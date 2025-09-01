  1. Privatkunden
Spotify, SBB, Gotthard Diese 7 Änderungen im September musst du kennen

Sven Ziegler

1.9.2025

Der Gotthardtunnel ist ein Nadelöhr mit teils stundenlangen Wartezeiten auf dem Weg in den Süden.
Der Gotthardtunnel ist ein Nadelöhr mit teils stundenlangen Wartezeiten auf dem Weg in den Süden.
Bild: Keystone/Urs Flüeler

Der September hält für die Schweiz zahlreiche Neuerungen bereit. Vom gesperrten Gotthardtunnel über teurere Musikabos bis hin zu steigenden Studiengebühren: Das sind die wichtigsten Veränderungen im Überblick.

Sven Ziegler

01.09.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Gotthardtunnel wird im September an mehreren Nächten gesperrt, Umleitungen führen über die Alpenpässe.
  • Spotify hebt seine Preise an, auch in der Schweiz zahlen Nutzer künftig mehr.
  • Studierende, Bahnreisende und Ikea-Kunden müssen sich ebenfalls auf Änderungen einstellen.
Mehr anzeigen

Der September bringt für die Schweiz zahlreiche Änderungen – von Strassensperren über höhere Kosten bis zu neuen Regeln.

blue News gibt dir den Überblick.

Gotthardtunnel wird gesperrt

Der wichtigste Strassentunnel der Schweiz wird im September gleich mehrfach nachts gesperrt. Betroffen sind die Zeiträume vom 8. bis 12., vom 15. bis 19., vom 22. bis 26. September sowie vom 29. September bis 3. Oktober. Jeweils von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens bleibt der Tunnel geschlossen. Grund sind turnusmässige Wartungsarbeiten, bei denen Fahrbahn, Belüftung und Sicherheitssysteme überprüft werden.

Der Touring Club Schweiz (TCS) empfiehlt eine Umleitung über den Gotthardpass. Wer längere Wege in Kauf nehmen möchte, kann auch die San-Bernardino-Route (A13) oder den Simplonpass nutzen. Allerdings ist auf diesen Strecken vor allem zu Stosszeiten mit mehr Verkehr zu rechnen. Reisende sollten ihre Fahrten deshalb sorgfältig planen und nach Möglichkeit ausserhalb der Sperrzeiten unterwegs sein.

Höhere Gebühren für Studierende

An den beiden grossen Technischen Hochschulen der Schweiz, der ETH Zürich und der EPFL Lausanne, steigen ab September die Semestergebühren für ausländische Studierende. Wer neu mit seinem Studium beginnt, muss statt bisher 730 Franken künftig 2190 Franken bezahlen.

An der ETH müssen ausländische Studierende tiefer in die Tasche greifen. (Archivbild)
An der ETH müssen ausländische Studierende tiefer in die Tasche greifen. (Archivbild)
sda

Die Hochschulen begründen die Erhöhung mit einer Anpassung an internationale Standards. Kritiker bemängeln jedoch, dass die höheren Kosten die Attraktivität der Schweizer Hochschulen für ausländische Talente schmälern könnten. Betroffen sind ausschliesslich neue Studierende – für bereits eingeschriebene bleibt alles beim Alten.

Neues Treue-System bei Ikea

Ikea Schweiz führt im September ein neues Treuepunkte-System ein. Mitglieder des Ikea-Family-Programms erhalten für je fünf Franken Einkaufswert einen Punkt, der auf ihrem Konto gutgeschrieben wird. Die Punkte lassen sich in Bons umwandeln, die beim nächsten Einkauf eingelöst werden können.

Allerdings gilt Vorsicht: Einmal eingelöste Bons haben nur eine Gültigkeit von 30 Tagen. Wer die Punkte zu früh einlöst, riskiert, dass sie verfallen. Ikea empfiehlt deshalb, Bons erst kurz vor einem grösseren Einkauf zu nutzen, um den vollen Gegenwert auszuschöpfen.

Änderungen im Flugverkehr

Auch bei den Flugverbindungen in die Schweiz gibt es Veränderungen. Die US-Airline Delta reduziert ab dem 8. September ihre Flüge von Atlanta nach Zürich. Statt siebenmal pro Woche wird die Strecke künftig nur noch dreimal bedient. Zum Einsatz kommt ein Airbus A330-200, der die bisherige Boeing 767 ersetzt.

Panikattacken und Angstbisi ade. «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Panikattacken und Angstbisi ade«So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Einschnitte gibt es auch auf der Strecke New York–Genf. Ab dem 3. September werden statt sieben nur noch fünf Flüge pro Woche angeboten, zwischenzeitlich sogar nur vier. Anders verhält es sich bei der Swiss: Die nationale Fluggesellschaft nimmt die Flüge nach Tel Aviv früher als geplant wieder auf. Ab dem 25. September wird die Strecke Zürich–Tel Aviv wieder täglich bedient – vier Tage früher als angekündigt.

Spotify wird teurer

Auch Musikfans müssen sich auf Änderungen einstellen. Spotify hebt ab September die Preise für Premium-Abos an. In Europa steigt das Einzelabo von 10.99 auf 11.99 Euro. In der Schweiz liegt der neue Preis bei 13.95 Franken. Die Erhöhung ist Teil einer weltweiten Anpassung, die der Streamingdienst vor kurzem angekündigt hat.

Spotify begründet den Schritt damit, dass man mehr Mittel für neue Inhalte und technologische Weiterentwicklungen bereitstellen wolle. Mit 696 Millionen aktiven Nutzern weltweit – davon 276 Millionen mit einem kostenpflichtigen Abo – gehört der Dienst zu den grössten Musikplattformen der Welt. In der Schweiz nutzen rund 1,6 Millionen Menschen Spotify.

Sperren und Ersatzbusse auf wichtigen Bahnstrecken

Auch Bahnreisende müssen im September Geduld mitbringen. Auf der Strecke Zürich–Bern kommt es an den Wochenenden vom 6. bis 7. und vom 20. bis 21. September zu Einschränkungen wegen Bauarbeiten bei Rupperswil. In dieser Zeit verkehren Ersatzbusse im Halbstundentakt, zahlreiche Intercity- und Regionalzüge fallen aus oder werden umgeleitet.

SBB bauen Europa-Angebot aus. Bald fährst du mit dem Zug direkt in diese italienische Stadt

SBB bauen Europa-Angebot ausBald fährst du mit dem Zug direkt in diese italienische Stadt

Auch international gibt es Einschränkungen. Bis Mitte September enden EuroCity-Verbindungen nach Mailand weiterhin in Domodossola, bevor die Strecke wieder freigegeben wird. Hinzu kommen Arbeiten auf der Strecke Fribourg–Lausanne, die vom 5. bis 8. September gesperrt ist. Auch hier setzen die SBB Ersatzbusse ein.

Nagellacks werden verboten

Ab dem 1. September 2025 sind Nagellacke mit dem Stoff TPO in der Schweiz und der EU verboten, da er als fruchtbarkeits- und gesundheitsschädigend gilt. Die Umstellung trifft die Branche hart.

