Domat/Ems sagt Ausweichverkehr Kampf an Bündner Dorf eröffnet Spezialstrasse nur für Einheimische

Sven Ziegler

12.3.2026

Auf der A13 kommt es regelmässig zu langen Staus. 
Auf der A13 kommt es regelmässig zu langen Staus. 
KEYSTONE

Wenn sich auf der A13 der Osterstau bildet, weichen viele Autofahrer durch Domat/Ems aus. Nun reagiert die Bündner Gemeinde – mit einer speziellen Strasse, die nur Einheimische nutzen dürfen.

Sven Ziegler

12.03.2026, 07:42

12.03.2026, 08:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Domat/Ems startet zu Ostern eine spezielle Verkehrsregelung namens «Blue Line».
  • Eine sonst gesperrte Strasse dürfen nur Einwohner mit Bewilligung nutzen.
  • Die Gemeinde will damit den Ausweichverkehr von der Autobahn durch das Dorf reduzieren.
Mehr anzeigen

Wenn sich auf der Autobahn A13 vor Ostern der Verkehr staut, weichen viele Autofahrer durch die Bündner Gemeinde Domat/Ems aus. Für die Bewohner bedeutet das jedes Jahr dasselbe: Kolonnen durch das Dorf, Lärm und stockender Verkehr.

Nun zieht die Gemeinde eine ungewöhnliche Massnahme durch. Zu Ostern startet die sogenannte «Blue Line» – eine Strasse, die nur Einheimische nutzen dürfen, wie die «Südostschweiz» berichtet. 

Während Touristen und Durchreisende im Stau stehen, sollen Bewohner künftig an den Autos vorbeifahren können.

Strasse nur für Einwohner geöffnet

Die Regel ist klar: Die spezielle Route dürfen nur Personen benutzen, die ihren Hauptwohnsitz oder Wochenaufenthalt in Domat/Ems haben. Das schreibt die Gemeinde auf ihrer Website.

Die Strecke führt über eine Strasse beim Plarenga-Kreisel, auf der normalerweise ein Fahrverbot gilt. Sie wird nur geöffnet, wenn gleichzeitig das Dosiersystem auf der Hauptstrasse aktiv ist.

Dann dürfen dort nur Einheimische, Postautos sowie Einsatzfahrzeuge durchfahren.

Ärger über Ausweichverkehr

Der Hintergrund ist der zunehmende Ausweichverkehr bei Stau auf der Autobahn. Gerade an Feiertagen verlassen viele Autofahrer die A13 und fahren durch das Dorf, um schneller ans Ziel zu kommen.

Zwar versucht die Gemeinde mit einem Dosiersystem, den Verkehr zu bremsen und so das Ausweichen weniger attraktiv zu machen. Doch genau dieses System sorgt ebenfalls für Stau – in dem auch die Einheimischen stehen.

Bereits über 1300 Bewilligungen

Damit die «Blue Line» funktioniert, benötigen Einwohner eine spezielle Durchfahrtsbewilligung. Diese ist kostenlos.

Wie die «Südostschweiz» weiter berichtet, sind bis Ende Februar bereits 1379 Anträge eingegangen.

Ein Sicherheitsdienst soll kontrollieren, dass tatsächlich nur Berechtigte die Route nutzen. Wer keine Bewilligung hat, muss weiterhin im Stau warten.

Zunächst wird das System als Pilotprojekt getestet.

