Diessenhofen trennt sich definitiv von seinem umstrittenen Pfarrer. Google Street View

Monatelang sorgte Pfarrer Gottfried Spieth in Diessenhofen TG wegen seiner Nähe zur deutschen AfD und umstrittener Facebook-Beiträge für Schlagzeilen. Nun trennt sich die evangelische Kirchgemeinde offiziell von ihm.

Keystone-SDA, Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pfarrer Gottfried Spieth war wegen seines AfD-Engagements und problematischer Facebook-Posts in die Kritik geraten.

Die evangelische Kirchgemeinde Diessenhofen und Spieth beenden die Zusammenarbeit im gegenseitigen Einvernehmen.

Sein letzter Gottesdienst findet am 10. August statt, ab dem 15. August ist er von allen Aufgaben entbunden. Mehr anzeigen

Wie die evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau am Freitag mitteilte, wird Pfarrer Gottfried Spieth ab dem 15. August von sämtlichen Aufgaben entbunden. Der 64-Jährige, der seit 2017 in der Kirchgemeinde Diessenhofen tätig ist, wird am Sonntag, 10. August, auf eigenen Wunsch seinen letzten Gottesdienst halten. Die Trennung erfolgte nach Angaben der Landeskirche im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Spieth, der Aufsichtskommission der Gemeinde und dem Kirchenrat.

Der Entscheid ist der Schlusspunkt einer monatelangen Kontroverse. Spieth war nicht nur als Seelsorger im Thurgau tätig, sondern auch als politischer Mandatsträger der rechtsgerichteten Alternative für Deutschland (AfD) in Frankfurt an der Oder. Bereits zuvor hatte es Diskussionen über sein Doppelmandat und seine häufige Abwesenheit gegeben.

Neue Brisanz erhielt der Fall, als die «Schaffhauser AZ» Facebook-Beiträge veröffentlichte, die Spieth auf einem Profil verbreitet haben soll. Darin relativierte er laut Berichten NS-Verbrechen, sprach vom «germanischen Zorn» und bezeichnete die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler als «demokratischen Pragmatismus».

«Geht gar nicht»

Die Inhalte trugen nach Einschätzung des Kirchenrats antisemitische und völkische Untertöne. Spieth bestritt nicht, die Beiträge geschrieben zu haben, sprach jedoch von «assoziativen Gedankenexperimenten» ohne rechtsextreme Absicht.

Die Kirchenleitung zeigte sich damals empört. Kirchenratspräsidentin Christina Aus der Au sagte dem «St. Galler Tagblatt»: «Das geht gar nicht. Das entspricht überhaupt nicht den Werten unserer Kirche.» Der Kirchenrat prüfte daraufhin rechtliche Schritte bis hin zur Amtsenthebung.

Nun kam es stattdessen zu einer einvernehmlichen Trennung. Spieth erklärte zuletzt, er habe aus den Vorgängen einen «Lernprozess» gezogen. Für die Verantwortlichen der Landeskirche kam diese Einsicht offenbar zu spät.