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4,8 Prozent weniger Die Zahl der Kulturschaffenden in der Schweiz hat abgenommen

SDA

22.5.2026 - 09:15

Die Anzahl der Kulturschaffenden in der Schweiz hat abgenommen. (Symbolbild)
Die Anzahl der Kulturschaffenden in der Schweiz hat abgenommen. (Symbolbild)
Keystone

In der Schweiz waren 2025 rund 282'000 Menschen im Kultursektor erwerbstätig. Das waren 4,8 Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie das Bundesamt für Statistik am Freitag mitteilte.

Keystone-SDA

22.05.2026, 09:15

22.05.2026, 10:34

Die Abnahme der Zahl der Kulturschaffenden sei mit jener während der Covid-19-Pandemie in den Jahren 2019 und 2020 vergleichbar, schreibt das Bundesamt für Statistik (BFS). Der Rückgang sei bei den männlichen Kulturschaffenden, bei Schweizer Staatsangehörigen und in der lateinischen Schweiz stärker ausgefallen als bei den Vergleichsgruppen.

Das BFS definiert in den Daten der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung den Kulturbegriff relativ breit. So umfasst die Kulturwirtschaft neben eigentlichen Kulturschaffenden wie Musikerinnen oder bildende Künstler auch Erwerbstätige ohne eigentlichen Kulturberuf wie etwa Buchhalter in einem Museum und kreativ tätige Personen wie zum Beispiel Grafikdesigner in der nicht kulturell tätigen Wirtschaft.

Unzufrieden mit der finanziellen Situation

Gemäss der BFS-Mitteilung waren Kulturschaffende 2024 mit ihrem Einkommen und den Lebensbedingungen weniger zufrieden als der Gesamtdurchschnitt der Erwerbstätigen.

Während im Gesamtdurchschnitt ein Fünftel der Erwerbspersonen angegeben habe, wenig oder gar nicht zufrieden zu sein, sei es bei den Kulturschaffenden über ein Viertel gewesen.

Detaillierte Daten zum Einkommen wird das BFS am 25. Juni veröffentlichen.

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