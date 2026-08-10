Die Hitze bleibt der Schweiz auch diese Woche erhalten: Bis zu 35 Grad und kaum Regen lassen die Trockenheit weiter zuspitzen. Erst gegen Ende der Woche besteht laut aktuellen Modellen Hoffnung auf eine leichte Abkühlung.

Schweiz schwitzt weiter Bis zu 35 Grad – doch dann könnte der Wetterumschwung kommen

Darum geht’s Die Schweiz erlebt eine weitere heisse und meist trockene Woche mit Temperaturen von bis zu 35 Grad.

Zu Wochenbeginn sind vor allem in den Bergen einzelne Gewitter möglich, später bleibt es vielerorts sonnig und trocken.

Gegen Ende der Woche könnte sich das Wetter mit etwas kühleren Temperaturen und vereinzeltem Regen leicht entspannen. Zusammenfassung erstellt mit

Die Hitzewelle hält die Schweiz auch diese Woche fest im Griff: Die Temperaturen steigen wieder gegen 35 Grad. So wird der Wochenstart sonnig und heiss. Am Montag sind aber auch einzelne Regengüsse und Gewitter möglich, vor allem in den Bergen, wie «MeteoNews» in ihrem Blog schreibt.

Lokal kann es auch im Flachland nass werden, flächendeckender Regen ist jedoch nicht in Sicht. Bei teils böigem Südwest- bis Westwind steigen die Temperaturen auf 31 bis 34 Grad.

Ab Dienstag setzt sich das sonnige, heisse und mehrheitlich trockene Wetter fort. In den Bergen sind zunächst noch vereinzelte Hitzegewitter möglich, gegen Ende der Arbeitswoche werden diese aber seltener. Im Flachland bleibt es mit wenigen Ausnahmen trocken.

Lichtblick am Wochenende

Ab Donnerstag könnten die Temperaturen erneut die 35-Grad-Marke erreichen. Auch in den Hochlagen bleibt es aussergewöhnlich warm: Die Nullgradgrenze liegt zwischen 4200 und 4500 Metern. Eine nachhaltige Entspannung der Trockenheit ist vorerst nicht in Sicht.

Ein kleiner Lichtblick zeichnet sich gegen Ende der Woche ab, zumindest in den aktuellen Wettermodellen, heisst es bei «MeteoNews» weiter. Demnach könnte sich ein Trog aus Westen nähern, der etwas kühlere Luft und vereinzelte Niederschläge bringt. Mit einer aufkommenden Westlage würde das Wetter wieder wechselhafter.