Ausländer zahlen in der Schweiz im Durchschnitt ein Viertel mehr Miete als Schweizer. Liegt Diskriminierung vor oder gibt es andere Gründe?

Ausländer*innen bezahlen nach Informationen der «SonntagsZeitung» mehr Miete für ihre Wohnung als Schweizer Staatsangehörige – und zwar unabhängig davon, wie lange jemand mit ausländischem Pass schon in der Schweiz lebt.

Laut den Zahlen vom Bundesamt für Statistik zahlen ausländische Haushalte im Durchschnitt 10,5 Prozent mehr Miete als Schweizer Haushalte.

Diese Unterschiede sind in allen Regionen der Schweiz zu beobachten, wobei es Unterschiede gibt: Im Tessin ist die Differenz mit 5 Prozent kleiner, im Kanton Zürich und in der Genferseeregion mit 15,2 beziehungsweise 15,7 Prozent besonders hoch. Besonders in städtischen Gebieten hat sich die Kluft in den letzten Jahren vergrössert. In Zürich stieg der Unterschied von 16 Prozent im Jahr 2012 auf fast 24 Prozent im Jahr 2023.

Doch warum ist das eigentlich so?

Städte sind Ankunftsorte

Eine mögliche Erklärung für die höheren Mietkosten ist die durchschnittlich kleinere Wohnfläche, die Ausländer*innen bewohnen, wie die Zeitung schreibt. Während Schweizer Haushalte im Schnitt 48,2 Quadratmeter zur Verfügung haben, sind es bei ausländischen Haushalten nur 35,8 Quadratmeter. Kleinere Wohnungen haben oft höhere Quadratmeterpreise.

Zudem leben Ausländer*innen häufiger in städtischen Gebieten, wo die Mieten generell höher sind. Städte wie Zürich und Genf sind Ankunftsorte für viele Ausländer*innen, die dort Arbeit finden oder erste Kontakte knüpfen. Laut Marie Glaser vom Bundesamt für Wohnungswesen sind Ausländer*innen in Städten oft von Verdrängung durch steigende Mieten betroffen, was den Druck erhöht, höhere Mieten zu akzeptieren.

Ausländer*innen besitzen seltener Wohneigentum und sind daher stärker auf den Mietmarkt angewiesen. Nur 12 Prozent der ausländischen Haushalte besitzen Eigentum, verglichen mit 44 Prozent der Schweizer Haushalte.

Höheres Bildungsniveau

Laut der «SonntagsZeitung» ist auch der Zeitdruck bei der Wohnungssuche und das Fehlen eines Netzwerks in der Schweiz einen Grund dafür, warum Ausländer*innen oft höhere Mieten akzeptieren.

Obwohl es keine genauen Zahlen gibt, deutet das höhere Bildungsniveau vieler Ausländer*innen darauf hin, dass sie über die finanziellen Mittel verfügen, um höhere Mieten zu zahlen. In Zürich haben Ausländer*innen bei Hochschulabschlüssen die Schweizer*innen bereits überholt.

Diskriminierung könnte ebenfalls eine Rolle spielen, schreibt die Zeitung weiter. Eine Studie des Bundesamtes für Wohnungswesen aus dem Jahr 2019 zeigt, dass Personen aufgrund ihres Namens oder Aussehens bei der Wohnungsvergabe benachteiligt werden können.