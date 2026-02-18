Das Alpamare bleibt vorerst geschlossen. Die Gründe werden nicht transparent kommuniziert. Wikipedia

Ausgerechnet in den Sportferien bleiben im Alpamare Pfäffikon SZ die legendären Rutschbahnen geschlossen. Die Gemeinde Freienbach spricht von Sicherheitsbedenken und technischen Beeinträchtigungen – konkrete Details bleiben vorerst unter Verschluss.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Gemeinde Freienbach hat die Rutschbahnen im Alpamare Pfäffikon wegen Sicherheitsbedenken und technischer Abklärungen vorübergehend geschlossen.

Konkrete Details fehlen, während Spekulationen über Mängel kursieren, die Betreiberin jedoch auf frühere Qualitätsprüfungen verweist und Vorwürfe zurückweist.

Bis zur Wiedereröffnung gilt 50 Prozent Rabatt auf den Eintritt, doch für viele Familien bleibt der Ausfall der Hauptattraktion ein grosser Frust. Mehr anzeigen

Normalerweise ist das Alpamare in Pfäffikon ein Ort, an dem Kinder schreien – vor Freude. Diese Sportferien schreien sie eher vor Frust: Die legendären Rutschen sind geschlossen.

Was zunächst nach einer «technischen Störung» klang, hat sich zu einer mehrtägigen Komplettsperrung entwickelt. Wie die «NZZ» berichtet, legte die Gemeinde Freienbach die Rutschbahnen still. In einer Mitteilung ist von «Sicherheitsbedenken» und «technisch bedingten Beeinträchtigungen» im Bereich der Rutschen die Rede.

Konkreter wird es nicht. Gemeindepräsident Guido Cavelti verweist auf ein laufendes Verfahren. Weitere Details gibt es keine.

Auch die Betreiberin bestätigt gegenüber der «NZZ», dass die Durchgangspassage zu den Rutschbahnen genauer untersucht werde. Man habe den Bereich vorsorglich geschlossen. Die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitenden habe «höchste Priorität».

Spekulationen und Gerüchte

Die unklare Lage sorgt für Gesprächsstoff. SRF hat vor Ort Badegäste befragt – viele erfuhren erst an der Kasse von der Schliessung. «Das ist blöd», sagt ein Besucher.

«20 Minuten» berichtete unterdessen über angeblich durchgerostete Halterungen und spielte gar mit dem Szenario einer möglichen Einsturzgefahr. Das Alpamare weist solche Spekulationen entschieden zurück. Laut Betreiber wurden die Rutschen im November 2025 einem Qualitätsaudit unterzogen – mit dem Prädikat «gut».

Alte Vorwürfe, neue Fragen

Ganz neu sind Diskussionen über den Zustand der Anlage nicht. In den vergangenen Jahren häuften sich Berichte über abgeblätterten Lack, Rost oder Schimmel. Online gehen die Meinungen auseinander: Von «Horror» bis «definitiv rehabilitiert» ist alles zu lesen. Die Google-Bewertung liegt bei durchwachsenen 3,5 von 5 Punkten.

Dabei startete das Alpamare einst mit viel Euphorie. 1977 sprach die «NZZ» von einem «respektablen Bauwerk» mit künstlichen Bilderwelten und Unterwasserdüsen. Die Rutschen kamen erst später – in den 1980er- und 1990er-Jahren – und wurden zur Hauptattraktion. Die legendäre «Balla-Balla» schaffte es mit 261 Metern sogar ins Guinness-Buch der Rekorde.

Seit 1999 gehört das Bad zur spanischen Aspro-Gruppe, einem grossen europäischen Freizeitpark-Betreiber. Neben neuen Rutschen investierte man auch in Wellness- und Fitnessbereiche. Ehemalige Mitarbeitende kritisierten zuletzt jedoch, es sei mehr in neue Attraktionen als in die Sanierung alter Anlagen investiert worden. Die Geschäftsleitung wies dies zurück.

Halber Preis – halbe Freude

Wann die Rutschen wieder öffnen, ist unklar. Immerhin: Die Erlebnisbäder, das Wellenbad und der Aussenbereich bleiben offen. Als Ausgleich gewährt das Alpamare derzeit 50 Prozent Rabatt auf den Eintritt.

Ein Senior nimmt es gelassen: «Rutschbahnen sind nicht mein Business.» Eine Frau aus Pfäffikon sagt, sie nutze die Gelegenheit zum Schwimmen – «sonst ist es uns zu teuer».

Für Kinder hingegen ist der Dämpfer spürbar. «Der einzige Grund, warum man mit Kindern dahin fährt», schreibt ein Gast verärgert auf Google.

Das Alpamare – eine Ikone der Schweizer Freizeitkultur – steckt mitten in einer Krise. Und viele Familien warten darauf, dass es wieder heisst: Rutschbahn frei.