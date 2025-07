Diese Walliser Stauseen sind durch Felsstürze gefährdet

Lieber bricht eine Staumauer als eine potenzielle Atombombe fliegt in die Luft.Wie AKWs, .vor allem das hochexplosive Beznau 1und2, das sofort engültig runtergefahren werden muss.Würde Staumauer reissen, gäbs nur Ueberschwemmungen,das erholt sich wieder und wird bewohnbar. Beim Atomben Reaktor genanntAKW kann man da Tausende von generationen warten bis es wieder bewohnbar ist. Mit der Solartechnick können wir heute alle AKWs ersetzen.Und wenn wir auf jedes Hallendach, an jede Staumauer, der Autobahn entlang usw Solaranlagen montieren haben wir Strom zum vergeuden und er würde auch wieder billiger. Nur dann müssten die Herren Aktionäre der AKWs auf Boni verzichten.Das passt denen nicht

