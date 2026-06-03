Donald Trump Jr. ist einer der einflussreichsten Männer im Trump-Kosmos, ohne ein Amt innezuhaben. Keystone

Hinter den Türen des Zürcher Zunfthauses zur Saffran trifft sich am Donnerstag ein hochkarätiger Kreis aus Investoren, Unternehmern und Managern. Ehrengast ist Donald Trump Jr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump Jr. nimmt am 4. Juni in Zürich an einem geschlossenen Roundtable der Davos Lodge teil.

Als Co-CEO der Trump Organization hat Trump Jr. seinen Einfluss zuletzt auch auf Branchen wie Kryptowährungen, Technologie, Drohnen und Rohstoffe ausgeweitet.

Die Veranstaltung findet hinter verschlossenen Türen statt. Einlass gibt es nur auf Einladung. Mehr anzeigen

Donald Trump Jr., der Sohn von US-Präsident Donald Trump, kommt in die Schweiz. Am Donnerstag, 4. Juni, trifft er sich im Zürcher Zunfthaus zur Saffran zu einem geschlossenen Roundtable der Netzwerkorganisation Davos Lodge. Einlass gibt es nur auf Einladung.

Der 48-Jährige ist neben seinem Bruder Eric Trump Co-CEO der Trump Organization und ältester Sohn des US-Präsidenten – und damit einer der einflussreichsten Männer im Umfeld von Trump, ohne je ein Amt innezuhaben.

Bekannt ist Donald Trump Jr. als lauter Kulturkämpfer, treuer Unterstützer seines Vaters und aggressiver Netzwerker, der die Nähe zur Macht längst zum Geschäftsmodell gemacht hat.

Die Trump Organization ist das Firmenimperium der Familie, das vor allem im Immobilien- und Hospitality-Bereich tätig ist: Hotels, Golfplätze und Resorts weltweit. Seit Trumps Wiederwahl investieren Donald Trump Jr. und sein Bruder aber auch in Branchen, die oft direkt von politischen Entscheidungen aus dem Weissen Haus abhängen – Kryptowährungen, Technologieunternehmen, Drohnenhersteller, Rohstofffirmen.

Ein Beispiel dafür: das Rohstoff-Start-up Vulcan Elements, das eine Pentagon-Kreditzusage über 620 Millionen Dollar erhielt, während Trump Jr.s Investmentfirma bereits beteiligt war. Oder der Drohnenhersteller Powerus: Im März wurde bekannt, dass Donald Trump Jr. und Eric Trump grosse Anteile gekauft haben – just in dem Moment, in dem auch das Unternehmen Aufträge beim Pentagon anstrebt.

Diskussionen über Geopolitik und Investitionsstrategien

Unter dem Motto «Who Shapes the Global Economy?» diskutieren geladene Gäste am Donnerstag also hinter verschlossenen Türen über Geopolitik, Kapitalströme, Energiesicherheit und langfristige Investitionsstrategien. Auf dem Programm stehen eine Roundtable-Diskussion am Nachmittag sowie ein anschliessendes privates Dinner.

Neben Trump Jr. nehmen unter anderem Calamos-CEO John Koudounis, DP-World-Finanzchef Anil Mohta, Bloomberg-Manager Felippe Velloso sowie der ägyptische Unternehmer Shafik Gabr und der tschechische Immobilieninvestor Luděk Sekyra teil.

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