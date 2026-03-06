Die Stararchitekten Herzog & de Meuron bauen den UBS-Sitz am Paradeplatz um. Keystone

Die UBS will den Zürcher Paradeplatz von seinem nüchternen Image befreien. Jetzt ist klar, welche Mieter im umgebauten UBS-Sitz einziehen sollen.

Die UBS will den Zürcher Paradeplatz wiederbeleben. Mit Gastronomie und neuen Geschäften soll der derzeit eher kühle Verkehrsknotenpunkt offener und attraktiver werden.

Dafür baut die Grossbank gemeinsam mit den Stararchitekten Herzog & de Meuron ihr Gebäude am Paradeplatz 6 um. Wie die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet, sollen ab der zweiten Hälfte 2027 neue Mieter einziehen.

Dazu gehöre das international bekannte Restaurant Matsuhisa von Starkoch Nobu Matsuhisa, das japanisch-peruanische Fusionsküche serviert. Weitere Gastronomiebetriebe seien das Bleachers Pub des Zürcher Gastronomen Yves Spink sowie der Matcha Club.

Auch Kunden-Teams sollen an Paradeplatz ziehen

Auch mehrere Geschäfte ziehen laut Bericht ein – darunter die italienischen Modelabels Sease und Eleventy sowie der französische Möbelhersteller Roche Bobois. Zudem plane die Fluggesellschaft Swiss einen «Experience Hub». Im Untergeschoss sei ausserdem ein «Wellbeing-Studio» von Artes vorgesehen.

Die Mietzinse sind nicht öffentlich bekannt. Gemäss «NZZ» liegen sie zwar unter den rund 10'000 Franken pro Quadratmeter, die an der Bahnhofstrasse in Toplagen üblich sind, orientieren sich aber am Markt.

Parallel dazu verlegt die UBS laut Bericht mehrere Kunden-Teams an den Paradeplatz. Rund 4000 Mitarbeitende sollen künftig in den Gebäuden rund um den Platz arbeiten – und damit zusätzliches Leben ins Quartier bringen.

