Diese Neuerungen im Mai musst du jetzt kennen

Nicht mehr alle Lastwagenunternehmen dürfen in der Schweiz operieren. Bild: Keystone

Im Mai 2025 stehen in der Schweiz wieder zahlreiche Änderungen und Anpassungen an. blue News liefert dir die Übersicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Mai 2025 gibt es in der Schweiz neue Gesetze, Anpassungen und verschiedene neue Regelungen.

Unter anderem gelten verschärfte Regeln für Transportunternehmen.

Auf kantonaler Ebene gibt es etwa im Kanton Luzern eine relevante Änderung im Gesundheitsbereich.

blue News liefert dir die gesamte Übersicht. Mehr anzeigen

Im Mai 2025 treten in der Schweiz diverse neue Regelungen und Änderungen in Kraft. Dazu zählen sowohl gesetzliche Anpassungen auf Bundes- und Kantonsebene als auch Neuerungen in Transport, Technik, Finanzen und Veranstaltungen.

blue News liefert dir die Übersicht aller Änderungen und Anpassungen im Mai 2025.

Strengere Vorschriften im Strassengüterverkehr

Ab dem 1. Mai 2025 gelten verschärfte Regeln für Transportunternehmen im Gütertransport auf der Strasse. Der Bundesrat hat die entsprechende Revision der Zulassungsverordnung (STUV) am 14. März 2025 beschlossen.

Neu muss ein Transportunternehmen einen tatsächlichen Firmensitz in der Schweiz nachweisen können, um sogenannten Briefkastenfirmen vorzubeugen. Ausserdem gelten gestaffelte Mindestkapital-Vorgaben je Fahrzeug – beispielsweise mindestens 9000 Franken Eigenkapital für das erste schwere Fahrzeug über 3,5 t. Des Weiteren wird nun auch für leichtere Lieferwagen über 2,5 Tonnen eine Lizenzpflicht eingeführt, sofern sie grenzüberschreitend Güter transportieren.

Mit diesen Anpassungen, welche weitgehend das EU-Mobilitätspaket I umsetzen, soll ein fairer Wettbewerb im Transportgewerbe sichergestellt werden.

Erweiterte Impf-Befugnisse in Luzerner Apotheken

Apotheker*innen im Kanton Luzern dürfen künftig alle Impfungen durchführen. Annette Riedl/dpa

Auf kantonaler Ebene gibt es etwa im Kanton Luzern eine relevante Änderung im Gesundheitsbereich. Dort dürfen Apothekerinnen und Apotheker ab dem 1. Mai 2025 alle Impfungen des Schweizer Impfplans selbständig durchführen, sofern sie über den Fähigkeitsausweis «Impfen und Blutentnahme» verfügen. Der Luzerner Regierungsrat änderte die kantonale Medizinalberufeverordnung dahingehend, dass nun auch Erstimpfungen in Apotheken möglich sind.

Zuvor waren – mit Ausnahme von Grippe- oder Covid-Impfungen – nur Folgeimpfungen erlaubt, nachdem die erste Dosis durch einen Arzt verabreicht worden war.

Mit dem erweiterten Impfangebot sollen gezielt Personen erreicht werden, die selten eine Hausarztpraxis aufsuchen. Luzern ist damit einer der ersten Kantone, der Apotheken ein so breites Impfmandat einräumt.

Reservationspflicht für Velos im Postauto

Zwischen Mai und Oktober 2025 führt Postauto auf ausgewählten touristischen Buslinien eine Reservationspflicht für Fahrradplätze ein. Hintergrund ist das erfahrungsgemäss hohe Velo-Aufkommen auf diesen Strecken; durch obligatorische Reservationen sollen Kapazitätsengpässe und überfüllte Busse vermieden werden.

Die Pflicht gilt in Regionen mit vielen Velotouristen, u.a. in Graubünden, der Zentralschweiz, im Berner Oberland und im Wallis, teils auch in der Ostschweiz und Romandie. Das Tessin ist vorläufig ausgenommen. Eine Reservation kostet 2 Franken zusätzlich zum normalen Velobillet bzw. Velo-Abo. Postauto erhofft sich dadurch einen geregelteren Ablauf in der sommerlichen Velosaison.

Aufhebung der Börsenschutz-Massnahme

Im Finanzsektor streicht der Bundesrat per 1. Mai 2025 die EU von der sogenannten Börsenschutz-Liste der Schweiz. Diese 2019 eingeführte Massnahme untersagte europäischen Börsenplätzen den Handel mit Schweizer Aktien, um den heimischen Börsenplatz zu schützen, nachdem die EU damals die Börsenäquivalenz der Schweiz auslaufen liess.

Da die EU im Frühjahr 2024 ihre entsprechenden Rechtsgrundlagen angepasst hat, ist dieser Schweizer Börsenschutz laut Bundesrat nicht länger erforderlich. Ab Mai entfallen somit die Einschränkungen für EU-Wertpapierfirmen – der Aktienhandel zwischen der Schweiz und der EU kann wieder ohne Sonderauflagen stattfinden.

Thailand: Digitale Einreisekarte für Reisende

Thailand ist auch bei Schweizer*innen sehr beliebt. Sakchai Lalit/AP/dpa

In der Reisedestination Thailand gilt ab 1. Mai 2025 eine neue Vorschrift, die auch Schweizer Feriengäste betrifft. Alle ausländischen Besucher müssen sich spätestens drei Tage vor der Ankunft online für eine digitale Einreisekarte registrieren.

Dieses kostenlose digitale Formular ersetzt die früheren Papier-Einreisekarten (Formular TM6), die seit der Corona-Pandemie nicht mehr verwendet wurden

Thailand ist mit über 100’000 Schweizer Touristen pro Jahr das zweitbeliebteste Fernreiseziel nach den USA – reaktiviert damit die Registrierung der Einreisedaten in modernisierter Form. Reisende sollten die «Thailand Digital Arrival Card (TDAC)» vorab ausfüllen, um bei der Einreise keine Probleme zu haben.

WhatsApp: Support-Aus für ältere iPhones

Im Technologiesektor gibt es eine relevante Änderung für Nutzer des Messengerdienstes WhatsApp. Ab dem 5. Mai 2025 wird WhatsApp auf älteren iPhone-Modellen nicht mehr funktionieren.

Konkret unterstützt die App dann nur noch Geräte mit iOS 15.1 oder höher – iPhones mit älteren iOS-Versionen (wie iPhone 5s oder iPhone 6) sind nicht mehr kompatibel.

Bislang genügte iOS 12 für die Nutzung, doch der Anbieter streicht den Support für diese veralteten Systeme. WhatsApp begründet den Schritt damit, dass ältere Geräte kaum noch genutzt würden und wichtige Sicherheitsupdates sowie nötige Funktionen zum Ausführen der App fehlen.

Betroffene Nutzer müssen auf ein neueres Smartphone umsteigen, um WhatsApp weiter verwenden zu können.

Messen und Grossveranstaltungen im Mai 2025

Auch im Veranstaltungsbereich stehen im Mai 2025 einige Grossanlässe auf dem Programm, die für die breite Öffentlichkeit von Interesse sind. Eine Auswahl wichtiger Messen und Events im Mai:

BEA 2025 (Bern) – Die Berner Frühlingsmesse BEA findet vom 25. April bis 4. Mai 2025 auf dem Bernexpo-Gelände statt. Sie gilt als grösste Publikums- und Konsumgütermesse der Schweiz und präsentiert ein breites Spektrum von Landwirtschaft über Gewerbe bis zu Freizeitangeboten.

Fantasy Basel – Die grösste Schweizer Messe für Popkultur, Comics, Gaming und Cosplay öffnet Ende Mai ihre Tore. Fantasy Basel 2025 findet vom 29. bis 31. Mai 2025 in der Messe Basel statt. Fans können sich auf internationale Comic-Künstler, Film- und Game-Themen sowie Kostümwettbewerbe freuen. Dieses jährlich stattfindende Event zieht Tausende von Besuchern aus dem In- und Ausland an.

Tag der offenen Weinkeller (Wallis) – Über das Auffahrts-Wochenende laden die Winzer im Wallis traditionell in ihre Weinkeller ein. Beim «Tag der offenen Weinkeller» vom 29. bis 31. Mai 2025 präsentieren Dutzende Walliser Winzer den neuen Weinjahrgang und öffnen ihre Kellertüren für das Publikum.