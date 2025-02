Diese Fristen musst du bei der Steuererklärung unbedingt einhalten

Bei den Steuern muss man so einige Fristen einhalten, sonst kann es teuer werden. KEYSTONE

Die Steuern stehen wieder an. Welche Fristen du einhalten musst und was passiert, wenn du es nicht tust – eine Übersicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hierzulande müssen Steuererklärungen in den meisten Kantonen bis zum 31. März 2025 eingereicht werden. Wobei sich die Fristen je Wohnort unterscheiden.

Bei Nichteinhaltung der Fristen drohen Mahnungen und mögliche Bussen.

Die Fristen im Überblick. Mehr anzeigen

Die Steuererklärungen sind im Januar und Februar in den Schweizer Haushalten eingetroffen. Damit du diese nicht vergisst, liefert blue News dir eine Übersicht zu den Fristen, die du einhalten musst.

Aber: Es ist wichtig zu beachten, dass die genauen Fristen und Regelungen je nach Kanton variieren können. Es ist also empfehlenswert, die spezifischen Fristen deines Wohnkantons zu überprüfen.

Bis dann musst du die Steuererklärung gemacht haben

Die Steuererklärung und die erforderlichen Hilfsformulare und Beilagen haben je nach Kanton eine unterschiedliche Frist. In den meisten Kantonen musst du diese aber bis zum 31. März 2025 abgeben. So beispielsweise in Zürich, Basel-Stadt und Basel-Land. In Bern hingegen muss die Steuererklärung bis zum 15. März gemacht werden.

Fristverlängerung für die Steuererklärung

Wenn du mehr Zeit brauchst, kannst du eine Fristenverlängerung beantragen. Eine erste Verlängerung ist in vielen Kantonen bis zum 30. September möglich. Diese ist oftmals auch kostenlos. Aber auch hier gilt: In jedem Kanton gibt es verschiedene Regelungen.

In den Steuerunterlagen findet sich ein Hinweis, wo und wie man diese Fristenstreckung elektronisch beantragen kann – oft in Form eines QR-Codes oder einer Internetadresse.

Wer eine weitere Zeitverlängerung braucht, oder die Frist verpasst, zahlt eine Gebühr. Diese befindet sich meistens im Rahmen von 40 bis 60 Franken.

In vielen Kantonen ist eine Verlängerung bis im Herbst möglich. Bernerinnen und Berner haben die Wahl zwischen einer Verlängerung bis am 15. Juli (gratis), 15. September (20 Franken) oder bis maximal am 15. November (40 Franken).

Im Kanton Zürich hängt es von der jeweiligen Wohngemeinde ab. In Basel-Stadt ist eine Verlängerung bis Ende September möglich. Wenn Steuerpflichtige in Basel-Stadt und Basel-Landschaft mehr Zeit benötigen, so müssen sie eine Gebühr von 40 Franken entrichten.

Im Baselbiet gibt es für säumige Steuerpflichtige auch noch eine zweite Mahnung. Wer es so weit kommen lässt, zahlt 50 Franken. Im Kanton Zürich kostet die Mahnung nichts. Wer darauf aber nicht reagiert, wird nach Ermessen eingeschätzt, was teuer zu stehen kommen kann.

Bis dann musst du die Steuern bezahlt haben

In der Schweiz gelten für die kantonalen Steuern und die direkte Bundessteuer Zahlungsfristen. Steuerpflichtige haben in vielen Kantonen 30 Tage Zeit, um ihre kantonalen Steuern nach Erhalt des Steuerbescheids zu zahlen. Für die direkte Bundessteuer ist die Fälligkeit normalerweise am 1. März des Folgejahres, mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen.

Viele Kantone bieten zudem Ratenzahlungen an. Das heisst, du kannst deine Steuern monatlich abbezahlen. Aber auch hier gilt: Jeder Kanton hat andere Regeln. Informiere dich am besten bei deinem Wohnkanton.

Was passiert, wenn du die Steuern nicht einreichst?

Zuerst verschicken die Steuerbehörden eine Mahnung. Wenn du sie dann immer noch nicht eingereicht hast, kann es sein, dass du wegen Verfahrenspflichtverletzungen eine Busse bekommst. Diese ist je nach Kanton unterschiedlich teuer.

Dann wird dein Einkommen und Vermögen von der Steuerbehörde eingeschätzt. Das ist meistens ungünstiger, als wenn du die Erklärung selbst ausfüllst.

