Die Luzerner Staatsanwaltschaft konnte zwei versuchte Vergewaltigungen an den Bahnhöfen in Luzern und Entlebuch dank DNA-Spuren aufklären. (Symbolbild) Keystone

Nach Jahren der Ungewissheit steht fest, wer hinter zwei versuchten Vergewaltigungen im Luzerner Entlebuch und in Wolhusen steckt: Dank DNA-Spuren konnte die Polizei einen Mann aus Eritrea identifizieren

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Luzerner Strafverfolgungsbehörden haben dank DNA-Spuren den Täter zweier versuchter Vergewaltigungen in Entlebuch (2019) und Wolhusen (2024) identifiziert.

Es handelt sich um einen Mann aus Eritrea, dessen DNA mit Spuren an beiden Tatorten übereinstimmte.

Da der Beschuldigte im Jahr 2025 verstarb, wurde das Verfahren eingestellt. Mehr anzeigen

Nach zwei versuchten Vergewaltigungen an den Bahnhöfen Entlebuch und Wolhusen haben die Luzerner Strafverfolgungsbehörden den Täter identifiziert. Da der Mann inzwischen verstorben ist, wurde das Verfahren eingestellt.

DNA-Spuren führten zu einem Mann aus Eritrea, dessen DNA mit dem Material an den Tatorten übereinstimmte, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Während des laufenden Verfahrens verstarb der Beschuldigte im Jahr 2025, wie es weiter hiess.

In Entlebuch wurde im September 2019 eine Frau am Bahnhof angegriffen. Der Täter drückte sie zu Boden und bedrängte sie sexuell, das Opfer konnte fliehen. Trotz «intensiven Untersuchungshandlungen» blieb die Täterschaft damals unbekannt, worauf die Staatsanwaltschaft Sursee das Verfahren sistierte.

Im Dezember 2024 kam es am Bahnhof Wolhusen zu einem weiteren sexuellen Übergriff. Eine Frau wurde angegriffen und leicht verletzt. Passanten schritten ein, worauf der Täter flüchtete.

