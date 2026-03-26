Mutter und Kind in Dietikon ZH schwer verletzt – Raser taucht unter

Die beiden Insassinnen wurden beim Aufprall lebensgefährlich verletzt. Sie überlebten, leiden jedoch bis heute an den Folgen des Unfalls. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.
Nach den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Lenker mit einem leistungsstarken Fahrzeug unterwegs war und sicherheitsrelevante Systeme deaktiviert hatte. Auf nasser Fahrbahn verlor er in der Folge die Kontrolle über das Auto.
Der Fall wurde vor Gericht verhandelt und zog sich über mehrere Instanzen. Erst 2025 wurde das Urteil endgültig rechtskräftig. Das Gericht verurteilte den Mann zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe, unter anderem wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung. Zentral war dabei die rechtliche Einordnung: Das Gericht kam zum Schluss, dass es sich nicht um Fahrlässigkeit, sondern um vorsätzliches Handeln handelt.
Entwicklung bereitet Behörden Sorgen
Wie Recherchen der «SRF Rundschau» zeigen, hat der Verurteilte seine Strafe jedoch bis heute nicht angetreten. Der Mann ist untergetaucht und wird von den Behörden gesucht. Offizielle Stellen äussern sich aus Gründen des Datenschutzes nicht zu seinem Aufenthaltsort.
Der zuständige Staatsanwalt bezeichnet das Urteil dennoch als bedeutend. Es setze ein klares Signal, wie solche Delikte juristisch bewertet werden.
Der Fall reiht sich in eine Entwicklung ein, die den Behörden zunehmend Sorgen bereitet. Im Kanton Zürich ist die Zahl schwerer Raserdelikte in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Besonders auffällig ist dabei, dass solche Unfälle häufig mit sehr leistungsstarken Fahrzeugen in Verbindung stehen.
Nach Einschätzung der Strafverfolgungsbehörden sind es oft junge Männer, die in solche Fälle verwickelt sind. Die schwersten Folgen tragen dabei in vielen Fällen unbeteiligte Dritte.