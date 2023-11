Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 13.11.2023

Am Wochenende fiel im Mittelland der erste Schnee. Damit ist vorerst Schluss: Das Wetter zum Wochenstart präsentiert sich zunächst stark bewölkt und nass. Der Bund hat seit Sonntag die Warnstufe 3 ausgegeben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Wetter zum Wochenstart präsentiert sich zunächst stark bewölkt.

In den östlichen Landesteilen fällt anfangs noch verbreitet Niederschlag.

Die Schneefallgrenze steigt vorübergehend gegen 2800 Meter.

Der Bund warnt aktuell vor einem «Niederschlagsereignis von intensivem Dauerregen» und hat seit Sonntagmorgen und bis Mittwoch, 12 Uhr, die Warnstufe 3 ausgegeben.

In der Nacht auf Montag wehten in den Alpen und auf den Jurahöhen teilweise Orkanböen. Mehr anzeigen

Das Wetter zum Wochenstart präsentiert sich zunächst stark bewölkt. In den östlichen Landesteilen fällt anfangs noch verbreitet Niederschlag, wie «MeteoSchweiz» berichtet. Tagsüber gebe es vorübergehend längere trockene und in den Alpen kurze sonnige Abschnitte. Am Abend und in der Nacht kommen aus Westen wieder verbreitet aufkommende, lokal kräftige Niederschläge. Die Schneefallgrenze steige vorübergehend gegen 2800 Meter.

«MeteoNews» schreibt auf X, heute regne es bei milden 13 bis 17 Grad weit hinauf. Zudem wehe ein kräftiger Südwestwind.

Der #Wochenstart bringt bei wechselnder bis starker Bewölkung im Norden gelegentlich etwas #Regen. Dazu regnet es bei milden 13-17 Grad weit hinauf, die #Schneefallgrenze liegt auf 2200-2700 m. Zudem weht ein kräftiger #Südwestwind. Mehr unter https://t.co/2lv0pkxXAz (rp) pic.twitter.com/sRYOtPW3O3 — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) November 13, 2023

Bund gibt Warnstufe 3 aus

Der Bund warnt aktuell vor einem «Niederschlagsereignis von intensivem Dauerregen» und hat seit Sonntagmorgen und bis Mittwoch, 12 Uhr, die Warnstufe 3 ausgegeben.

«Damit sind vor allem am Alpennordhang, im Wallis und im westlichen Jura ergiebige Niederschläge zu erwarten», so das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz.

Orkanböen in den Bergen

In der Nacht auf Montag hat eine Warmfront heftigen Südwest- bis Westwind über die Alpennordseite gebracht. In den Alpen und auf den Jurahöhen wehten teilweise Orkanböen. Die heftigsten Winde verzeichnete das Jungfraujoch mit 131 km/h.

Zu 129 km/h schnellen Böenspitzen kam es auf dem Titlis, wie «MeteoNews» am Montag mitteilte. Auf dem Säntis massen die Meteorologen 128 km/h und auf Crap Masegn 121. Auf der höchsten Jurahöhe, auf dem Chasseral im Kanton Bern, wehte es mit bis zu 101 Kilometern pro Stunde. Auf dem Zürcher Uetliberg lagen die Spitzen bei 92 km/h.