bleibt.

8 bis 15 Lehrstellen pro Jahr

Die Ausbildung dauert vier Jahre und findet in einer Hufschmiede statt. «Pro Lehrjahr gibt es acht bis 15 Lehrstellen», sagt eine Sprecherin von Farriertec Suisse, der nationale Fachverband der Hufschmiedebetriebe, zu blue News. «Es dürfe ruhig noch ein paar mehr sein. Betriebe würden ausbilden, jedoch nicht aktiv Lehrstellen ausschreiben.»

In der Schweiz gibt es zwei Berufsschulen, eine in Lausanne und eine in Olten, die aktuell rund 50 Personen auf die vier Lehrjahre verteilt besuchen.

Auf die Frage, warum nicht mehr Personen diesen Beruf ausüben, antwortet sie: «Es gibt nicht endlos Arbeit. Es braucht sie nicht so viel wie beispielsweise einen Automechaniker. Zudem ist es ein Handwerksberuf.»

Geigenbauer*in

Beim Bau von Streichinstrumenten fertigen sie Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässe vollständig in Handarbeit an. KEYSTONE

Geigenbauerinnen und Geigenbauer bauen, warten, reparieren und restaurieren Streichinstrumente wie Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässe. Dabei bearbeiten sie Holz mit Hobeln, Schnitzeisen, Raspeln und Feilen und setzen viel handwerkliches Geschick und Feingefühl ein. Die Ausbildung dauert vier Jahre und findet in einem Atelier oder an der Geigenbauschule in Brienz (BE) statt.

Bei Reparaturen tauschen sie Teile wie Stege, Hälse oder Wirbel aus, richten Griffbretter, leimen offene Stellen und behaaren Streichbögen neu. Sie bewerten auch Klang und Spielbarkeit der Instrumente.

Im Bau fertigen sie alle Instrumententeile in Handarbeit, verwenden Hölzer wie Bergahorn, Fichte und Ebenholz und bearbeiten diese sorgfältig, etwa durch Hobeln und Dampfbiegen. Verleimungen erfolgen mit wasserlöslichem Warmleim, um spätere Reparaturen zu erleichtern. Zudem beraten sie Kunden zu Service und Reparatur und verleihen Instrumente mit Zubehör.

Gar nicht so selten

«Wir schreiben drei Ausbildungsplätze pro Jahr aus, an den Aufnahmeprüfungen treten zwischen 10 und 15 Kandidat*innen an», schreibt Birgit Steinfels, Co-Schulleitung der Geigenbauschule. Über die vierjährige Lehre sind also 12 Auszubildende an der Schule.

«Im Vergleich zu anderen Ausbildungen mit kleinem Mengengerüst ist der Beruf gar nicht so selten», so Steinfels. «Alleine in der Schweiz gibt es um die 100 Betriebe und circa 200 aktive Geigenbauer und Geigenbauerinnen», schreibt sie weiter auf Anfrage von blue News.

Dies sei auch gut – immerhin würden sie sich derzeit um rund 18'000 Schüler*innen an Schweizer Musikschulen kümmern die derzeit ein Streichinstrument erlernen. Dazu kommen um die 400 Amateurorchester, 40 Berufsorchester und unzählige Klassikfestivals.

Vergolder*in/Einrahmer*in

Die Ausbildung zur Vergolder*in/ Einrahmer*in dauert vier Jahre. KEYSTONE

Vergolder*innen/Einrahmer*innen fertigen Rahmen für Bilder und Spiegel und rahmen verschiedene Gegenstände fachgerecht ein. Sie vergolden oder färben die Rahmen mit Materialien wie Gold- oder Silberfolie, Beizen und Lacken. Ein wichtiger Teil ihrer Arbeit ist die Beratung zu Stilrichtungen und Materialien für Einrahmung oder Restaurierung.

Sie wählen das Holz aus, schneiden es zu, verleimen und schleifen die Rahmen sorgfältig. Anschliessend grundieren sie die Oberfläche, schneiden Blattmetall zu und bringen es mittels Poliment- oder Ölvergoldung auf. Zudem mischen sie Farben, lackieren Rahmen und wenden Patinierverfahren an, um Alterungseffekte zu erzeugen. Ausserdem reparieren, konservieren und restaurieren sie bestehende Rahmen.

Zum Einrahmen schneiden sie Karton für Passepartouts und Glas zu, bearbeiten die Glaskanten, montieren den Bildträger und setzen das Bild in den Rahmen ein.

«Einen Standard-Wechselrahmen gibt es bei allen»

Die Ausbildung dauert vier Jahre und erfolgt in einem Vergolder-Einrahmer-Atelier. «Im Moment werden jährlich zwischen zwei bis vier Lehrstellen pro Jahr vergeben», sagt Mina Karrer vom Schweizerischer Verband Bild und Rahmen. «Diese Zahl ist seit ein paar Jahren stabil», heisst es weiter.

Es gäbe verschiedene Gründe, warum der Beruf so selten sei. Vergolderinnen und Einrahmerinnen seien eine kleine Branche, die eine «Nische» bilde. «Einen Standard-Wechselrahmen in Normgrössen gibt es bei allen grossen Möbel- und Warenhäusern zu kaufen», schreibt Karrer blue News.

«Wir kommen zum Einsatz, wenn es darum geht, spezielle Formate von Bildern einzurahmen, die allenfalls auch teurer sind und konservatorisch korrekt eingerahmt werden müssen, beispielsweise für Museen, Galerien und private Sammlerinnen.» Der Bedarf sei also nicht riesig, für ihre Kundinnen jedoch essenziell. Deshalb seien die Geschäfte meistens klein und der Aufwand, jemanden auszubilden, gross.