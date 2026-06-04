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Routineeinsatz geht viral Dieses präzise Landemanöver der Rega begeistert Millionen

Fabienne Berner

4.6.2026

Routineeinsatz geht viral: Dieses präzise Landemanöver der Rega begeistert Millionen

Routineeinsatz geht viral: Dieses präzise Landemanöver der Rega begeistert Millionen

Wie aus einem Actionfilm – und doch Alltag für die Rega: Ruhig, präzise und scheinbar mühelos setzt ein Rettungshelikopter auf dem Dach des Kantonsspitals St. Gallen auf.

04.06.2026

Wie aus einem Actionfilm – und doch Alltag für die Rega: Ruhig, präzise und scheinbar mühelos setzt ein Rettungshelikopter auf dem Dach des Kantonsspitals St. Gallen auf. 

Fabienne Berner

04.06.2026, 10:06

Ein Video des Helispotters Pio St. Gallen geht derzeit in den sozialen Medien viral. Als Helispotter bezeichnet man Personen, die Helikopter fotografieren oder filmen und ihre Einsätze dokumentieren.

Die Aufnahmen zeigen den präzisen Landeanflug eines Rettungshelikopters der Rega auf das Dach des Kantonsspitals St. Gallen. Besonders die ruhige und kontrollierte Arbeitsweise der Crew wird in den Kommentaren vielfach gelobt.

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