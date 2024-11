In der Westschweiz werden kommen die grössten Veränderungen. sda

Die SBB ändern am 15. Dezember 2024 ihren Fahrplan. Das sind die wichtigsten Änderungen.

Die SBB ändern am 15. Dezember 2024 ihren Fahrplan.

Es gibt neue Nachtverbindungen im Fern- und Regionalverkehr und mehr Verbindungen ins nahe Ausland.

In der Westschweiz steht gemäss SBB der grösste Fahrplanwechseln an. Mehr anzeigen

Der SBB-Fahrplanwechsel vom 15. Dezember bringt Verbesserungen für Pendlerinnen und Pendler. Genauer: Neue Nachtverbindungen im Fern- und Regionalverkehr und mehr Verbindungen ins nahe Ausland. Punktuell gibt es Verbesserungen im Pendlerverkehr.

In einer Mitteilung schreibt die SBB: «Der Fahrplan 2025 bringt den grössten Fahrplanwechsel in der Westschweiz seit über 20 Jahren, neue Nachtverbindungen und ein Rekordjahr an Events in der ganzen Schweiz.»

In der Westschweiz gibt es den grössten Fahrplanwechsel

In der Westschweiz steht gemäss SBB der grösste Fahrplanwechseln an. Der Lausanner Vorort Renens wird zum Fernverkehrshalt. Auch in Bern Wankdorf halten künftig werktags zwei tägliche Fernverkehrsverbindungen. Dies ermöglicht kürzere Reisen für Pendlerinnen und Pendler und entlastet die Hauptbahnhöfe

Ziel ist es, die Pünktlichkeit zu erhöhen und gleichzeitig die zahlreichen Bauarbeiten für den Unterhalt und de den Ausbau des Bahnnetzes auszuführen.

2025 stehen besonders viele Grossanlässe an, für welche die SBB Extrazüge einsetzt. Gleichzeitig wird schweizweit und im Ausland viel gebaut.