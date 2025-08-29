Gemeinde ignoriert Warnung – dann platzt Turnhallen-Sanierung

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wirbel in Bettingen BS Gemeinde ignoriert Warnung – dann platzt Turnhallen-Sanierung

ai-scrape

29.8.2025 - 19:25

Die Basler Gemeinde Bettingen muss noch ein Jahr länger auf die sanierte Turnhalle warten.
Die Basler Gemeinde Bettingen muss noch ein Jahr länger auf die sanierte Turnhalle warten.
Google Street View

Die Sanierung der Dorfturnhalle in Bettingen BS verzögert sich, da die Gemeinde einen unrealistischen Zeitplan aufgestellt hatte und Warnungen ignorierte. Nun muss die Ausschreibung wiederholt werden.

Dominik Müller

29.08.2025, 19:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die geplante Sanierung der Dorfturnhalle in Bettingen BS konnte nicht wie geplant in den Sommerferien durchgeführt werden.
  • Kritik richtet sich an die Gemeinde, da eine termingerechte Umsetzung von Beginn an unrealistisch erschien.
  • Der Auftrag wurde storniert, und eine neue Ausschreibung soll die Sanierung bis zum kommenden Schuljahresbeginn ermöglichen.
Mehr anzeigen

Die geplante Sanierung der Dorfturnhalle in Bettingen BS sollte ursprünglich während der Sommerferien abgeschlossen werden, um pünktlich zum neuen Schuljahr 2025/26 bereit zu sein. Das ging gehörig schief: Die Arbeiten konnten nicht durchgeführt werden, wie die «bz Basel» berichtet.

Dabei wird Kritik an der Rolle der Gemeinde bei der Vergabe des Auftrags laut. Den Zuschlag erhielt die Erne Holzbau AG aus Laufenburg, obwohl die Zimmerei Baumann+Partner aus Riehen ein rund 50'000 Franken günstigeres Angebot abgegeben hatte.

Vor allem aber sei die Durchführbarkeit des Auftrags von Anfang an fraglich gewesen, sagt Adrian Zimmermann, Geschäftsführer der Zimmerei Baumann+Partner, zur «bz». Der Grund: Die fristgerechte Materialbeschaffung sei unmöglich gewesen.

«Ausschreibung hätte als nichtig erklärt werden müssen»

Gemäss Zimmermann betrage die Produktionszeit für die benötigten Materialien sieben bis neun Wochen. Zwischen der Auftragsvergabe Ende April und dem Beginn der Sommerferien lagen indes nur acht Wochen. «Die Ausschreibung hätte von Beginn weg als nichtig erklärt werden müssen», wird der Unternehmer zitiert.

Bereits im Begleitschreiben zur Submission habe Zimmermann die Gemeinde auf das «illusorische und nicht ausführbare» Vorhaben aufmerksam gemacht, habe mit seiner Warnung aber kein Gehör gefunden.

Neue Ausschreibung nötig

Die Gemeinde Bettingen erklärt gegenüber der «bz», sie habe sich vor der Vergabe des Auftrags von der Erne Holzbau AG versichern lassen, dass sie die Termine einhalten könne. Mitte Mai habe man den Bescheid erhalten, dass die Arbeiten nicht fristgerecht ausgeführt werden können. Daraufhin sei der Auftrag storniert worden.

Die Ausschreibung wird nun wiederholt. Neues Ziel: eine Sanierung der Dorfturnhalle bis zum Beginn des nächsten Schuljahrs.

Video aus dem Ressort

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Frei laufende Hunde und Velofahrer*innen – das birgt Konfliktpotenzial. Besonders kompliziert ist auf der Allmend in Zürich. Zusammenstössen und verbale Übergriffe gehören dort zur Tagesordnung. blue News war vor Ort.

26.06.2025

Mehr aus dem Ressort

Ermittlungen laufen. Basler Wirtepaar soll Angestellte ausgebeutet haben

Ermittlungen laufenBasler Wirtepaar soll Angestellte ausgebeutet haben

Sozialversicherungen. Kommission will Plafond für Ehepaare bei der AHV abschaffen

SozialversicherungenKommission will Plafond für Ehepaare bei der AHV abschaffen

Schuldbetreibung. Nationalratskommission sagt Ja zu zweiter Chance für Verschuldete

SchuldbetreibungNationalratskommission sagt Ja zu zweiter Chance für Verschuldete

Meistgelesen

Trump flirtet mit Ministerin Pam Bondi +++ Präsident entzieht Harris Secret-Service-Schutz
Deutscher fährt 15 Meter Auto in der Schweiz und landet vor Bundesgericht
Nöldi Forrer traut 19-Jährigem beim ESAF die Überraschung zu
Gemeinde ignoriert Warnung – dann platzt Turnhallen-Sanierung
Moskau: Eroberungen in der Ukraine gewinnen an Tempo +++ Raketen beschädigen Bayraktar-Fabrik in Kiew schwer