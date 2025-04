Diese Schweizer Firmen leiden besonders unter Trumps Zollwut

Keller-Sutter: «Bedauern, dass sich USA vom Freihandel entfernen» Laut Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter kann der Bundesrat die «eigenen mechanischen Berechnungen» der US-Regierung zur Erhebung von Zöllen nicht nachvollziehen. «Wir bedauern, dass sich die USA weiter vom Freihandel und einer regelbasierten Ordnung im Welthandel entfernen». 03.04.2025

Es herrscht zwar noch ein grosses Rätselraten, aber eins ist sicher: Donald Trumps Zollwut trifft die Schweiz hart. Für einige Unternehmen dürfte es knüppeldick kommen.

Ab dem kommenden Mittwoch werden für Schweizer Exporte in die USA mit einem Zoll von 31 oder 32 Prozent belegt.

Die konkreten Auswirkungen sind für die betroffenen Branchen jedoch noch nicht klar. Grundsätzlich trifft es Schweizer Firmen, die nicht in den USA selber produzieren, aber dorthin exportieren. Mehr anzeigen

Die Börsen rauschen ab, die Wirtschaft wird aus Sicht von Ökonomen ausgebremst, die Teuerung global befeuert. Das gewaltige Zollpaket von Donald Trump ist eine rundum schlechte Nachricht – für Konsumenten und für Unternehmen.

Die US-Regierung belegt Einfuhren aus allen Ländern pauschal mit Zöllen von 10 Prozent. Zudem sieht ein komplexer Mechanismus für viele Länder weitaus höhere Zölle vor: Für die Schweiz sollen ab kommenden Mittwoch 31 oder 32 Prozent gelten, je nach Unterlagen.

Welche konkreten Auswirkungen hat das auf die Schweizer Wirtschaft? Welche Unternehmen sind betroffen? Was kommt auf Konsumenten und den Arbeitsmarkt zu? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Trumps Zollhammer.

Welche Schweizer Produkte und Unternehmen sind besonders betroffen?

Von den zusätzlichen Zöllen sind wichtige Exportprodukte wie Maschinen, Uhren und landwirtschaftliche Güter betroffen. Die konkreten Auswirkungen sind für die betroffenen Branchen jedoch noch nicht klar. Grundsätzlich trifft es Schweizer Firmen, die nicht in den USA selber produzieren, aber dorthin exportieren. Für einige Hersteller sind bereits konkrete Szenarien denkbar.

Logitech

Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, treffen die neuen Trump-Zölle den Westschweizer Elektronikhersteller Logitech besonders hart. Die Aktienkurse gaben zwischenzeitlich bis zu 15 Prozent nach. Logitech lässt vor allem in Asien produzieren und von dort aus in die USA exportieren.

Uhrenhersteller

Swatch, Breitling und Co. produzieren in der Schweiz, die Uhren werden durch die neuen Zölle für die Konsumenten in den USA erheblich teurer. Auch wenn sich die Chefs im «Tages-Anzeiger» gelassen geben, sind Experten alarmiert. «Für die Schweizer Uhrenindustrie kann diese Entscheidung in der aktuellen Situation dramatische Folgen haben», wird Pierre-Yves Donzé von der Universität Osaka zitiert. Die USA seien für die Branche der wichtigste Absatzmarkt, seitdem die Verkäufe in China eingebrochen sind.

Dabei müssten sich exklusive Luxusmarken weniger Sorgen machen: Sie könnten einen Teil der Zölle mit ihren oftmals hohen Margen kompensieren und einen weiteren Teil auf die Käuferinnen und Käufer abwälzen. Die Hersteller im mittleren oder unteren Preissegment haben diese Option allerdings nicht.

Nespresso

Die Kaffeekapseln der Nestlé-Tochter werden ausschliesslich in der Schweiz hergestellt. Die neuen Zölle werden sich spürbar auf die Ladenpreise auswirken. Eine Frage vom «Blick», ob man erwäge, die Produktion nun teilweise in die USA zu verlegen, wollte Nespresso nicht beantworten.

Lindt & Sprüngli

Der Schoggi-Riese hat Glück: Lindt & Sprüngli produziert 95 Prozent der in den USA verkauften Schokolade auch dort. Der Zürcher Konzern betreibt vor Ort fünf Produktionsstandorte.

Für viele Schweizer Unternehmen sind die neuen US-Zölle der reinste Käse. KEYSTONE

Victorinox

Für den Sackmesser-Hersteller Victorinox sind die Zölle ein Härtefall. 20 Prozent des Auslandsumsatzes werden in den USA gemacht. Eine Produktionsverlagerung kommt nicht infrage, sonst ginge der Markenkern «Made in Switzerland» verloren, sagte CEO Carl Elsener dem «Blick». Mann müsse nun prüfen, inwieweit Preisanpassungen möglich sind, ohne die Kunden zu verschrecken.

Turnschuh-Firma On

Noch schlimmer erwischt es On: Der Schweizer Turnschuhersteller produziert hauptsächlich in Vietnam und exportiert von dort aus in die USA. Die Trump-Zölle für Vietnam sind nicht höher als die für die Schweiz: Sie liegen bei 46 Prozent. Eine Verlagerung der Produktionsstätten in die USA ist nicht möglich: einerseits, weil es bis zu zehn Jahre dauern würde, anderseits, weil die US-Lohnkosten die Schuhe unbezahlbar machen würden. Die On-Aktie sackte an der New Yorker Börse um 13 Prozent ab.

Schweizer Käse

Appenzeller und Co. dürften in den USA zum Luxuslebensmittel werden. Die angekündigten Zölle verteuern den Käse für die Konsumenten spürbar. Die Organisation Switzerland Cheese Marketing befürchtet starke Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit. Die Zölle werden «den Export in die USA mit Sicherheit stark erschweren.»

Mit welchen Massnahmen können Schweizer Unternehmen reagieren?

Stefan Legge, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni St. Gallen, beschreibt bei «20 Minuten» drei Szenarien. Schweizer Unternehmen könnten für eine gewisse Zeit die Einbussen einfachen kauf nehmen, in der Hoffnung, dass eine Lösung für den Zollstreit gefunden wird.

Die zweite Möglichkeit wäre, die Zölle einfach an die US-Konsumenten weiterzugeben. Das würde aber nur bei teuren Luxusprodukten funktionieren.

Bleibt Ansatz Nummer drei: Die Produktion von der Schweiz auszulagern - in Länder mit tieferen Zollsätzen. Doch Legge warnt: «Wenn Unternehmen die Produktion weg von der Schweiz ins Ausland verlagern, fallen Schweizer Arbeitsplätze weg».

Was muss die Pharmaindustrie befürchten?

Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass auch die Pharmabranche, die wichtigste Exportbranche der Schweiz, von Zöllen betroffen sein könnte.

Donald Trump verlangt für Schweizer Produkte ab kommenden Mittwoch 31 Prozent Einfuhrzölle. KEYSTONE

Was bedeuten die Zölle für das Wirtschaftswachstum in der Schweiz?

Eric Scheidegger, Chefökonom des Bundes, rechnet wegen der angekündigten US-Zölle nicht mit einem scharfen Konjunktureinbruch in der Schweiz. Doch die zusätzlichen Zölle kämen in einem ungünstigen Moment für die Industrie. Schwierig einzuordnen seien zudem Gegenmassnahmen von Handelspartnern wie der EU und China.

Wie reagiert die Schweizer Börse?

Mit einem Taucher: Der Gesamtmarkt SMI gab zur Eröffnung rund 1,5 Prozent nach. Nach Börsenschluss resultierte ein Minus von 2,45 Prozent. Noch deutlicher ging es an den asiatischen Börsen abwärts, während die europäische Märkte ähnlich stark wie hierzulande verloren.

Mit Agenturmaterial.