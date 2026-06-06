Diese Luxuswohnung wartet auf einen Käufer – für 14,5 Millionen

Luxusvilla Die Luxus-Immobilie liegt direkt am Ägerisee in Oberägeri ZG. Bild: Screenshot Homegate Vom Wohnzimmer aus öffnet sich der Blick auf den See. Bild: Screenshot Homegate Komfort und Eleganz: ein Blick auf die Küche. Bild: Screenshot Homegate Die offene Küche steht für zeitgemässe Wohnkonzepte und grosszügige Raumlösungen. Bild: Screenshot Homegate Pure Eleganz prägt den Wohnbereich. Bild: Screenshot Homegate Vom Badezimmer aus lässt sich das Treiben auf dem Ägerisee beobachten. Bild: Screenshot Homegate Luxusvilla Die Luxus-Immobilie liegt direkt am Ägerisee in Oberägeri ZG. Bild: Screenshot Homegate Vom Wohnzimmer aus öffnet sich der Blick auf den See. Bild: Screenshot Homegate Komfort und Eleganz: ein Blick auf die Küche. Bild: Screenshot Homegate Die offene Küche steht für zeitgemässe Wohnkonzepte und grosszügige Raumlösungen. Bild: Screenshot Homegate Pure Eleganz prägt den Wohnbereich. Bild: Screenshot Homegate Vom Badezimmer aus lässt sich das Treiben auf dem Ägerisee beobachten. Bild: Screenshot Homegate

Diese Immobilie ist ein absoluter Traum: Am Ägerisee in Oberägeri ZG steht eine 7,5 Zimmer-Eigentumswohnung zum Verkauf, die keine Wünsche offen lässt. Die Maisonette-Gartenwohnung mit privatem Seezugang misst 405 Quadratmeter Wohnfläche – in der Tiefgarage finden fünf Autos Platz.

Philipp Fischer Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Ägerisee in Oberägeri ZG steht die derzeit teuerste Eigentumswohnung der Schweiz zum Verkauf.

Das Luxusobjekt bietet 7,5 Zimmer auf 405 Quadratmeter Wohnfläche. Der Kaufpreis: 14,5 Millionen Franken.

Der private Seezugang und ein eigener Steg lässt den Wert der Immobilie in die Höhe schnallen. Mehr anzeigen

Sie ist nicht für den kleinen Geldbeutel gedacht, dafür für Liebhaber exklusiver Architektur und ausgewähltem Designs: Die mit einem Kaufpreis von 14,5 Millionen Franken derzeit teuerste Eigentumswohnung liegt direkt am Ägerisee im Kanton Zug und erfüllt so ziemlich alle Träume anspruchsvolle Wohnliebhaber.

Eingebettet in die prestigeträchtige Wohnanlage Bellagio verfügt die Maisonette-Garten-Wohnung über einen direkten Seezugang. Per Videoüberwachungsanlage an der Eingangspforte müssen sich Anwohner und Gäste vor der Anfahrt zuerst legitimieren. Wer nicht dazugehört, muss draussen bleiben.

Grosszügig, hochwertig und individuell gestaltet

Auf rund 405 Quadrtmetern und über 7,5 Zimmer verteilt prägen «grosszügige Fensterflächen und helle Räume das stilvolle Erscheinungsbild», heisst es in der Ausschreibung der Immobilienplattform Homegate. «Mit ihrer durchdachten Raumaufteilung und dem fliessenden Übergang zwischen Innen- und Aussenbereichen vermittelt die Wohnung ein besonderes Wohngefühl», wirbt die Immobilienplattform.

Der Blick aufs Interieur verrät: Hier wurde an keiner Stelle gespart. Edle Materialien und eine sorgfältig angestimmte Ausstattung veredeln den Wohnbereich, Küche sowie Bad und schaffen «ein Zuhause, das Ruhe, Komfort und Eleganz harmonisch verbindet».

Den Ägerisee praktisch im Wohnzimmer

Vom Wohnzimmer aus und selbst aus dem Badezimmer öffnet sich ein herrlicher Blick auf den Ägerisee. In der Tiefgarage finden fünf Autos ihr Plätzchen. Eine weiträumige Seeterrasse mit privaten Seezugang und Steg veredeln die Immobilie – und wirkt sich nochmals kräftig auf den Kaufpreis aus. So berichtet der «Blick»: «Ein Haus mit Seesicht ist 15 Prozent mehr wert als eines mit simplem Blick ins Grüne. Hat eine Liegenschaft sogar einen direkten Seezugang, dann verdoppelt sich deren Preis.»