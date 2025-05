Diese Bilder und Videos zeigen das Ausmass des gewaltigen Gletscherabbruchs

Video zeigt Schuttlawine auf Blatten VS fallen Ein riesiger Gletscherabbruch hat am Mittwochnachmittag das Dorf Blatten VS erschüttert. Eis, Geröll und Staub rasten ins Tal – erste Bilder zeigen zerstörte Gebäude. Die Behörden sprechen von einem Ereignis mit bislang unklarem Ausmass. 28.05.2025

Ein riesiger Gletscherabbruch hat am Mittwochnachmittag das Dorf Blatten VS erschüttert. Eis, Geröll und Staub rasten ins Tal – erste Bilder zeigen die Lawine. Ein Teil des Dorfes wurde erfasst und zugeschüttet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kurz vor halb vier am Mittwochnachmittag kam es zum Gletscherabbruch oberhalb von Blatten VS.

Bilder und Videos zeigen das Ausmass der Schuttlawine und die Masse, die in Richtung Dorf rutscht.

Wie hoch die Schäden an Infrastruktur sind und wie viel Masse hinuntergerutscht ist, bleibt vorerst unklar. Mehr anzeigen

Kurz vor 15.30 Uhr meldeten Medien den Gletscherabbruch in Blatten VS. Kurz darauf äusserte sich der Führungsstab zum Ereignis. Die Gemeinde Blatten VS hat um 16.30 Uhr eine Erklärung abgegeben: «Das Unfassbare ist eingetreten. Ein sehr grosser Gletscherabbruch ist vor ca. 45 Minuten eingetreten. Ein grosser Teil des Dorfes ist betroffen.»

Hier stürzt der Schutt in Richtung Dorf. SRF

Sie richtet sich im Schreiben auch an die Bevölkerung: «Wir sind im Moment dabei, uns ein Bild der Situation zu verschaffen. Wir können nur sagen, dass wir in Gedanken bei euch sind. So schwer es auch ist. Wir versuchen Euch zu unterstützen soweit es in unserer Macht steht und halten euch auf dem Laufenden.»

Eis und Geröll haben das Tal erreicht. Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Erst als sich die Situation beruhigte, wird das Ausmass des Gletscherabsturzes erst richtig ersichtlich. Wie gross die Menge an Schutt ist, ist noch nicht bekannt.

Die Behörden schlissen Schäden an Gebäuden im Dorf nicht aus. Nach dem Die Nachrichtenagentur SDA erste Bilder liefert, ist klar, dass Gebäude von der Lawine erfasst wurden.

Teils werden ganze Gebäude von der Masse bedeckt. KEYSTONE

Auch auf den sozialen Netzwerken kursieren schnell Videos und Bilder vom Abbruch des Gletschers. In den Videos ist die Lawine klar zu sehen.

Wie gross der Schaden an Infrastruktur ist, ist noch nicht bekannt. Am Mittwochabend informieren die Walliser Behörden zur Situation.

Der Schweizerische Erdbebendienst (SED) teilt auf seiner Website mit, dass der Gletscherrutsch als geologische «Massenbewegung» registriert wurde.

Ein Blick auf die Erdbeben-Karte zeigt, dass die Sensoren eine Erschütterung im Bereich Blatten VS registriert haben.