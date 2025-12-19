Diese 9 Mordfälle haben die Schweiz geprägt – und sorgen heute noch für Gänsehaut

blue News wirft einen Blick auf die 9 krassesten Kriminalfälle der Schweiz. blue News/Keyston

Die Parkhausmörderin, der Fall Tschanun, das Zuger Attentat: blue News wirft einen Blick auf die schlimmsten Verbrechen der Schweizer Geschichte, die weit über die Landesgrenzen hinaus für Entsetzen sorgten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 21. Dezember jährt sich der «Fall Rupperswil» zum zehnten Mal.

Er ist einer der Schweizer Kriminalfälle, die sich ins kollektive Gedächtnis eingeprägt haben.

blue News zeigt weitere Verbrechen der Schweizer Geschichte mit dieser Tragweite: Unter anderem das Zuger Massaker, sowie die Morde von Günther Tschanun und Werner Ferrari. Mehr anzeigen

Der Vierfachmord von Rupperswil im Dezember 2015 zählt zu den erschütterndsten Verbrechen in der Schweiz. Thomas N. drang unter einem Vorwand in ein Einfamilienhaus ein, fesselte die Mutter und ihre beiden Söhne sowie die Freundin des älteren Sohnes, verging sich am jüngeren, 13-jährigen Sohn sexuell und erpresste Geld – danach tötete er alle vier mit einem Messer, bevor er das Haus in Flammen setzte.

Die Kaltblütigkeit der Tat und die lange, zuerst spurenlose Suche nach dem Täter führten dazu, dass der Fall im kollektiven Gedächtnis hängen blieb – und bei den meisten noch heute Gänsehaut auslöst. Gab es vorher schon vergleichbare Fälle? blue News wirft einen Blick auf die Schweizer Kriminalgeschichte und beschreibt 9 Fälle mit ähnlicher Tragweite.

Die Parkhausmörderin (1990er-Jahre)

Die Parkhausmörderin Caroline H. sitzt am Mittwoch, 20. Januar 2016, im Bezirksgericht Zürich, wo die Verwahrungsüberprüfung der Frau verhandelt wird. KEYSTONE

Im Jahr 1991 wird im Urania-Parkhaus in Zürich eine junge Frau erstochen. Sechs Jahre später wird im Zürcher Chinagarten eine ältere Spaziergängerin ermordet. In beiden Fällen fehlt es an konkreten Spuren oder Zeugen – und trotzdem kommt auf einmal Bewegung in die Ermittlungen: Während einer Befragung im Jahr 1998 gesteht Caroline H. beide Taten. Damals sitzt sie wegen Brandstiftungen in Untersuchungshaft und berichtet von Albträumen mit blutigen Messertaten.

Doch der Fall wird nicht klarer – im Gegenteil: Später zieht sie ihre Geständnisse zurück, und die Beweislage bleibt dünn. Nur wenige Beweise deuten auf Caroline H. als Täterin hin.

Dennoch wird sie 2001 vom Zürcher Obergericht wegen zweifachen Mordes, zahlreicher Brandstiftungen und weiterer Delikte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit Verwahrung verurteilt.

Vor und zwischen den Morden war Caroline H. auf einer regelrechten Feuerfahrt unterwegs. Sie legte Feuer in der Zentralschweiz, zunächst in Telefonkabinen, dann in Toiletten-Anlagen und einem Weidestall. Etwa 40 Brände konnte man H. zuweisen. Schliesslich brachte sie einen Dachstock am Luzerner Kasernenplatz zum Brennen, was einen Schaden in der Höhe von über vier Millionen Franken nach sich zog.

Bis heute gibt es keine eindeutige Antwort, ob Caroline H. tatsächlich die Täterin ist – oder sich fälschlich selbst belastet hat. Psychische Probleme, mögliche Wahnvorstellungen und der Hang zur Selbstbeschuldigung machen eine eindeutige Beurteilung schwer.

Caroline H. sitzt ihre Strafe in der Frauenstrafanstalt Hindelbank ab. Kürzlich kam wieder Bewegung in den Fall. Das Zürcher Obergericht hat entschieden, die Verwahrung von Caroline H. in eine stationäre therapeutische Massnahme umzuwandeln. Damit erhält sie erstmals die Chance auf Behandlung – und langfristig auf eine mögliche Entlassung.

Nach dem Parkhausmord wurde die Schweiz hellhörig und veränderte einiges. Frauenparkolätze, nahe beim Aussgang wurden eingeführt. Frauen hatten grosse Angst alleine durch ein Parkhaus zu gehen.

Das Zuger Attentat (2001)

14 Menschen wurden beim Zuger Attentat getötet. KEYSTONE

Am 27. September 2001 ereignete sich im Zuger Kantonsparlament ein schwerer Terroranschlag. Während einer laufenden Sitzung drang ein bewaffneter Mann in den Saal des Kantonsrats ein und eröffnete das Feuer. Innert Minuten tötete er 14 Menschen – darunter mehrere Regierungsräte und Kantonsratsmitglieder – und verletzte weitere. Anschliessend nahm er sich das Leben.

Der Täter war ein 57-Jähriger aus dem Kanton Zug. Er war den Behörden zuvor wegen querulatorischen Verhaltens bekannt. Er fühlte sich von staatlichen Stellen ungerecht behandelt und richtete seine Tat gezielt gegen politische Institutionen.

Der Angriff löste schweizweit Bestürzung aus und führte zu einer grundlegenden Diskussion über die Sicherheitsvorkehrungen in Parlamenten und Behörden. In der Folge wurden zahlreiche Schutzkonzepte angepasst, unter anderem bauliche Sicherheitsmassnahmen und Zugangskontrollen für politische Einrichtungen.

Der Fall Tschanun (1986)

Günther Tschanun, ehemaliger Chef der Zürcher Baupolizei, verlässt nach der Urteilsverkündung am 29. Februar 1988 das Zürcher Obergericht. KEYSTONE

Am 16. April 1986 wurde die Stadt Zürich von einem der schwersten Gewaltverbrechen ihrer Geschichte erschüttert. Günther Tschanun, damals Chef der städtischen Baupolizei beim Bauamt Zürich, betrat an diesem Morgen das Amtshaus IV und eröffnete das Feuer auf seine eigenen Mitarbeiter. Vier leitende Angestellte starben, ein weiterer wurde schwer verletzt. Anschliessend flüchtete Tschanun und wurde erst drei Wochen später in Frankreich festgenommen.

Der Hintergrund der Tat war ein über Jahre eskalierter Konflikt innerhalb des Bauamtes Zürich. Die Abteilung kämpfte mit Personalmangel, wachsendem Druck und einem zunehmend belasteten Arbeitsklima. Heute würde man sagen, Tschanun wurde von seinen Mitarbeitern gemobbt – das ergaben die Untersuchungen. Er und seine Mitarbeiter gerieten immer häufiger aneinander. Nach Angaben der damaligen Ermittler fühlte sich Tschanun isoliert, überfordert und in die Enge getrieben.

1988 wurde Tschanun wegen vorsätzlicher Tötung zu 17 Jahren Haft verurteilt. Das Bundesgericht stufte die Tat 1990 jedoch als Mord ein. In der Folge erhöhte das Zürcher Obergericht die Strafe auf 20 Jahre Zuchthaus.

Bemerkenswert: Während des Prozesses schlugen sich Teile der Bevölkerung auf Tschanuns Seite. Aussagen wie «Ich verstehe, wieso er das gemacht hat» füllten die Titelblätter der Zeitungen.

Nach 14 Jahren wurde Tschanun im Jahr 2000 wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Unter neuem Namen lebte er zurückgezogen im Tessin, bis er 2015 bei einem Velounfall ums Leben kam.

Der Kindermörder Werner Ferrari (1980er)

Der Kindesmörder Werner Ferrari ist kürzlich verstorben. Lange spekulierte man, dass er nicht alle Morde zugegeben hatte. KEYSTONE

Der Name Werner Ferrari steht für einen der schwersten Kriminalfälle, die es in der Schweiz je gab. Ferrari wurde erstmals 1971 auffällig, als er in Reinach BL ein Kind tötete. Er gestand die Tat kurz darauf und wurde 1973 zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt, 1979 jedoch vorzeitig entlassen.

In den Jahren nach seiner Entlassung wurden in dutzenden Kantonen weitere Kinder getötet, und Ferrari geriet zunehmend erneut in den Fokus der Ermittlungen. Dann verschärfte sich der Verdacht. 1983, 1985 und 1987 verschwanden erneut Kinder im Umfeld von Dorffesten, die später tot aufgefunden wurden. Ferrari räumte in Verhören zeitweise Verantwortlichkeit ein, widerrief diese Aussagen jedoch mehrfach.

1989 kam es in Hägendorf SO zu einem weiteren Fall, bei dem ein Mädchen getötet wurde. Aufgrund einer präzisen Personenbeschreibung wurde Ferrari kurz danach festgenommen. In der Haft gestand er schliesslich mehrere Taten, auch wenn er einzelne Aussagen danach wieder zurückzog.

Für Polizei und Staatsanwaltschaft begannen langwierige, komplexe Ermittlungen, die die Schweiz über Jahre beschäftigten. Ferrari wurde schliesslich 1995 wegen mehrfachen Kindermordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Werner Ferrari sass bis zu seinem Lebensende in Haft: Am 12. Dezember 2025 ist er im Alter von 78 Jahren gestorben.

Der Sadist von Romont (1980er-Jahre)

Michel Peiry ist bekannt geworden als «Sadist von Romont». Er wurde beschuldigt, mindestens fünf Jugendliche sexuell missbraucht, gefoltert und getötet zu haben. KEYSTONE

In den 1980er-Jahren rückte ein Kriminalfall die Westschweiz ins Zentrum internationaler Ermittlungen: der Fall des sogenannten «Sadisten von Romont», Michel Peiry. Er gilt als einer der bekanntesten Serienmörder der Schweizer Geschichte und sorgte mit seinen Taten in mehreren Ländern für grosses Entsetzen.

Peiry hielt sich zwischen 1981 und 1987 häufig in der Schweiz, aber auch im Ausland auf – darunter Frankreich, Deutschland und Belgien. Mehrfach verschwanden junge Männer unter ungeklärten Umständen. Die Opfer wiesen oft ähnliche Ausgangssituationen auf: Es handelte sich um Reisende, Rucksacktouristen oder Jugendliche. Peiry sprach sie auf Campingplätzen oder unterwegs an. In mehreren Fällen konnte nachgewiesen werden, dass die Begegnungen für die Opfer tödlich endeten.

Die Ermittler stellten fest, dass Peiry bei seinen Taten einem wiederkehrenden Muster folgte: Er suchte gezielt nach jungen Männern, baute Kontakt auf und führte sie in Situationen, in denen sie ihm ausgeliefert waren. Wie genau die Taten abliefen, blieb in Teilen unklar – auch, weil Peiry seine Aussagen später mehrfach relativierte oder widerrief. Für die Ermittlungen war jedoch entscheidend, dass Peiry in mehreren Vernehmungen detaillierte Kenntnisse über Verschwinden und Fundorte zeigte, die nur der Täter haben konnte.

1989 wurde Peiry vom Bezirksgericht in Sembrancher VS zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil umfasste mehrere Morde und weitere schwere Delikte, darunter versuchte Morde, Entführung, Freiheitsberaubung, Nötigung, Diebstahl und Unzucht mit Kindern.

Fünffachmord von Seewen (1976)

Das Waldhaus in Seewen SO wurde am 6. Juni 1976 zum Tatort. KEYSTONE

Der Fünffachmord von Seewen zählt zu den mysteriösesten und bekanntesten ungeklärten Verbrechen der Schweiz. In der Nacht auf den 6. Juni 1976 wurden in einem abgelegenen Wochenendhaus oberhalb des Solothurner Dorfes Seewen fünf Menschen getötet.

Als die am Tatort angekommen war, fand sie fünf tote Personen. Die Personen waren teils mit einander Verwandt, teils waren es Bekannte. Vier der fünf Leichen lagen im Haus. Eine weitere war in einen Teppich eingerollt worden und lag auf der Veranda. Wer die Tat begangen hatte, blieb zunächst völlig unklar. Es gab keine Zeugen, keine bekannten Konflikte und keine Hinweise auf einen Raub. Die Ermittler standen vor einem Rätsel.

Im Verlauf der umfangreichen Untersuchungen gerieten verschiedene Verdächtige ins Visier, doch niemand konnte eindeutig überführt werden. Auch ein späterer Verdacht gegen einen Mann aus der Region – ausgelöst durch neue Spuren und ein mögliches Motiv – führte schliesslich nicht zu einer rechtskräftigen Verurteilung.

In den 2000er-Jahren sorgte der Fall erneut für Schlagzeilen, als die Tatwaffe aus Privatbesitz auftauchte. Die Waffe gehörte einem Mann, der zu den Opfern keinerlei Verbindung hatte. Doch seit 1977 fehlte von ihm jede Spur. Man fand nie heraus, wohin dieser Mann verschwunden war – und ob er ebenfalls Opfer oder der Täter war.

Über 30 Jahre lang arbeiteten verschiedene Ermittlerteams an dem Fall. Zahlreiche Spuren wurden ausgewertet, neue kriminaltechnische Methoden angewendet und Zeugen erneut befragt. Trotz des enormen Aufwands gelang es nicht, die Tat zweifelsfrei zu klären. Das Verfahren wurde 2011 eingestellt.

Paul Irniger – Serienmörder der 1930er-Jahre

Paul Irniger wurde als zweit letzte Person in der Schweiz zum Tode verurteilt. Wikipedia

Der Fall Paul Irniger gehört zu den prägendsten Kriminalgeschichten der Schweiz zwischen den Weltkriegen. Irniger, geboren 1913 im Kanton Zug, wurde in den frühen 1930er-Jahren für mehrere schwere Delikte verurteilt – darunter zwei Tötungsdelikte und eine Serie von Raubüberfällen. Sein Fall entfachte eine nationale Debatte über Strafmass, soziale Herkunft und die Behandlung junger Täter durch den Staat.

Irnigers Kindheit war instabil, geprägt von Armut, Schulabbrüchen und frühen Konflikten mit Behörden. Bereits als Jugendlicher fiel er mit Diebstählen und kleineren Delikten auf. Anfang der 1930er-Jahre rutschte er zunehmend in eine kriminelle Laufbahn ab.

Zwischen 1931 und 1933 beging er mehrere Überfälle, bei denen er Reisende und Autofahrer bedrohte, um an Geld und Transportmittel zu gelangen. Aus den Ermittlungen ging hervor, dass Irniger teils planlos, teils verzweifelt handelte, immer auf der Flucht, ohne stabile soziale Bindungen oder Perspektive. 1932 und 1933 kam es zu zwei tödlichen Taten. In beiden Fällen erstickten oder starben Opfer infolge der Gewalt, die Irniger bei den Überfällen einsetzte.

Der Prozess erregte enormes Aufsehen. Beobachter kritisierten, dass Irniger trotz seines jungen Alters und seiner schwierigen Vorgeschichte kaum Unterstützung durch Sozialarbeit oder psychologische Betreuung erhalten hatte. Die Justiz der damaligen Zeit entschied sich jedoch für ein hartes Urteil: Irniger wurde zum Tod verurteilt. Er war der letzte im Kanton Zug und der zweitletzte in der Schweiz, der dieses Urteil erhielt.

Schweizer Sonnentempel-Sekte (1994)

48 Personen sind beim Sonnentempler-Drama ums Leben gekommen. KEYSTONE

Zwischen 1994 und 1997 erschütterten mehrere Todesfälle in der Schweiz, in Kanada und in Frankreich die Öffentlichkeit – alle verbunden mit der vom Walliser Joseph Di Mambro mitbegründeten Gruppierung «Ordre du Temple Solaire».

Der Orden verstand sich als spirituelle Elite, die sich an mittelalterlichen Tempelrittern orientierte und Elemente aus Esoterik, New-Age-Glauben und apokalyptischen Vorstellungen mischte. Neben Di Mambro spielte der belgische Arzt Luc Jouret eine zentrale Rolle. Er war das charismatische Gesicht der Bewegung und warb Mitglieder an.

Im Oktober 1994 rückte die Schweiz schlagartig in den Mittelpunkt weltweiter Schlagzeilen: Im Walliser Dorf Cheiry und in Granges-sur-Salvan VS wurden insgesamt 48 Tote entdeckt. Die Szenen deuteten auf ein Zusammenspiel aus inszenierten Ritualen, Brandstiftungen und Fremdeinwirkung hin. Was sich genau abgespielt hatte, blieb lange unklar. Die Ermittlungen ergaben, dass mehrere Sektenführer die Mitglieder gezielt in eine tödliche «Abreise» gedrängt hatten.

Nur wenige Monate später, im Dezember 1995, starben in einer abgelegenen Region in Frankreich weitere 16 Sektenmitglieder. 1997 folgte ein letzter Fall in Québec, Kanada, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen. Auch hier ergaben die Ermittlungen, dass Sektenführer zentrale Rollen spielten und Mitglieder abhängig, verängstigt oder psychisch beeinflusst waren. Die Ereignisse lösten international Entsetzen aus und warfen grundlegende Fragen über die Entstehung und Gefahr manipulativer Sekten auf.

Die Schenkkreis-Morde von Grenchen (2009)

Der ehemalige Spitzensportler Patric Suter wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. KEYSTONE

Der dreifache Raubmord von Grenchen zählt zu den brutalsten Verbrechen der jüngeren Schweizer Kriminalgeschichte. Ein Vater eine Mutter und eine Tochter werden in Grenchen 2009 umgebracht – auf brutale Art und weise. Ermittler sprachen von einer regelrechten Hinrichtung und von Quälerei. Einer der Haupttäter: Patric Suter, ehemaliger Leichtathlet-Profi.

Wie die Ermittlungen ergaben, war Suter hochverschuldet – seine Drogensucht hatte ihn finanziell in den Abgrund getrieben. Gemeinsam mit zwei Komplizen verübte er einen Überfall und ermordete dabei ein Ehepaar, das – ebenso wie er – Mitglied eines sogenannten Schenkkreises war, einem umstrittenen Geldverteilungssystem. Ziel war offenbar Geld, das aus den Aktivitäten im Schenkkreis stammte. Am Ende waren drei Menschen tot.

Patric Suter wurde am 19. Juni 2009 festgenommen und gestand später seine Tat. Die Polizei ist durch das System des Schnkkreises, in dem die getötete Frau Mitglied war, auf Suter gekommen. Am 25. Mai 2012 wurden er und seine beiden Mitangeklagten vom Amtsgericht Solothurn-Lebern wegen mehrfachen Mordes und weiterer Delikte zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Die Täter legten Berufung ein – doch das Obergericht Solothurn bestätigte das Urteil 2014. Auch das Bundesgericht wies alle Beschwerden zurück und bestätigte im Februar 2015 rechtskräftig die Schuldsprüche und Strafen. Die Schweiz stand vor einer grossen Debatte. Da die Täter mit Drogen und Anabolika in Berührung kamen, wurde die Bodybuilding-Szene in der Schweiz durchleuchtet.