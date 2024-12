Dieser Mann trieb vor 13 Jahren tot im See – wer kennt ihn?

Der Mann, dessen Gesicht auf diesem Bild rekonstruiert wurde, ist 2011 verstorben. Stadtpolizei Zürich

Die Stadtpolizei Zürich bittet um Mithilfe bei der Identifizierung einer Person, die vor über 13 Jahren tot aus dem Zürichsee geborgen wurde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Stadtpolizei Zürich versucht mithilfe eines rekonstruierten Gesichtsbildes, die Identität eines Verstorbenen zu ermitteln.

Der unbekannte Mann kam 2011 ums Leben. Mehr anzeigen

Am 20. Mai 2011 entdeckte ein Ruderer in Zürich auf Höhe Mythenquai 74 einen im Wasser treibenden leblosen Körper. Trotz Ermittlungen und einem Zeugenaufruf konnte die Identität des Verstorbenen bis heute nicht geklärt werden, schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung.

Demnach sei nun mit Hilfe der heute zur Verfügung stehenden technischen Mittel das damalige Gesichtsbild rekonstruiert worden. Dieses soll zeigen, wie die Person lebend ausgesehen haben könnte.

Beim Verstorbenen handelte es sich um einen etwa 55 bis 75 Jahre alten Mann. Er war etwa 170 Zentimeter gross, 68 Kilogramm schwer und hatte graue Haare und eine Stirnglatze. Er trug eine braune Hose, ein blaues T-Shirt, eine graue Trainerjacke, eine schwarze Jacke sowie braune Turnschuhe.

Personen, die Angaben zum unbekannten Toten machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich zu melden.