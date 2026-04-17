Eine Frau liess eine Kerze in ihrer Wohnung brennen. Dann kam es zum Brand. Jetzt steht sie vor Gericht. IMAGO

Weil sie eine Kerze in ihrer Wohnung im Kanton Zürich brennen liess, muss sich eine Frau nun vor dem Bezirksgericht Meilen verantworten. Im Haushalt lauern viele Gefahren. blue News zeigt dir, auf was du achten solltest, um einen Gerichtstermin zu vermeiden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau aus dem Kanton Zürich steht vor Gericht, weil sie eine Kerze brennen liess und dadurch ein Brand mit über 37’000 Franken Schaden entstand, was als fahrlässig gilt.

Häufige Haushaltsfehler wie unbeaufsichtigte Herdplatten, defekte Kabel oder überlastete Steckdosen können Brände verursachen und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Auch Wasserschäden oder mangelnde Sicherungspflichten (z. B. rutschige Böden oder Stolperfallen) können zu Schadensersatzforderungen und Gerichtsverfahren führen. Mehr anzeigen

Am Donnerstag steht eine Frau aus dem Kanton Zürich vor dem Bezirksgericht Meilen. Nicht etwa, weil sie zu schnell gefahren ist, oder gar jemanden verletzt hat. Sie steht wegen eines Fehlers im Haushalt vor dem Richter.

An einem Abend im August 2024 zündete sie eine Kerze in ihrer Einzimmerwohnung an. Sie vergass jedoch vor dem Ins-Bett-Gehen, die Kerze auszumachen. Am nächsten Morgen verliess die Frau ihre Wohnung, um arbeiten zu gehen. Auch dieses Mal hat sie nicht an die brennende Kerze auf dem Tresen gedacht. Am Abend bemerkte eine Nachbarin Rauch in der Einzimmerwohnung und alarmierte die Feuerwehr. Es entstand ein Schaden von über 37'000 Franken, ganz zum Nachteil der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich. Denn die sind der Meinung, der Brand ist fahrlässig entstanden.

Doch geht es wirklich so schnell? Ein Fehler und schon steht man vor Gericht. blue News zeigt dir, welche Unfälle, im Haushalt sogar bis vors Gericht führen können.

Brandfälle

Ein häufiges Vergehen, welches vor Gericht landet, sind Brände in Wohnungen. Im oberen Beispiel brannte eine Kerze ab. Aber: Wichtig ist, sich vor dem Verlassen des Hauses zu vergewissern, dass Herd und Ofen ausgestellt sind. Immer wieder hört man Geschichten, wie eine Zeitung oder ein Papiersack nach dem Einkauf auf die laufende Herdplatte platziert werden. Dies kann zu einem verheerenden Brand führen.

Auch ein gefährliches, aber leider häufiges Beispiel sind Zigaretten in der Wohnung. Eine Person raucht im Sessel und schläft ein. In der Folge fällt die Asche auf den Teppich. Dies kann ebenfalls zu einem Brand führen.

Wie im Beispiel mit der Kerze, können Versicherungen solche Fälle bis vor Gericht ziehen. Diese Situationen gelten als «voraussehbar vermeidbar» und können strafbar sein.

Elektrik und Technik

Wer kennt's nicht. Man kauft ein Aufladekabel für das Handy oder den Laptop. Diese sind schnell kaputt, da sich der Gummibezug schnell abnutzt und die Drähte zum Vorschein kommen lässt. Ein neues Kabel ist teuer und vielleicht ist man auch zu faul. Doch diese Faulheit kann verheerende Folgen haben. Kabelbrände sind nicht selten und können in manchen Fällen zu grossen Bränden führen. Ein defektes Kabel oder ein defektes Gerät sollte man also entweder ersetzen oder flicken.

Eine weitere Gefahr können Mehrfachsteckdosen bergen – vor allem durch Überhitzung. Besonders riskant ist das Hintereinanderschalten mehrerer Leisten, also eine sogenannte Reihenschaltung. Auch der Anschluss leistungsstarker Geräte wie Heizlüfter oder Wasserkocher kann schnell gefährlich werden. Wird die Steckdosenleiste zusätzlich verdeckt, droht eine massive Hitzeentwicklung von bis zu 200 Grad Celsius. Die möglichen Folgen sind gravierend: Schwelbrände, Kabelbrände und im schlimmsten Fall ein offenes Feuer.

Diese Beispiele können als grobe Fahrlässigkeit gelten, wenn das Risiko schon bekannt war. Auch hier kann also Unachtsamkeit vor Gericht enden.

Wasserschäden

Nicht nur Feuer kann eine Wohnung beschädigen. Unachtsamkeit bei Wasser kann ebenfalls vor Gericht enden. Im Winter lässt man sich ein warmes Bad ein. Plötzlich klingelt es an der Tür. kurzerhand vergisst man, den Wasserhahn abzudrehen, und findet sich wieder in einem Gespräch verwickelt Im schlimmsten Fall verlässt man sogar die Wohnung, beispielsweise für Ferien, und vergisst dabei, dass das Wasser im Lavabo oder in der Badewanne weiter austritt. Prompt kommt es zur Überschwemmung und somit zum Wasserschaden. Wohnt man in einer Wohnung, haben die Nachbarn unten dran keine Freude und die Versicherung auch nicht.

Eine weitere Gefahr kann die Waschmaschine darstellen. Ein Wasserschaden durch die Waschmaschine kommt oft plötzlich – und trifft viele Haushalte unvorbereitet. Häufige Ursache sind geplatzte Zulaufschläuche, die innerhalb kürzester Zeit grosse Wassermengen freisetzen können. Doch auch scheinbar harmlose Defekte wie undichte Dichtungen oder ein verstopftes Flusensieb bergen Risiken. Ein überlaufendes Waschmittelfach oder ein nicht ordnungsgemässer Anschluss bleiben oft lange unbemerkt.

Solche Situationen können unter Umständen einen Zivilprozess wegen Schadensersatz herbeirufen.

Sturz- und Sicherungspflichten

Gefährlich kann es werden, wenn man Sauberkeit schätzt. Man kennt es aus Einkaufszentren. Der Boden wurde kürzlich feucht aufgenommen. Der rutschige Untergrund kann schnell zu Unfällen führen. Wer kein Schild platziert, als Hinweis für rutschige Oberflächen, kann da rechtliche Absicherung bieten.

Man muss aber nicht mal ins Shoppingcenter. Auch in den eigenen vier Wänden können Sicherungspflichten, die nicht eingehalten wurden, zum Gerichtsprozess führen. Lose Teppiche oder Kabel werden schnell zur Stolperfalle. Hier können Besuchende in der Wohnung zu schaden kommen. Wer also da nicht aufpasst, kann verklagt werden.