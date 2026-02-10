Dieser Abflussreiniger hat den «Kassensturz»-Test gewonnen

Fachleute raten generell zu Vorsicht und empfehlen umweltfreundlichere oder mechanische Alternativen. Imago

Ein Öko-Produkt dominiert den jüngsten «Kassensturz»-Test: Der Migros-Abflussreiniger Nature Clean reinigt am besten – und zeigt, dass umweltfreundliche Mittel längst mit chemischen Konkurrenten mithalten können.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ökologische Abflussreiniger Nature Clean von Migros gewinnt den «Kassensturz»-Test und schlägt herkömmliche Produkte.

Viele Konkurrenzreiniger entfernen Schmutz nur unvollständig und schneiden teilweise ungenügend ab.

Fachleute raten generell zu Vorsicht und empfehlen umweltfreundlichere oder mechanische Alternativen. Mehr anzeigen

Das SRF-Konsumentenmagazin «Kassensturz» hat zehn handelsübliche Abflussreiniger unter die Lupe genommen. Das Resultat überrascht: Testsieger ist der ökologische Migros-Abflussreiniger Nature Clean mit der Note 5. Knapp dahinter folgt Mellerus Abfluss Frei mit einer Note von 4,8. Beide erhielten das Gesamturteil «Gut».

Der Sieger vom Kassensturz-Test. Screenshot Migros

Laut einer in der Sendung zitierten Laborexpertin zeigt das Ergebnis, dass umweltfreundliche Reiniger bei typischen Haushaltsverschmutzungen mit herkömmlichen Produkten mithalten können.

Hinter den Testsiegern reihten sich Rorax und Tandil (je 4,5) ein, während W5, Sipuro und Flup mit 4,3 solide, aber unspektakuläre Resultate erzielten. Deutlich schlechter schnitten Drano, Martec und Potz ab, zwei davon mit nur 3,5 Punkten und der Bewertung «ungenügend». Viele der getesteten Produkte konnten den künstlich erzeugten Schmutz nicht vollständig auflösen.

Expertin warnt vor Abflussreiniger

Abflussreiniger gehören laut der Ökotoxikologin Cornelia Kienle zu den problematischsten Haushaltsprodukten überhaupt. Wie sie dem «Kassensturz» erklärt, enthalten diese Mittel stark ätzende Stoffe, die bei falscher Anwendung ernsthafte Gefahren bergen.

Besonders riskant sei es, verschiedene Reinigungsmittel zu kombinieren. «Wenn man einen Abfluss bereits mit einem säurehaltigen Badreiniger behandelt hat und anschliessend einen alkalischen Abflussreiniger hinzufügt, kann giftiges Chlorgas entstehen», warnt Kienle. Dieses Gas ist hochgiftig und kann schon in geringen Mengen Atemwegsreizungen oder Vergiftungen verursachen.

Da Abflussreiniger zudem häufig starke Laugen mit sehr hohen pH-Werten enthalten, rät die Expertin, sie nur mit Schutzhandschuhen und Schutzbrille zu verwenden. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, könne auch umweltfreundlichere Alternativen nutzen – etwa herkömmliches Handspülmittel, Hausmittel wie Natron mit Essig oder mechanische Reinigungsmethoden.

Mehr Videos aus dem Ressort