Um den Gasthof Hirschen in Diegten BL tobt ein Streit. Screenshot Google Maps

Seit Jahrzehnten nutzte der Gasthof Hirschen in Diegten BL Parkplätze auf Gemeindegrund. Nun entzog die Gemeinde das Nutzungsrecht – trotz Rüge des Regierungsrats. Der Fall landet vor Gericht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Gemeinde Diegten BL entzog dem Gasthof Hirschen langjährig genutzte Parkplätze.

Der Regierungsrat hob die Verfügung als treuwidrig und unverhältnismässig auf.

Trotzdem zieht die Gemeinde den Fall weiter vors Kantonsgericht. Mehr anzeigen

In der Baselbieter Gemeinde Diegten eskaliert ein jahrelanger Streit um Parkplätze zwischen der Gemeinde und dem traditionsreichen Gasthof Hirschen. Auslöser ist der Entscheid der Gemeinde, dem Hirschen-Wirt Dino Mengisen die Nutzung von zwölf bis fünfzehn Parkplätzen auf dem benachbarten Schulareal zu entziehen. Diese Plätze waren über Jahrzehnte von ihm und seinen Vorgängern genutzt worden, wie die «BZ Basel» schreibt.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hatte Ende Juni 2025 zugunsten des Wirts entschieden und die Verfügung der Gemeinde aufgehoben. In seinem Entscheid sprach er von einem treuwidrigen und unverhältnismässigen Vorgehen. Statt diesen Entscheid zu akzeptieren, zieht die Gemeinde Diegten den Fall nun vor das Kantonsgericht weiter.

Für Dino Mengisen ist dieser Schritt ein Affront. Er wirft der Gemeinde vor, mit Steuergeldern gegen ein lokales Unternehmen zu prozessieren, das Arbeitsplätze sichere und Steuern zahle. Ohne die bisherigen Parkplätze sei sein Betrieb wirtschaftlich kaum tragfähig.

Ein 2-Millionen-Parkhaus – und kaum Autos

Der Streit hängt eng mit dem Bau einer neuen Aussensportanlage auf dem Schulareal zusammen. Unter dem Sportfeld errichtete die Gemeinde für rund zwei Millionen Franken eine Einstellhalle mit etwa fünfzig Parkplätzen. Seit ihrer Eröffnung steht die Halle gemäss Aktenlage häufig weitgehend leer.

Mit dem Bau verlor der «Hirschen» die Aussenparkplätze, auf die der Betrieb für Restaurant, Events und Bed & Breakfast angewiesen war. Die Gemeinde bot dem Wirt an, Parkplätze in der neuen Einstellhalle zu mieten. Mengisen lehnte dies ab und spricht von einer unzumutbaren Lösung.

Die Gemeinde argumentiert, es habe nie eine im Grundbuch eingetragene Dienstbarkeit gegeben. Das Nutzungsrecht sei stets nur auf Zusehen hin gewährt worden. Der Regierungsrat widersprach dieser Sichtweise deutlich. Über Jahrzehnte hinweg habe die Gemeinde die Nutzung mehrfach schriftlich bestätigt, zuletzt 2011 und 2013. Dadurch sei eine öffentlich-rechtliche Zusicherung entstanden, auf die sich der Wirt verlassen durfte. Ein plötzlicher Entzug verletze das Prinzip von Treu und Glauben.

Entsprechend beruft sich die Gemeinde gegenüber der «BZ Basel» auf ein öffentliches Interesse an einer einheitlichen Parkraumbewirtschaftung und verweist auf Engpässe bei Veranstaltungen. Der Regierungsrat hielt jedoch fest, ein erhöhter Bedarf sei nicht ausreichend belegt und temporäre Spitzen rechtfertigten keinen dauerhaften Entzug eines über Jahrzehnte gewährten Nutzungsrechts.

Für Dino Mengisen geht es nach eigenen Angaben um seine wirtschaftliche Existenz. Er erzielt aus Restaurant, Eventbetrieb und Bed & Breakfast einen wesentlichen Teil seines Einkommens. Die Rechtsunsicherheit schrecke Gäste ab, zudem belasteten die Verfahrenskosten den Betrieb erheblich. Auf den Studios des Betriebs lastet eine Hypothek. Alternative Einnahmequellen, so der Wirt, gebe es kaum.