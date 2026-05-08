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Erfolg in Luzern Diensthund Wasco führt Polizei direkt zu Einschleichdieben

Sven Ziegler

8.5.2026

Diensthund Wasco führte die Luzerner Polizei zum Erfolg.
Diensthund Wasco führte die Luzerner Polizei zum Erfolg.
Polizei Luzern

Nach einem mutmasslichen Einschleichdiebstahl in Escholzmatt hat Diensthund Wasco in der Nacht auf Freitag zwei Verdächtige aufgespürt. Die Männer flüchteten zunächst zu Fuss durch Quartiere und über Feldstrassen.

Redaktion blue News

08.05.2026, 14:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Luzerner Polizei nahm in Escholzmatt zwei mutmassliche Einschleichdiebe fest.
  • Diensthund Wasco verfolgte die Spur der geflüchteten Männer über Quartiere und Feldwege.
  • Einer der Verdächtigen verletzte sich bei der Flucht am Knie und musste im Spital behandelt werden.
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Kurz vor 2.30 Uhr ging bei der Luzerner Polizei die Meldung ein, dass sich zwei Personen in Escholzmatt an einem parkierten Auto zu schaffen machten.

Als die Polizei eintraf, flüchteten die beiden Männer zu Fuss. Doch dann kam Diensthund Wasco zum Einsatz.

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, nahm der Polizeihund sofort eine Spur auf. Diese führte durch mehrere Quartiere und über Feldstrassen bis zu einem abgestellten Lieferwagen. Dort stiessen die Einsatzkräfte auf einen Mann, der umgehend festgenommen wurde.

Zweiter Verdächtiger später ebenfalls entdeckt

Ein zweiter Mann ergriff zunächst erneut die Flucht. Laut Polizei konnte aber auch er kurze Zeit später dank Diensthund Wasco aufgespürt und festgenommen werden.

Der Mann zog sich bei seiner Flucht eine Knieverletzung zu und musste im Spital behandelt werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um einen 26-jährigen Algerier sowie einen 27-jährigen Marokkaner.

Den beiden Männern wird vorgeworfen, mehrere Diebstähle aus parkierten Fahrzeugen begangen zu haben. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.

Die Luzerner Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, keine Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen und Fahrzeuge stets vollständig abzuschliessen.

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