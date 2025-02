Diese wichtigen Änderungen im März musst du kennen

Lenkende eines automatisierten Fahrzeugs dürfen ab dem 1. März auf Autobahnen einen Autobahnpiloten verwenden. Symbolbild: sda

Im März 2025 gibt es wieder zahlreiche Änderungen. Diese betreffen unter anderem den Strassenverkehr und die Stromgebühren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im März 2025 stehen zahlreiche Änderungen an.

Unter anderem ist teilweise automatisiertes Fahren erlaubt.

Auch der Referenzzinssatz dürfte sinken.

blue News liefert dir die Übersicht.

Anwendungsfälle für automatisiertes Fahren, erhöhter Import von Getreide und tiefere Stromnutzungskosten: Am 1. März treten in der Schweiz Gesetzes- und Verordnungsänderungen sowie weitere Neuerungen in Kraft.

blue News liefert dir die aktuelle Übersicht, welche Änderungen und Anpassungen im März 2025 du kennen musst.

Strassenverkehr

Automatisiert verkehrende Fahrzeuge können die Verkehrssicherheit erhöhen und den Verkehrsfluss verbessern. Ab 1. März sind drei Anwendungsfälle für das automatisierte Fahren erlaubt.

Neu dürfen Lenkerinnen und Lenker eines automatisierten Fahrzeugs auf Autobahnen einen Autobahnpiloten verwenden. Ebenfalls erlaubt ist der Einsatz von führerlosen Fahrzeugen auf behördlich genehmigten Strecken.

Zudem ist auch das automatisierte Parkieren ohne Anwesenheit eines Fahrzeuglenkenden innerhalb dafür definierter und signalisierter Parkhäuser und Parkplätze möglich.

Stromgebühren sinken

Stromkonsumentinnen und -konsumenten müssen für das Tarifjahr 2025 124 Millionen Franken weniger für die Netznutzung zahlen. Der Bundesrat hat die risikogerechte Entschädigung für das ins Stromnetz investierte Kapital angepasst.

Die entsprechende Änderung der Stromversorgungsverordnung zur Berechnung des Weighted Average Cost of Capital (WACC) tritt am 1. März in Kraft. Diesen WACC legt das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) jährlich fest.

Brotgetreide

Landwirtinnen und Landwirte haben im vergangenen Jahr in der Schweiz so wenig Brotgetreide ernten können wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr.

Der Bundesrat beschloss daher eine Erhöhung des Importkontingents um 60'000 Tonnen, um die Nachfrage nach Weizen, Roggen und Dinkel decken zu können. Die entsprechende Änderung der Agrareinfuhrverordnung tritt am 1. März 2025 in Kraft.

Einreisegenehmigung

Ab 5. März können Reisende nach Grossbritannien eine kostenpflichtige digitale Einreisegenehmigung (ETA) beantragen. Diese wird ab dem 2. April 2025 benötigt.

Die Beantragung erfolgt am besten über die UK ETA App. Die Kosten betragen 10 Pfund, also 11,20 Franken. Auch ein Antrag über die offizielle Webseite der britischen Regierung ist möglich.

Die ETA ist zwei Jahre lang gültig oder bis der Pass abläuft. Es gilt das früher eintretende Ereignis.

Referenzzinssatz dürfte sinken

Am Montag, dem 3. März, kommuniziert das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) den hypothekarischen Referenzzinssatz. Er gilt für die Mietzinsgestaltung im ganzen Land.

Der vierteljährlich erhobene Durchschnittszinssatz der Hypotheken dürfte sinken, und zwar auf 1,50 von 1,75 Prozent. Darin sind sich Ökonomen einig. Der heutige Zinssatz gilt unverändert seit Dezember 2023.

Als Begründung nennen Beobachter die Zinspolitik der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Diese hat die Leitzinsen zuletzt vier Mal in Folge gesenkt, zuletzt im Dezember. Das hat auch Geldmarkt- und Fixhypotheken wieder günstiger gemacht.