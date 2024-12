Der Film «Top Gun: Maverick» ist von Zuschauer*innen bei blue TV im Jahr 2024 am meisten geschaut worden. Paramount Pictures

Was schaust du am liebsten im Fernsehen? blue TV wertet die erfolgreichsten Filme, Serien, TV-Shows, Kanäle und Apps aus. Klassiker sind besonders beliebt bei Zuschauer*innen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Besonders in der Winterzeit schaut man gerne einen Film in der warmen Stube.

Eine Analyse ergibt die beliebtesten Kanäle, Filme, Serien und Apps, die der Anbieter bereitstellt.

2024 tauchen viele Klassiker in den Top 10 auf. Mehr anzeigen

Einfach mal einen Film zu schauen und in eine Welt abzutauchen, die dem Alltag nicht fremder sein könnte. Die Film-Welt ist eine, die zum Träumen anregt und für einmal den Stress und die Probleme des realen Lebens vergessen lässt.

blue TV wollte wissen, welches die beliebtesten Filme, Serien, Kanäle, Apps und TV-Shows der Kund*innen sind. Eine Analyse bringt Licht ins Dunkel.

Top 10 Filme im linearen TV

Die Zuschauer*innen scheinen Tom Cruise sehr zu mögen. Gleich drei Plätze belegt der Schauspieler mit seinen Filmen im Ranking. Zweimal mit «Top Gun» und einmal mit dem Film «Jack Reacher».

Weiter in den Top Ten finden sich Klassiker wie «James Bond 007: Keine Zeit zu sterben», «Der Teufel trägt Prada» und auch «The Equalizer».

Das schauen Kund*innen am liebsten 1. Top Gun: Maverick

2. Der Teufel trägt Prada

3. James Bond 007: Keine Zeit zu sterben

4. Ein Sommer in Andalusien

5. Ticket ins Paradies

6. Die glorreichen Sieben

7. The Equalizer

8. Monsieur Claude und sein grosses Fest

9. Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel

10. Jack Reacher: Kein Weg zurück Mehr anzeigen

Top 10 Serien im linearen TV

Die Klassiker scheinen auch bei den Serien für viel Fernsehzeit zu sorgen. Zuschauer*innen schauen 2024 am liebsten «Rosamunde Pilcher», «Inga Lindström» oder «Tatort».

Bei den internationalen Serien findet sich auf Platz 10 «King of Queens». Auf dem 9. Platz findet sich «Two and a Half Men». Den 8. Platz besetzt «Chicago fire», den 7. belegt «Castle» und den 6. «Chicago Med».

In den Top-Fünf der internationalen Serien finden sich ebenfalls Klassiker. Auf Platz Fünf steht «Navy CIS», auf dem 4. «CIS: Vegas» und auf dem 3. «The Big Bang Theory». Auf dem zweite Platz steht «CIS: Miami» und den ersten Platz belegen «Die Simpsons».

Diese Serien schauen Zuschauer*innen am liebsten 1. Rosamunde Pilcher

2. Inga Lindström

3. Tatort

4. Die Rosenheim-Cops

5. In aller Freundschaft

6. In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte

7. Der Staatsanwalt

8. Der Alte

9. Die Chefin

10. Frühling Mehr anzeigen

Top 10 Entertainment Shows

Die Highlights bei den TV-Shows führt ganz klar die SRF-Produktion «1 gegen 100» an. Auf dem zweiten Platz befindet sich die fast schon Kult-Show «Bauer, ledig, sucht...», dicht gefolgt von «Bares für Rares».

Diese Fernsehshows schauen Schweizer*innen am liebsten 1. 1 gegen 100

2. Bauer, ledig, sucht...

3. Bares für Rares

4. Eurovision Song Contest

5. Samschtig-Jass

6. Donnschtig-Jass

7. 3 auf zwei

8. Sternstunde Musik

9. Wer wird Millionär?

10. Happy Day Mehr anzeigen

Top 10 TV-Kanäle

Das dürfte vielen bekannt vorkommen: Das stundenlange Hin und Her zwischen den TV-Kanälen, bis man den richtigen Film oder die richtige Show findet. blue TV wertete die beliebtesten Kanäle aus. Klar ist: Schweizer*innen schauen am liebsten Schweizer Kanäle. SRF zwei, SRF 1 und SRF Info liegen in den Top Drei.

Platz vier bis sechs belegen deutsche Kanäle wie ZDF, RTL oder Das Erste. Auf Platz 7 befindet sich der österreichische Sender ORF 1. Auf Platz 8 steht SAT .1, dicht gefolgt von 3+. Auf dem 10. Platz befindet sich ProSieben.

Auf diesen Kanälen verharren Schweizer*innen am liebsten 1. SRF zwei

2. SRF 1

3. SRF info

4. Das Erste

5. ZDF

6. RTL

7. ORF 1

8. SAT .1

9. 3+

10. ProSieben Mehr anzeigen

Top 10 Apps 2024 auf blue TV

Neben Filmen, Serien und Kanälen untersuchte blue TV auch die Nutzung von verschiedenen Apps.