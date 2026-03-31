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Zürcher Traditionsladen schliesst Die Zeit des ältesten Uhrengeschäfts der Welt ist abgelaufen

Jan-Niklas Jäger

31.3.2026

Bald nicht mehr an der Zürcher Bahnhofstrasse: Beyer Chronometrie.
Bald nicht mehr an der Zürcher Bahnhofstrasse: Beyer Chronometrie.
IMAGO / Joko

Der Juwelier Beyer Chronometrie wird in achter Generation in Zürich geführt. 2027 ist Schluss: Patek Philippe übernimmt das Geschäft zum Jahreswechsel.

Jan-Niklas Jäger

31.03.2026, 16:01

31.03.2026, 16:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das älteste Uhrengeschäft der Welt schliesst zum Jahresende.
  • Es befindet sich in der Zürcher Bahnhofstrasse.
  • Der Familienbetrieb wurde 1760 gegründet.
  • Patek Philippe übernimmt den Laden, in dem sich bereits eine Patek-Boutique befindet.
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Das älteste Uhrengeschäft der Welt steht in Zürich: In der Bahnhofstrasse bietet der Familienbetrieb Beyer Chronometrie in achter Generation Uhren an. Gegründet wurde das Uhrenfachgeschäft 1760. Am heutigen Standort befindet es sich seit 1927.

266 Jahre später ist Schluss: Zum Jahreswechsel wird das Geschäft von Patek Philippe übernommen. Schon jetzt ist die Genfer Marke mit einer eigenen Boutique in den Räumlichkeiten der Beyer-Familie vertreten. Diese wird erweitert: Ab 2027 befindet sich in der Bahnhofstrasse ein Patek-Salon.

Ende eines Traditionsbetriebs

Das Ende des Traditionsbetriebs hat einen einfachen Grund: 2025 verstarb der Patron René Beyer, weder er noch seine Schwester Muriel Zahn-Beyer, die seitdem die Geschäftsführung übernommen hat, haben Nachkommen – eine Übergabe in die nächste Generation ist nicht möglich.

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Der «NZZ» sagte Zahn-Beyer die Übernahme durch Patek Philippe sei für ihren Bruder die «logische Konsequenz einer über Jahrzehnte gewachsenen Partnerschaft und Ausdruck seiner Verantwortung gegenüber dem Unternehmen, den Mitarbeitenden und dem Standort Zürich».

Durch diese Lösung kann etwa ein Drittel der Beschäftigten des Geschäfts übernommen werden – für Zahn-Beyer «ein zentraler Vorteil». Den restlichen rund 35 Beschäftigten verspricht sie Unterstützung bei der Suche nach einer neuen Stelle.

Patek und Rolex in einem Geschäft: eine Seltenheit

Die Anzahl der Patek-Salons wird sich mit dem neuen Standort in Zürich auf vier erhöhen. Neben dem Firmensitz Genf gibt es noch Geschäfte in Paris und London. Patek ist eine von zwei grossen Uhrenmarken, die immer noch eng mit dem Fachhandel zusammenarbeiten. Der Grossteil der Konkurrenz setzt auf den Eigenvertrieb.

Die zweite grosse Marke, die dem Fachhandel – in Relation zum Branchentrend – die Treue hält, ist die wohl namhafteste Uhrenmarke der Welt: Auch Rolex-Uhren können in der Beyer Chronometrie erworben werden. Dass ein Uhrengeschäft sowohl Patek als auch Rolex im Sortiment hat, gilt als selten.

Dieses Qualitätsmerkmal hat auch einen entscheidenden Impuls zur Entscheidung der Übernahme durch Patek Philippe beigetragen: Die Kooperationen der Beyers mit Patek und Rolex fussten auf lange gereiften Geschäftsbeziehungen – die Kooperation mit Patek Philippe begann 1842.

Eine neue Zeit bricht an

Dass ihre Uhren in der Bahnhofstrasse angeboten werden, ist keine Selbstverständlichkeit, denn auch für diese beiden Grössen auf den Markt macht es Sinn, die Eigenkontrolle über den Vertrieb auszubauen.

Die Übernahme durch eine dritte Partei hätten den Rückzug von einer oder beiden Marken bedeuten können – das wäre einem Todeskuss gleichgekommen, weil es sich dabei um die wichtigsten Marken im Gesamtsortiment handelt.

Auch wenn der Standort weiterhin als Fachuhrengeschäft genutzt wird und im Prinzip «nur» ein Teil des Geschäfts – die Patek-Boutique – den Rest schluckt, ist mit der Übernahme das älteste Uhrengeschäft der Welt de facto Geschichte. 2027 bricht in der Bahnhofstrasse eine neue Zeit an.

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