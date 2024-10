Diese Nachricht reicht nicht für eine fristlose Kündigung

Wokeless Wäre der Mann 30 Jahre jünger und gutaussehend gewesen, wäre es keine sexuelle Belästigung aus der Sicht der Frau...😉

Opinion15 Wie wäre es aber gelaufen, wären die beide gleichaltrug (,entweder er 20 oder sie 50 Jahre alt) gewesen?

robbingwood0815 Das Emoji-Äffchen hatte also auch nach drei Monaten noch nicht begriffen, dass galt: «Leider nicht für mich». Darum die verbale Auseinandersetzung.



Eine nicht angemahnte fristlose Kündigung war bestimmt nicht sonderlich klug (seitens der Unternehmensführung). Erst die Verwarnung.



Dass allerdings der «alte Gluschti» völlig rehabilitiert wird (inkl Entschädigung und Lohnnachzahlungen) setzt völlig falsche Signale (quasi: «weiter so, Du selbstgefälliger Aufdringling!»). Und wie steht im Nachhinein die Bedrängte denn jetzt da?! Sollte SIE vielleicht gehen? im Ernst?!



(Vater einer Tochter, die lernte, dass «Nein Nein bedeute – und ausschliesslich Ja Ja)

Pau Spezielles Thema.

Mir wurde auch schon "sexuelle Belästigung" am Arbeitsplatz vorgeworfen, weil ich zu einer IT-Mitarbeiterin gesagt habe, sie sei ein "tätowierter Totsch".

Heute wird alles in die Goldwaage gelegt und steht in einer absoluten Unverhältnismässigkeit. Es müssen Gerichte bemüht werden, weil viele Leute nicht fähig sind, einen Konflikt anderweitig zu lösen.

Fehlende Sozialkompetenz, fehlende Zivilcourage oder ganz einfach auch ein bisschen Demut und mal sagen: "Ich dich auch".

Schlosskey Was unter Alice Schwarzer relativ harmlos begann - verglichen mit dem, was daraus geworden ist, kann man nur noch den Kopf schütteln. Als Mann stehe ich mit verkrampften Füssen oft vor einer Frau, lege jedes Wort auf die Goldwaage, damit ich ja nichts verkehrtes sage. Wir haben durch die ständige Jagd nach Frauenpower, Quotenregelung und weiss Gott was alles ziemlich viel zerstört. Das Kind sozusagen wird ständig mit dem Bad ausgeschüttet. Für mich ist es langsam ein Frauen-Power-Wahn, der entstanden ist. Frauen sind intelligent und wissen sich ohne übertriebe Gesetze und Vorschriften recht gut zu wehren. Das heisst nicht, dass Männer alles dürfen. Ein "normaler" Mann hat ja auch Anstand.

Deihotti72 bei dieser Geschichte fehlt so einiges an Hintergrundinformation über die beteiligten Menschen und gesamt Situation um wirklich urteilen zu können

robbingwood0815 Deihotti72 unbedingt – die zeitliche Achse (Entwicklungsgeschichte) fehlt völlig!

Diese Annäherungsversuche müssen mindestens drei Monate angedauert haben (bis zur im Beitrag erwähnten verbalen Auseinandersetzung am Arbeitsort)

Mir schleierhaft, warum mein entsprechender Kommentar wieder mal nicht freigeschaltet wurde ...

Stegasi Deihotti72 Da fehlt überhaupt nichts, wir haben da garnichts zu beurteilen. Wo ist da noch das menschliche, scheint mir die Frauen werden immer unzufriedener. So ein Theater wegen einem Kompliment.

Kululu Heute ist es am besten sich den Mund zunähen zu lassen, an jeder Ecke lauert jemand und wartet darauf dich wegen einer Kleinigkeit in Probleme zu stürzen die Reputation zu ruinieren. Mein Gott ist das eine traurige und heuchlerische Welt. Bin 60 Jahre alt und was auf dieser Erde abgeht ist einfach nur unterste Schublade. Mittlerweile und es macht mich traurig ist für mich der Mensch ein bedauerliches Wesen. Was für eine Gesellschaft??????

Pau Kululu Ich bin absolut Ihrer Meinung.

Die Menschheit will auf die eine Seite aufgeklärt und modern sein, aber wehe man benutzt das "falsche Wort". Soziale Spannungen können in jeder Form auftreten. Aber wäre es nicht ein Zeichen von Sozialkompetenz, wenn man gegenseitig versucht Spannungen abzubauen, anstatt einfach nach dem "Kadi" zu schreien ??

Cheifrietzeu60 Na prima, nur weiter so. Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen wird immer bekloppter. Während man/frau in real life immer frigider und überforderter reagiert werden virtuell immer gestörtere Perversitäten gepflegt. Und dann hört man Frauen Ü40 jammern, dass Männer sie nicht daten wollen und so viele ach-so-tolle Frauen Single bleiben - woran das wohl liegt??

Antigutmensch Toxischer Feminismus - wär das nicht mal eine überlegung wert?

Da wird pauschal jede regung und sei sie evtl. noch so nett gemeint, in eine Schublade gesteckt und das Denken löst sich in Nichts auf. Hauptsache die Gefühle der "armen Opfer" werden berücksichtigt - und dieser post wird wohl auch gelöscht werden...

Nolde73 Und das will man heute bereits "sexuelle Belästigung" nennen? In was für einer Zeit leben wir eigentlich...