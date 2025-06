Diese Kantone sind besonders von Unwettern betroffen

In der Schweiz kommt es in den Sommermonaten zu immer heftigeren Gewittern. Symbolbild: Keystone

Hagel im Jura, Hochwasser in Schwyz und Blitze im Tessin: Unwetterereignisse treffen die Schweiz nicht gleichmässig – das zeigt die aktuelle Schadensstatistik der AXA.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unwetter verursachen jährlich hohe Versicherungsschäden in der Schweiz.

Gemäss einer Erhebung der AXA Versicherung traten Hagelschäden besonders häufig in den Kantonen Tessin, Jura und Neuenburg auf, wobei das Tessin auch mit Abstand die meisten Blitzschäden verzeichnete.

Der Kanton Schwyz war besonders häufig von Hochwasserschäden betroffen. Mehr anzeigen

Diese Woche ziehen fast täglich Gewitter über die Schweiz. Das verursacht Schäden. Die Intensität und Häufigkeit der Unwetter variiert jedoch stark von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2024 wurden bei der AXA Versicherung Schäden in Höhe von 132 Millionen Franken verzeichnet, ähnlich wie 2022, aber deutlich weniger als in den Jahren 2021 und 2023, wie der Versicherer in einer Mitteilung schreibt.

In den letzten Jahren haben Unwetter an Intensität zugenommen, mit stärkeren Windböen und mehr Starkregen. Dies spiegelt sich jedoch nicht vollständig in den Überschwemmungsschäden wider, da Bund, Kantone und Gemeinden in Schutzmassnahmen investiert haben. Hochwasser-Entlastungsstollen und Rückhaltebecken sind Beispiele für solche Massnahmen.

Hagel

Einzelne Regionen stechen in der Statistik hervor: Hagelschäden an Autos sind in den letzten 20 Jahren in den Kantonen Tessin, Jura und Neuenburg besonders häufig aufgetreten. «Insbesondere grössere Hagelereignisse, welche in kurzer Zeit sehr viele Autos beschädigen, können ein wesentlicher Treiber der Schadenbilanz sein», sagt Patrick Villiger, Leiter Schaden Motorfahrzeuge bei der AXA.

Kaum Hagelschäden gab es hingegen in den Kantonen Schaffhausen, Genf, Graubünden, Glarus und Thurgau.

Graubünden, der flächenmässig grösste Kanton, ist in den letzten 20 Jahren vor grossen Hagelschäden verschont geblieben. AXA

Hochwasser

Pro versicherte Haushalte gab es in den letzten zehn Jahren am meisten Überschwemmungsschäden im Kanton Schwyz, gefolgt von den Kantonen Thurgau, Solothurn und Luzern. Wobei festzuhalten ist, dass jeweils einzelne Ereignisse stark ins Gewicht fielen. Die Kantone Waadt, Nidwalden, Basel-Land, Graubünden und Uri blieben in den letzten zehn Jahren von Überschwemmungen mehrheitlich verschont.

Der Kanton Schwyz war besonders häufig von Hochwasserschäden betroffen. AXA

Blitzschlag

Bei den Schäden durch Blitzschlag führt ein Kanton die Statistik deutlich an: Im Tessin war in den letzten zehn Jahren das Risiko für Schäden durch Blitzschlag fast siebenmal grösser als im Rest der Schweiz. Jedes Jahr zählt die AXA in diesem Kanton mehrere hundert Schäden an Hausrat.

Im Vergleich zu Basel-Land, Waadt und Genf war das Risiko gar 26-mal grösser. Der Grund ist nachvollziehbar: Wenn feuchtwarme Mittelmeerluft an die Alpenkette gedrückt wird, entstehen Gewitterwolken mit starken Auf- und Abwinden und hoher elektrischer Spannung. Diese entlädt sich in Blitzen.

Im Tessin treten aufgrund der klimatischen Bedingungen besonders häufig Blitzschläge auf. AXA

