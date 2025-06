Distanz zur Zurich Pride – Queere Gruppen fordern klare Haltung

Am Samstag findet in Zürich die Pride statt. (Archivbild) Keystone

Die Zurich Pride verliert Rückhalt – politisch wie finanziell. Nach der Milchjugend ziehen sich auch Unternehmen zurück. Kritik an Kommerz und fehlender Haltung wird lauter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Milchjugend zieht sich dieses Jahr von der Zurich Pride zurück – aus Unklarheit über deren politische Ausrichtung.

Der Entscheid steht exemplarisch für eine wachsende Kritik an der Kommerzialisierung der Veranstaltung und spiegelt den schwindenden Rückhalt in der Community.

Auch finanzielle Einbussen und eine weniger sichtbare Demoroute setzen der Pride zusätzlich zu. Mehr anzeigen

Die Milchjugend, eine der bekanntesten queeren Jugendorganisationen der Schweiz, bleibt der Zurich Pride in diesem Jahr fern. In einem Statement auf Instagram begründet der Verein den Entscheid mit grundsätzlichen Zweifeln: Man wisse nicht mehr genau, wofür die Zurich Pride eigentlich politisch stehe. Die knappen Ressourcen wolle die Milchjugend «gezielter» einsetzen.

Der Rückzug sorgt in der Community für Gesprächsstoff. Während einige die Entscheidung mutig finden, fordern andere mehr Klarheit in der Kritik. «Klingt wie ein vages Statement», kommentiert ein User. SP-Nationalrätin Anna Rosenwasser lobte den Schritt: «Schön, dass ihr eine Alternative bietet, ohne zu bashen.» Sie selbst kündigte aber im «Blick» an, an der Pride teilnehmen zu wollen – auch als Zeichen der Unterstützung für trans Menschen: «Momentan wird viel Empörung generiert mit Falschbehauptungen, vor allem über trans Menschen. Wir dürfen auf diese Hetze nicht reinfallen.»

Die Entscheidung der Milchjugend steht exemplarisch für eine Entwicklung, die viele in der Szene beobachten: Einzelne Gruppen und Personen gehen zunehmend auf Distanz zur Zurich Pride. Besonders die zunehmende Kommerzialisierung stösst auf Kritik. Firmen setzen auf Regenbogenfarben, ohne dass ihr Engagement für queere Anliegen wirklich spürbar wäre – so der Vorwurf.

Kleine Prides in Chur, Lichtensteig und Glarus

Nicht nur die Milchjugend, auch andere Aktivist*innen suchen nach politischen Alternativen. In der Bundesstadt hat sich etwa der CSD Bern als «antikapitalistische» Gegenveranstaltung etabliert. Ende Mai gingen dort über 1000 Menschen auf die Strasse – mit klaren Forderungen: Schutz vor queerfeindlicher Gewalt und Kritik an «Regenbogen-Marketing» von Konzernen. In Zürich folgt der CSD jeweils eine Woche nach der offiziellen Pride.

Auch in kleineren Städten sind neue Formate entstanden. Wer etwa im Toggenburg lesbisch liebt oder sich nonbinär fühlt, konnte im April 2025 an einer «Mini-Pride» in Lichtensteig SG teilnehmen. Rund 700 Menschen kamen laut Medienberichten zur Demo.

Unternehmen streichen Sponsoring-Beiträge

Druck kommt aber nicht nur von links. Auch rechte Kampagnen machen der Pride das Leben schwer. Nach Donald Trumps Wahlsieg in den USA haben internationale Konzerne begonnen, ihre Diversity-Programme zu streichen oder zurückzufahren – aus Angst vor wirtschaftlichen Einbussen.

In der Schweiz bekommt das auch die Zurich Pride zu spüren: Laut «NZZ» fehlen dieses Jahr über 150'000 Franken im Budget. Gespart wird bei Technik, Zelten und grossen Bühnen-Acts.

Trotzdem will die Zurich Pride ein Zeichen setzen. Der Umzug am Samstag beginnt wie geplant um 13 Uhr auf dem Helvetiaplatz. Die Route führt allerdings nicht über zentrale Zürcher Strassen, sondern eher am Stadtzentrum vorbei – via Paradeplatz und General-Guisan-Quai zur Landiwiese. In der Community kommt das nicht gut an. Viele fordern mehr Sichtbarkeit im öffentlichen Raum.

Inhaltlich steht dieses Jahr das Motto «Gemeinsam für unsere Gesundheit» im Mittelpunkt. Die Pride erinnert an 40 Jahre Kampf gegen HIV/Aids in der Schweiz – und fordert Verbesserungen im Gesundheitssystem.