Diese Bilder und Videos zeigen das Unglück in Crans-Montana

Unglück in Crans-Montana Laut Behörden sind rund 100 Personen verletzt. Über die Anzahl der Todesopfer ist noch nichts bekannt. Bild: AFP In der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS ist es in der Silvesternacht gegen 1.30 Uhr ein Brand ausgebrochen. Bild: AFP Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Immer noch ist unklar, was die Ursache für das Unglück ist. Bild: AFP Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana ist das Spital voll. Bild: sda Die Polizei spricht von einem «schwerwiegenden Vorfall». Bild: Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa Die Behörden schliessen ein Attentat in Crans-Montana VS aus. Bild: sda Der Bereich rund um die betroffene Bar ist abgesperrt. Bild: sda So sieht die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS von innen aus. Bild: Tripadvisor Einwohner und Besucher von Crans-Montana stehen unter Schock. Bild: Police Cantonale Valaisanne/Police Cantonale Valaisanne/AP/dpa Erst am Donnerstagmittag tauchen erste Bilder vom Inneren der Bar auf. Bild: AP Die betroffene Bar «Le Constellation» befindet sich im Zentrum von Crans-Montana. Bild: sda

In der Silvesternacht kommt es in Crans-Montana VS zu eienme Unglück. Eine Bar gerät in Flammen. Dutzende Menschen sterben, rund hundert sind verletzt und mussten teilweise mit Helikopter ins Spital gebracht werden. Bilder und Videos zeigen das Ausmass des Unglücks.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Crans-Montana VS kam es in der Silvesternacht zu einem Brand, bei dem dutzende Personen verstorben sind und rund hundert wurden verletzt.

Mittlerweile kursieren Bilder und Videos auf Social Media. blue News hat sie für dich zusammengetragen. Mehr anzeigen

In der Silvesternacht kam es in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana zu einem verheerenden Brand. Ausgelöst wurde das Feuer offenbar durch eine Wunderkerze auf einer Champagnerflasche, die die Decke in Brand setzte. Ein Video soll zeigen, wie die Decke in der Bar Flammen fängt.

Crans-Montana: Neues Video soll Bar-Decke in Flammen zeigen Eine Explosion bei einer Silvesterfeier in Crans-Montana hat viele Verletzte und angeblich auch Tote gefordert. 01.01.2026

Augenzeugen berichten von Panik und chaotischen Fluchtszenen. Laut Behörden starben mehrere Dutzend Menschen, rund 100 Personen wurden verletzt, viele davon schwer.

Au moins 40 personnes sont mortes et plus de 100 ont été blessées dans l'explosion survenue dans un bar à la station de ski de Crans-Montana, en suisse.



Aucune information sur le bilan définitif ni sur l'origine de l'explosion n'a été communiquée pour le moment.

Le bilan… pic.twitter.com/D1276kSqgD — LMS Radio, La Musique Star 🇨🇵 🎗 (@LAMUSIQUESTAR) January 1, 2026

Die Kapazitäten der Spitäler im Wallis waren rasch erschöpft, weshalb Patienten in andere Kantone verlegt wurden. Die Brandursache wird noch untersucht, eine Explosion wurde inzwischen ausgeschlossen. Bilder und Videos des Unglücks verbreiten sich rasant in sozialen Netzwerken.