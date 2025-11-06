Diese 600 Gemeinden stellen sich gegen Albert Röstis Vorschlag

Gemäss dem Entwurf dürfte eine Temporeduktion auf verkehrsorientierten Strassen künftig nur noch nach einem Gutachten erlaubt sein. Zudem sollen diese Strassen grundsätzlich mit lärmmindernden Belägen ausgestattet werden. Die Vernehmlassung läuft bis zum 5. Dezember 2025.
Die kommunalen Dachverbände verweisen auf Artikel 50 der Verfassung, der den Einbezug der Gemeinden als gleichwertige staatliche Partner garantiert. Zusätzliche Vorschriften würden lokale Lösungen erschweren und Massnahmen für Verkehrssicherheit und Lärmschutz verzögern, heisst es im Schreiben.
Bemerkenswert: Unter den Unterzeichnenden finden sich nicht nur links-grüne Städte und Gemeinden, sondern auch zahlreiche bürgerliche Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten. Darunter sind FDP-geführte Städte wie Chur, Kreuzlingen, Frauenfeld und Gossau SG sowie SVP-regierte Gemeinden wie Dübendorf, Spiez und Bussnang.
Stadt Zürich will Tempo 30 auf weiteren 150 Kilometern Strasse
Der Zürcher Stadtrat will Tempo 30 auf fast allen Strassen einführen: Gilt diese tiefe Höchstgeschwindigkeit derzeit auf rund 37 Kilometern Strassen, sollen nun mit der dritten Etappe 150 weitere Strassenkilometer hinzukommen.