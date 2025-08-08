  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Jass Fédéral
  4. Kreuzworträtsel
  5. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kirchgemeinde zieht Konsequenzen Diessenhofen TG trennt sich von AfD-Pfarrer

Sven Ziegler

8.8.2025

Diessenhofen trennt sich definitiv von seinem umstrittenen Pfarrer. 
Diessenhofen trennt sich definitiv von seinem umstrittenen Pfarrer. 
Google Street View

Monatelang sorgte Pfarrer Gottfried Spieth in Diessenhofen TG wegen seiner Nähe zur deutschen AfD und umstrittener Facebook-Beiträge für Schlagzeilen. Nun trennt sich die evangelische Kirchgemeinde offiziell von ihm.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

08.08.2025, 12:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Pfarrer Gottfried Spieth war wegen seines AfD-Engagements und problematischer Facebook-Posts in die Kritik geraten.
  • Die evangelische Kirchgemeinde Diessenhofen und Spieth beenden die Zusammenarbeit im gegenseitigen Einvernehmen.
  • Sein letzter Gottesdienst findet am 10. August statt, ab dem 15. August ist er von allen Aufgaben entbunden.
Mehr anzeigen

Wie die evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau am Freitag mitteilte, wird Pfarrer Gottfried Spieth ab dem 15. August von sämtlichen Aufgaben entbunden. Der 64-Jährige, der seit 2017 in der Kirchgemeinde Diessenhofen tätig ist, wird am Sonntag, 10. August, auf eigenen Wunsch seinen letzten Gottesdienst halten. Die Trennung erfolgte nach Angaben der Landeskirche im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Spieth, der Aufsichtskommission der Gemeinde und dem Kirchenrat.

Der Entscheid ist der Schlusspunkt einer monatelangen Kontroverse. Spieth war nicht nur als Seelsorger im Thurgau tätig, sondern auch als politischer Mandatsträger der rechtsgerichteten Alternative für Deutschland (AfD) in Frankfurt an der Oder. Bereits zuvor hatte es Diskussionen über sein Doppelmandat und seine häufige Abwesenheit gegeben.

Neue Brisanz erhielt der Fall, als die «Schaffhauser AZ» Facebook-Beiträge veröffentlichte, die Spieth auf einem Profil verbreitet haben soll. Darin relativierte er laut Berichten NS-Verbrechen, sprach vom «germanischen Zorn» und bezeichnete die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler als «demokratischen Pragmatismus».

«Geht gar nicht»

Die Inhalte trugen nach Einschätzung des Kirchenrats antisemitische und völkische Untertöne. Spieth bestritt nicht, die Beiträge geschrieben zu haben, sprach jedoch von «assoziativen Gedankenexperimenten» ohne rechtsextreme Absicht.

Die Kirchenleitung zeigte sich damals empört. Kirchenratspräsidentin Christina Aus der Au sagte dem «St. Galler Tagblatt»: «Das geht gar nicht. Das entspricht überhaupt nicht den Werten unserer Kirche.» Der Kirchenrat prüfte daraufhin rechtliche Schritte bis hin zur Amtsenthebung.

Nun kam es stattdessen zu einer einvernehmlichen Trennung. Spieth erklärte zuletzt, er habe aus den Vorgängen einen «Lernprozess» gezogen. Für die Verantwortlichen der Landeskirche kam diese Einsicht offenbar zu spät.

Mehr aus der Schweiz

Kurioser Vorfall in Dübendorf ZH. Hauswart will Wespen loswerden – und setzt Sportcenter in Brand

Kurioser Vorfall in Dübendorf ZHHauswart will Wespen loswerden – und setzt Sportcenter in Brand

Tödlicher Unfall am Mönch. Bergsteiger stürzen hunderte Meter in die Tiefe – Mann stirbt

Tödlicher Unfall am MönchBergsteiger stürzen hunderte Meter in die Tiefe – Mann stirbt

Backpackerin vergewaltigt. Gericht verurteilt Mann nach Horror-Nacht in Lenzburg AG

Backpackerin vergewaltigtGericht verurteilt Mann nach Horror-Nacht in Lenzburg AG

Meistgelesen

Renten brechen ein – so hart trifft es Schweizer Pensionierte jetzt
Nationalräte und US-Abgeordnete halten geheimes Treffen ab +++ Bericht: USA verhängen Zölle auf Goldbarren
Neues Virus breitet sich in China rasant aus – und sorgt für gespenstische Szenen
Pilatus stoppt Flugzeug-Lieferungen an die USA
Hauswart will Wespen loswerden – und setzt Sportcenter in Brand