Diese drei Schweizer*innen sind unter den 200 Reichsten der Welt

Für Forbes ist er der reichste Schweizer: Gianluigi Aponte, dem zusammen mit seiner Frau Rafaela die Reederei MSC gehört. Von ihr existieren kaum Bilder. imago stock&people

Das Magazin Forbes hat seine Liste der Milliardäre veröffentlicht. Unter den 200 reichsten Menschen der Welt finden sich eine Schweizerin, zwei Schweizer und der Besitzer eines Unternehmens mit Sitz in der Schweiz.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die reichste Schweizerin und der reichste Schweizer sind ein Paar: Rafaela und Luigi Aponte besitzen die Reederei MSC.

Der Schweizer mit dem drittgrössten Vermögen ist Ernesto Bertarelli, den Inhaber der Biotech-Firma Serono.

Ihren Wohnsitz in der Schweiz haben auch Gérard Wertheimer (Chanel) und Vicky Safra (Bank Sarasin, Chiquita), die in de Top 100 der Forbes-Listse auftauchen. Mehr anzeigen

Alle Jahre wieder präsentiert das US-amerikanische Magazin «Forbes» seine Milliardärsliste. An der Spitze steht Bernard Arnault, Besitzer des Luxuswaren-Konzerns LVMH. Mit seinen 233 Milliarden Dollar Vermögen ist er allein auf weiter Flur.

Die in der Öffentlichkeit weit präsentieren Elon Musk auf Platz 2 und Jeff Bezos auf Platz 3 liegen mit 195 beziehungsweise 194 Milliarden Dollar nah beieinander, aber weit hinter dem französischen Krösus.

Die reichsten Schweizer*innen

Die Schweiz hat eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Unter den reichsten Menschen des Planeten spielen solche mit dem roten Pass aber nur eine Nebenrolle. Am höchsten in der Forbes-Liste finden sich Rafaela und Luigi Aponte. Sie belegen gemeinsam Platz 48. Ihnen gehört zu gleichen Teilen die Reederei MSC. Forbes führt sie je mit einem Vermögen von 33,1 Milliarden Dollar.

Der nächste Schweizer segelt viel weiter hinten im Klassement: Es ist der Genfer Biotech-Unternehmer und America's-Cup-Gewinner Ernesto Bertarelli auf Platz 180. Er rangiert dort gemeinsam mit sieben weiteren Personen, für die Forbes ein Vermögen von 11,2 Milliarden Dollar ermittelt hat.

Die Vermögendsten mit Wohnsitz in der Schweiz

Seinen Wohnsitz in der Schweiz hat der Franzose Gérard Wertheimer. Zusammen mit seinem Bruder Alain, der in New York lebt, besitzt er den Mode-Konzern Chanel. Forbes führt die Brüder auf Platz 40 mit je 36,8 Milliarden Dollar «Net Worth», wie das gesammelte Vermögen in den USA gern genannt wird.

Auf Platz 94 liegt die Griechin Vicky Safra mit einem Vermögen von 20,6 Milliarden. Ihr 2020 verstorbener Vater hatte einst die Basler Bank Sarasin gekauft. Zudem gehört der Familie Safra die Hälfte des Bananen-Unternehmen Chiquita, das seinen Sitz in der Schweiz hat.

Ein weiteres Mal findet sich die Schweiz unter den 200 grössten Vermögen der Welt: Der Logistik-Konzern Kühne + Nagel hat seinen Sitz in der Schweiz und verhilft seinem Mehrheits-Aktionär Michael Kühne zu einem Besitz im Gegenwert von 39,2 Milliarden US-Dollar und Platz 32 der weltweiten Milliardärs-Rangliste.

Die Reichsten-Liste der «Bilanz»

Die Liste des Magazins «Bilanz» der reichsten Schweizerinnen und Schweizer deckt sich nicht mit den vermögendsten Landsleuten bei Forbes. Das liegt unter anderem daran, dass das US-Magazin Einzelpersonen führt und falls nötig, deren gemeinsames Familienvermögen durch die Anzahl Familienmitglieder teilt.

Die Bilanz hingegen rangiert die grössten Vermögen, sodass in ihrer Liste hinter den Wertheimers auf Platz 1 die Familien Hoffmann, Oeri und Duschmalé erscheinen, denen der Chemie-Konzern Roche gehört. Platz 3 der Bilanz-Liste nimmt die Familie Safra ein. Das Vermögen der Apontes schafft es in diesem Ranking nur auf Platz vier, wobei dieses deutlich tiefer veranschlagt wird, als in der Forbes-Liste.