Höchstes Gebäude der Schweiz Dieses 240-Meter-Hochhaus überragt vielleicht bald den Zürcher Primetower

Dominik Müller

22.12.2025

So sieht das Hochhaus «Elysium» aus, das dereinst in Zürich stehen könnte.
So sieht das Hochhaus «Elysium» aus, das dereinst in Zürich stehen könnte.
Visualisierung: Studioforma

Mit einem 240 Meter hohen Turm an der Zürcher Hardbrücke will ein Architekturbüro Rekorde brechen. Das sind die Details zum Projekt.

Dominik Müller

22.12.2025, 14:43

22.12.2025, 14:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Zürcher Architekturbüro Studioforma hat mit «Elysium» eine Studie für das höchste Gebäude der Schweiz vorgestellt.
  • Sie umfasst einen 240 Meter hohen, multifunktionalen Turm mit Wohnungen, Hotel, Läden und Kulturflächen.
  • Der Turm soll als «vertikale Nachbarschaft» fungieren – mit einem Drittel preisgünstiger Wohnungen.
Mehr anzeigen

Ein Hochhaus, das alles will: wohnen, leben, Kultur, Natur. Das Zürcher Architekturbüro Studioforma präsentiert mit «Elysium» eine Vision für das höchste Gebäude der Schweiz. 240 Meter soll der Turm messen – höher als der Prime Tower. Noch ist es kein Bauprojekt, sondern eine Studie. Aber eine, die Diskussionen auslösen dürfte.

Geplant ist eine «vertikale Nachbarschaft» mit 612 Wohnungen. Ein Drittel davon soll preisgünstig sein. Dazu kommen ein Fünf-Sterne-Hotel (Etagen 9 bis 20), Läden, Kulturflächen und grosse Gemeinschaftsbereiche. Ziel: ein Quartier in die Höhe stapeln – mitten an einem Verkehrsknotenpunkt bei der Hardbrücke.

Auffällig ist der ökologische Anspruch. Holz spielt eine zentrale Rolle, begrünte Terrassen ziehen sich durch den Turm. Laut Studioforma könnten so rund 3100 Tonnen CO₂ eingespart werden. Gleichzeitig soll das Gebäude jährlich so viel CO₂ aufnehmen und Sauerstoff produzieren wie ein Wald mit 23’000 Quadratmetern Fläche.

Eine Brücke verbindet den Turm mit dem Areal davor.
Eine Brücke verbindet den Turm mit dem Areal davor.
Visualisierung: Studioforma

Amphitheater unter Brücke

Ein weiterer Hingucker: die Fussgängerbrücke «Mantis». Sie verbindet das Areal mit dem Turm bis in den 12. Stock – darunter entsteht ein Open-Air-Amphitheater mit 1256 Plätzen.

Für Studioforma ist klar: Es geht nicht um Rekorde. «Nicht die Höhe steht im Vordergrund, sondern besseres Bauen», wird Mitgründer Alex Leuzinger in einer Mitteilung zitiert. Elysium soll zeigen, wie Städte wachsen können, ohne ihre menschliche Seite zu verlieren.

Ob Zürich eines Tages wirklich so hoch hinaus will, ist offen. Klar ist: Diese Vision wird man so schnell nicht übersehen.

