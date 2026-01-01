  1. Privatkunden
Tragödie im Wallis Diese Bilder und Videos zeigen das Unglück in Crans-Montana

Samuel Walder

1.1.2026

Unglück in Crans-Montana
Unglück in Crans-Montana. Laut Behörden sind rund 100 Personen verletzt. Über die Anzahl der Todesopfer ist noch nichts bekannt. 

Laut Behörden sind rund 100 Personen verletzt. Über die Anzahl der Todesopfer ist noch nichts bekannt. 

Bild: AFP

Unglück in Crans-Montana. In der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS ist es in der Silvesternacht gegen 1.30 Uhr ein Brand ausgebrochen.

In der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS ist es in der Silvesternacht gegen 1.30 Uhr ein Brand ausgebrochen.

Bild: AFP

Unglück in Crans-Montana. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Immer noch ist unklar, was die Ursache für das Unglück ist.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Immer noch ist unklar, was die Ursache für das Unglück ist.

Bild: AFP

Unglück in Crans-Montana. Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana ist das Spital voll.

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana ist das Spital voll.

Bild: sda

Unglück in Crans-Montana. Die Polizei spricht von einem «schwerwiegenden Vorfall».

Die Polizei spricht von einem «schwerwiegenden Vorfall».

Bild: Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa

Unglück in Crans-Montana. Die Behörden schliessen ein Attentat in Crans-Montana VS aus.

Die Behörden schliessen ein Attentat in Crans-Montana VS aus.

Bild: sda

Unglück in Crans-Montana. Der Bereich rund um die betroffene Bar ist abgesperrt.

Der Bereich rund um die betroffene Bar ist abgesperrt.

Bild: sda

Unglück in Crans-Montana. So sieht die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS von innen aus.

So sieht die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS von innen aus.

Bild: Tripadvisor

Unglück in Crans-Montana. Einwohner und Besucher von Crans-Montana stehen unter Schock.

Einwohner und Besucher von Crans-Montana stehen unter Schock.

Bild: Police Cantonale Valaisanne/Police Cantonale Valaisanne/AP/dpa

Unglück in Crans-Montana. Erst am Donnerstagmittag tauchen erste Bilder vom Inneren der Bar auf. 

Erst am Donnerstagmittag tauchen erste Bilder vom Inneren der Bar auf. 

Bild: AP

Unglück in Crans-Montana. Die betroffene Bar «Le Constellation» befindet sich im Zentrum von Crans-Montana.

Die betroffene Bar «Le Constellation» befindet sich im Zentrum von Crans-Montana.

Bild: sda

In der Silvesternacht kommt es in Crans-Montana VS zu eienme Unglück. Eine Bar gerät in Flammen. Dutzende Menschen sterben, rund hundert sind verletzt und mussten teilweise mit Helikopter ins Spital gebracht werden. Bilder und Videos zeigen das Ausmass des Unglücks.

Samuel Walder

01.01.2026, 15:14

01.01.2026, 15:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Crans-Montana VS kam es in der Silvesternacht zu einem Brand, bei dem dutzende Personen verstorben sind und rund hundert wurden verletzt.
  • Mittlerweile kursieren Bilder und Videos auf Social Media. blue News hat sie für dich zusammengetragen. 
Mehr anzeigen

In der Silvesternacht kam es in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana zu einem verheerenden Brand. Ausgelöst wurde das Feuer offenbar durch eine Wunderkerze auf einer Champagnerflasche, die die Decke in Brand setzte. Ein Video soll zeigen, wie die Decke in der Bar Flammen fängt. 

Crans-Montana: Neues Video soll Bar-Decke in Flammen zeigen

Crans-Montana: Neues Video soll Bar-Decke in Flammen zeigen

Eine Explosion bei einer Silvesterfeier in Crans-Montana hat viele Verletzte und angeblich auch Tote gefordert.

01.01.2026

Augenzeugen berichten von Panik und chaotischen Fluchtszenen. Laut Behörden starben mehrere Dutzend Menschen, rund 100 Personen wurden verletzt, viele davon schwer.

Die Kapazitäten der Spitäler im Wallis waren rasch erschöpft, weshalb Patienten in andere Kantone verlegt wurden. Die Brandursache wird noch untersucht, eine Explosion wurde inzwischen ausgeschlossen. Bilder und Videos des Unglücks verbreiten sich rasant in sozialen Netzwerken.

Feuertragödie in Crans-Montana: Video zeigt Situation in der Nacht

Feuertragödie in Crans-Montana: Video zeigt Situation in der Nacht

Eine Explosion bei einer Silvesterfeier in Crans-Montana hat viele Verletzte und auch Tote gefordert.

01.01.2026

