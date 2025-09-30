  1. Privatkunden
Zoll, Mietrecht, Windows 10 Diese Änderungen für den Oktober musst du jetzt kennen

Sven Ziegler

30.9.2025

Mieter erhalten künftig mehr Angaben von der Verwaltung. (Symbolbild)
Mieter erhalten künftig mehr Angaben von der Verwaltung. (Symbolbild)
IMAGO/YAY Images

Zum 1. Oktober treten in der Schweiz mehrere Neuerungen in Kraft. blue News zeigt dir die wichtigsten Änderungen und Anpassungen. 

Sven Ziegler

30.09.2025, 23:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Oktober 2025 gibt es in der Schweiz wieder Anpassungen und Änderungen.
  • Das Mietrecht wird transparenter, Vermieter müssen neue Angaben offenlegen.
  • Microsoft beendet den Support für Windows 10, Nutzer sollten wechseln.
  • Die Bekämpfung der Asiatischen Hornisse wird in der Schweiz ausgeweitet.
Mehr anzeigen

Im Oktober treten in der Schweiz gleich mehrere Änderungen in Kraft, die ganz unterschiedliche Lebensbereiche betreffen. Vom Mietrecht über den IT-Alltag bis hin zum Umgang mit invasiven Arten – diese Neuerungen solltest du kennen.

Freihandels-Abkommen tritt in Kraft

Das Freihandelsabkommen der Efta-Staaten mit Indien tritt am 1. Oktober in Kraft. Am 10. März 2024 hatte Wirtschaftsminister Guy Parmelin das Handels- und Wirtschaftspartnerschaftsübereinkommen der Efta mit Indien in Delhi mit unterzeichnet. Am Abkommen beteiligt sind auch Island, Liechtenstein und Norwegen. Das sind die anderen drei Mitgliedsländer der europäischen Freihandelsassoziation Efta.

Der Bund setzt grosse Hoffnungen in das Abkommen. Es bringe für fast 95 Prozent der heutigen Schweizer Ausfuhren nach Indien Zollerleichterungen. Verschiedenste Schweizer Produkte erhielten einen verbesserten Zugang zum indischen Markt, etwa Pharmaprodukte und chemische Produkte, Maschinen und Uhren. I

m Abkommen enthalten ist auch die Investitionsförderung. Die Efta-Staaten verpflichteten sich - laut Bundesrat eine Premiere - zu Promotionsaktivitäten. Deren Ziel sind 100 Milliarden US-Dollar an Investitionen aus Efta-Staaten sowie eine Million Arbeitsplätze in den 15 Jahren ab Inkrafttreten des Abkommens.

Grenzübertritte werden digital erfasst

Grenzübertritte in den Schengenraum sollen ab dem Herbst digital erfasst werden. Die Europäische Kommission hat das Startdatum des sogenannten Entry-/Exit-Systems auf den 12. Oktober gesetzt. In der Schweiz wird das System an den Flughäfen eingeführt.

Mit dem Entry-/Exit-System (EES) werden Daten von Reisenden aus Drittstaaten bei ihrer Ein-, Durch- oder Ausreise aus dem Schengenraum digital erfasst. Dabei würden die Personendaten aus dem Pass, das Datum und der Ort der Ein- oder Ausreise sowie die Fingerabdrücke und ein Foto des Gesichts gespeichert. Damit soll der Austausch zwischen den Grenzbehörden vereinfacht werden.Die Sicherheit innerhalb des Schengenraums werde verbessert.

Weiter soll es den Identitätsbetrug erschweren. Das System werde lediglich bei Personen angewendet, die für einen Kurzaufenthalt von höchstens 90 Tagen reisen. In der Schweiz sollen in einem ersten Schritt die drei «grossen Schengen-Aussengrenzen» Basel-Mulhouse, Genf und Zürich an das EES angeschlossen werden.

Neuer Kommandant für die Luftwaffe

Divisionär Christian Oppliger tritt am 1. Oktober sein neues Amt als Kommandant der Schweizer Luftwaffe an. Der Bundesrat hatte ihn dazu ernannt. Damit beerbt Oppliger den zurückgetretenen Peter Merz, der Anfang November neuer CEO der Firma Skyguide wird. Der 52-jährige Oppliger war 1993 als Militärpilot ins Berufsfliegerkorps eingetreten.

Als Staffelpilot und Ausbildner war er zudem in verschiedenen Projektgruppen tätig. Im Sommer 2021 übernahm Oppliger die Funktion des Chefs für die Einführung des von der Schweiz gekauften US-Kampfjets F-35. Anfang Januar 2024 wurde Oppliger zum stellvertretenden Kommandanten der Luftwaffe ernannt.

Mietrecht wird transparenter

Ab dem 1. Oktober müssen Vermieter in mehreren Kantonen neue Angaben machen, wenn sie eine Wohnung neu vermieten. Auf dem Formular für den Anfangsmietzins müssen neu auch der zuletzt gültige Referenzzinssatz und die Teuerung angegeben werden.

Damit sollen Mieterinnen und Mieter besser einschätzen können, ob der verlangte Mietzins gerechtfertigt ist – und ob sich eine Anfechtung lohnt. Die Pflicht gilt allerdings nur in Kantonen mit Formularzwang wie Zürich, Luzern oder Basel-Stadt.

Der Bundesrat verspricht sich davon mehr Transparenz, Mieterverbände sehen einen wichtigen Schritt im Kampf gegen überhöhte Mieten. Für Vermieter bedeutet die Änderung, dass sie ihre Unterlagen sorgfältiger ausfüllen müssen – Fehler könnten rasch zu Verfahren führen.

Windows 10 läuft aus

Für Millionen Computer-Nutzerinnen und -Nutzer endet am 14. Oktober eine Ära: Microsoft stellt den kostenlosen Support für Windows 10 ein. Sicherheitslücken werden dann nicht mehr automatisch geschlossen, Updates gibt es keine mehr.

Am 14. Oktober ist Schluss. Was das Ende des Supports von Windows 10 bedeutet

Am 14. Oktober ist SchlussWas das Ende des Supports von Windows 10 bedeutet

Wer weiterhin sicher arbeiten will, muss entweder auf Windows 11 umsteigen oder sich Extended Security Updates sichern. Diese Zusatzlösung gibt es in der Schweiz ein Jahr lang gratis, danach kostet sie rund 30 Dollar pro Gerät und Jahr.

Besonders Unternehmen müssen jetzt handeln, damit ihre Systeme nicht angreifbar bleiben. Wer zu Hause noch mit älteren PCs arbeitet, sollte prüfen, ob ein Umstieg auf Linux oder andere Systeme Sinn macht. IT-Experten warnen: Ohne Update steigt das Risiko von Hackerangriffen deutlich.

Zeit wird umgestellt

Am 26. Oktober endet die Sommerzeit: Um 3 Uhr früh werden die Uhren auf 2 Uhr zurückgestellt. Ab dann gilt wieder die Normalzeit, die mitteleuropäische Zeit. Nach ihr richten sich die Uhren fünf Monate lang bis zum 29. März 2026. Die mitteleuropäische Zeit gibt in der Schweiz seit mehr als 125 Jahren den Takt an.

Wie das Eidgenössische Institut für Metrologie (Metas) schreibt, irrt der Volksmund, wenn er von Winterzeit spricht. Es gibt demnach nur die Sommerzeit und die Normalzeit. Mit der Normalzeit wird es an den Abenden wieder früher dunkel. Die Zeitumstellung gibt es in der Schweiz seit 1981.

Hornissen dürfen im Wald bekämpft werden

Die Asiatische Hornisse breitet sich seit einigen Jahren auch in der Schweiz aus und wird zum Problem für Bienen, Imker und ganze Ökosysteme. Ab Oktober dürfen Behörden und Fachbetriebe ihre Nester erstmals auch in Wäldern mit zugelassenen Bioziden bekämpfen. Bislang war dies nur im Siedlungsraum erlaubt – genau dort, wo die Tiere im Frühling kleine Nester bauen.

Im Sommer und Herbst ziehen sie jedoch in die Baumkronen, wo die Kolonien riesig werden. Für Imker bedeutet die neue Regelung eine wichtige Entlastung: Die invasive Art kann Bienenvölker erheblich schwächen. Bürgerinnen und Bürger sollen verdächtige Nester zwar weiterhin melden, aber keinesfalls selbst Hand anlegen.

Fachleute betonen, dass Verwechslungen mit harmlosen einheimischen Arten vermieden werden müssen.

