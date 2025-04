Der Versand von Papierpost ist auf dem Rücklauf. Die Einführung des sogenannten Hybridbriefes durch die Post könnte diesen Trend ab 2026 beschleunigen. (Symbildbild) Bild: Peter Schneider /Keystone

Die Post möchte den Versand wichtiger Unterlagen ab 2026 auch digital ermöglichen. Eine spezielle Signatur soll Sicherheit und Echtheit garantieren, die Handhabung ganz einfach sein.

tjnj Jan-Niklas Jäger

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Januar 2026 führt die Post einen Service ein, mit dem Briefe elektronisch verschickt werden können.

Das ist vor allem für das Versenden wichtiger Unterlagen relevant.

Eine regulierte Signatur soll die Echtheit des Briefes garantieren, ein digitaler Stempel den Zeitpunkt der Einreichung.

Der Brief muss auf der Website der Post als PDF hochgeladen werden. Auch als traditioneller Brief kann er danach noch versandt werden.

Schon bald soll man sich beim Versand wichtiger Unterlagen in der Schweiz den Gang zu Postfiliale oder Briefkasten sparen können: Mit sogenannten «Hybridbriefen» möchte die Post solche Sendungen digital ermöglichen. Im Januar 2026 soll der Service starten.

Statt zum Einschreiben oder dem riskanteren einfachen Brief können Kund*innen nach Registrierung auf der Post-Website ihren Brief als PDF hochladen.

Er kann daraufhin elektronisch versendet werden oder trotzdem als händischer Brief: In diesem Fall druckt die Post den Brief selbst, ehe sie ihn auf traditionelle Weise seines Weges schickt. Der Kostenpunkt liegt zwischen 40 Rappen und einem Franken.

Spezielle Signatur soll Echtheit garantieren

Mithilfe einer regulierten Signatur soll bei der elektronischen Variante garantiert werden, dass niemand etwas an dem Inhalt des Briefes geändert hat. Ein digitaler Stempel beinhaltet die Information über den genauen Zeitpunkt der Einreichung.

Die Adressen von Absender und Empfänger werden von der Post ebenfalls überprüft, so Post-Sprecher Stefan Dauner gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen.

Schon jetzt ist der Versand von klassischer Papierpost rückläufig. Die Einführung des «Hybridbriefes» könnte ihren Teil dazu leisten, diesen Trend zu beschleunigen.