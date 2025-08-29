Gemeinde ignoriert Warnung – dann platzt Turnhallen-Sanierung

Die Basler Gemeinde Bettingen muss noch ein Jahr länger auf die sanierte Turnhalle warten. Google Street View

Die Sanierung der Dorfturnhalle in Bettingen BS verzögert sich, da die Gemeinde einen unrealistischen Zeitplan aufgestellt hatte und Warnungen ignorierte. Nun muss die Ausschreibung wiederholt werden.

Kritik richtet sich an die Gemeinde, da eine termingerechte Umsetzung von Beginn an unrealistisch erschien.

Die geplante Sanierung der Dorfturnhalle in Bettingen BS sollte ursprünglich während der Sommerferien abgeschlossen werden, um pünktlich zum neuen Schuljahr 2025/26 bereit zu sein. Das ging gehörig schief: Die Arbeiten konnten nicht durchgeführt werden, wie die «bz Basel» berichtet.

Dabei wird Kritik an der Rolle der Gemeinde bei der Vergabe des Auftrags laut. Den Zuschlag erhielt die Erne Holzbau AG aus Laufenburg, obwohl die Zimmerei Baumann+Partner aus Riehen ein rund 50'000 Franken günstigeres Angebot abgegeben hatte.

Vor allem aber sei die Durchführbarkeit des Auftrags von Anfang an fraglich gewesen, sagt Adrian Zimmermann, Geschäftsführer der Zimmerei Baumann+Partner, zur «bz». Der Grund: Die fristgerechte Materialbeschaffung sei unmöglich gewesen.

«Ausschreibung hätte als nichtig erklärt werden müssen»

Gemäss Zimmermann betrage die Produktionszeit für die benötigten Materialien sieben bis neun Wochen. Zwischen der Auftragsvergabe Ende April und dem Beginn der Sommerferien lagen indes nur acht Wochen. «Die Ausschreibung hätte von Beginn weg als nichtig erklärt werden müssen», wird der Unternehmer zitiert.

Bereits im Begleitschreiben zur Submission habe Zimmermann die Gemeinde auf das «illusorische und nicht ausführbare» Vorhaben aufmerksam gemacht, habe mit seiner Warnung aber kein Gehör gefunden.

Neue Ausschreibung nötig

Die Gemeinde Bettingen erklärt gegenüber der «bz», sie habe sich vor der Vergabe des Auftrags von der Erne Holzbau AG versichern lassen, dass sie die Termine einhalten könne. Mitte Mai habe man den Bescheid erhalten, dass die Arbeiten nicht fristgerecht ausgeführt werden können. Daraufhin sei der Auftrag storniert worden.

Die Ausschreibung wird nun wiederholt. Neues Ziel: eine Sanierung der Dorfturnhalle bis zum Beginn des nächsten Schuljahrs.

