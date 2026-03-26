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Trotz Gefängnisstrafe Mutter und Kind in Dietikon ZH schwer verletzt – Raser taucht unter

Sven Ziegler

26.3.2026

Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt.
Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt.
Kapo Zürich

Ein junger Autofahrer verletzte in Dietikon eine Mutter und ihr Kind schwer. Jahre später ist das Urteil rechtskräftig – doch der Verurteilte hat seine Haft nie angetreten.

Sven Ziegler

26.03.2026, 11:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein heute rechtskräftig verurteilter Raser verletzte 2019 in Dietikon eine Mutter und ihr Kind lebensgefährlich.
  • Das Gericht verurteilte ihn zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe wegen schwerer Körperverletzung.
  • Der Mann ist jedoch untergetaucht und wird derzeit von den Behörden gesucht.
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Ein schwerer Verkehrsunfall in Dietikon beschäftigt die Justiz noch Jahre später. Im Herbst 2019 verlor ein damals junger Lenker auf der Bernstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal in ein Auto, in dem sich eine Frau und ihre vierjährige Tochter befanden.

Die beiden Insassinnen wurden beim Aufprall lebensgefährlich verletzt. Sie überlebten, leiden jedoch bis heute an den Folgen des Unfalls. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Nach den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Lenker mit einem leistungsstarken Fahrzeug unterwegs war und sicherheitsrelevante Systeme deaktiviert hatte. Auf nasser Fahrbahn verlor er in der Folge die Kontrolle über das Auto.

Der Fall wurde vor Gericht verhandelt und zog sich über mehrere Instanzen. Erst 2025 wurde das Urteil endgültig rechtskräftig. Das Gericht verurteilte den Mann zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe, unter anderem wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung. Zentral war dabei die rechtliche Einordnung: Das Gericht kam zum Schluss, dass es sich nicht um Fahrlässigkeit, sondern um vorsätzliches Handeln handelt.

Entwicklung bereitet Behörden Sorgen

Wie Recherchen der «SRF Rundschau» zeigen, hat der Verurteilte seine Strafe jedoch bis heute nicht angetreten. Der Mann ist untergetaucht und wird von den Behörden gesucht. Offizielle Stellen äussern sich aus Gründen des Datenschutzes nicht zu seinem Aufenthaltsort.

Der zuständige Staatsanwalt bezeichnet das Urteil dennoch als bedeutend. Es setze ein klares Signal, wie solche Delikte juristisch bewertet werden.

Der Fall reiht sich in eine Entwicklung ein, die den Behörden zunehmend Sorgen bereitet. Im Kanton Zürich ist die Zahl schwerer Raserdelikte in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Besonders auffällig ist dabei, dass solche Unfälle häufig mit sehr leistungsstarken Fahrzeugen in Verbindung stehen.

Nach Einschätzung der Strafverfolgungsbehörden sind es oft junge Männer, die in solche Fälle verwickelt sind. Die schwersten Folgen tragen dabei in vielen Fällen unbeteiligte Dritte.

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