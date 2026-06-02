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Bundesrichter wirf SVP Kampagne vor Yves Donzallaz: «Unsere Liebesgeschichte war nicht illegal»

SDA

2.6.2026 - 05:27

Bundesrichter Yves Donzallaz und Bundesrichterin Beatrice van de Graaf hatten keine Zweifel an der Legalität ihrer Beziehung, wie Donzallaz zu Tamedia sagte. (Archivbild)
Bundesrichter Yves Donzallaz und Bundesrichterin Beatrice van de Graaf hatten keine Zweifel an der Legalität ihrer Beziehung, wie Donzallaz zu Tamedia sagte. (Archivbild)
Bild: Keystone/Peter Klaunzer

Rückblickend bezeichnet Yves Donzallaz seine Beziehung mit Bundesrichterin Beatrice van de Graaf als «unangemessen». Jedoch sei die Liebesgeschichte aus seiner Sicht nicht illegal gewesen, sagt der Bundesrichter

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

02.06.2026, 05:27

02.06.2026, 06:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bundesrichter Yves Donzallaz nimmt in einem Interview erstmals Stellung zu seiner Beziehung mit Bundesrichterin Beatrice van de Graaf.
  • Die Beziehung zwischen ihm und der Bundesrichterin Beatrice van de Graaf sei «unangemessen» gewesen – aber nicht illegal, argumentiert Donzallaz.
  • Er wirft der SVP vor, die Affäre politisch zu instrumentalisieren, um ihn aus dem Amt zu drängen.
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Die Beziehung zwischen ihm und der Bundesrichterin Beatrice van de Graaf sei «unangemessen» gewesen – aber nicht illegal, argumentiert Bundesrichter Yves Donzallaz in einem Interview mit den Zeitungen von Tamedia. Die Beziehung habe sich im Rahmen des Gesetztes bewegt, sagte Donzallaz in dem am Dienstag veröffentlichten Interview. Van de Graaf habe ihm das Einverständnis gegeben, über ihre inzwischen verflogene Liebe zu sprechen. «Ich glaube, ich war sehr naiv», sagte der Bundesrichter im Nachhinein.

Gemäss Bundesgerichtsgesetz dürfen dem Bundesgericht nicht gleichzeitig Richterinnen oder Richter angehören, die «in dauernder Lebensgemeinschaft leben». «Eine ‹Lebensgemeinschaft› setzt voraus, dass die Partner einen gemeinsamen Wohnsitz und Alltag teilen», argumentierte Donzallaz. Bei van de Graaf und ihm sei das nicht der Fall gewesen. Die Bundesrichterin habe «vielleicht an zwei Wochenenden pro Monat» bei ihm übernachtet.

Nach Wirbel um Liebespaar. Expertengremium soll Beziehung zwischen Bundesrichtern klären

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«Kein gemeinsames Lebensprojekt»

Während knapp einem Jahr waren er und die Bundesrichterin demnach zusammen. Ihnen sei bewusst gewesen, dass die Situation rechtlich problematisch geworden wäre, «wenn wir uns für ein gemeinsames Leben entschieden hätten», sagte Donzallaz. Keiner von beiden sei bereit gewesen, das Gericht zu verlassen. An Ostern 2026 trennten sie sich. «Wir stellten fest, dass sich die Sache abgekühlt hatte, dass wir kein gemeinsames Lebensprojekt hatten», sagte er.

Die Frage der Befangenheit habe sich faktisch nicht gestellt, sagte Donzallaz. «Richterin van de Graaf und ich haben zu keinem Zeitpunkt im selben Gremium auch nur einen einzigen Fall entschieden.» Auch gebe es keine Rechtsgrundlage, welche verlangt hätte, die Beziehung offen zu legen. «Auch Richter haben ein Recht auf ein Privatleben», sagte er.

Künftig höchster Richter der Schweiz. Bundesrichter Yves Donzallaz tritt aus SVP aus

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Donzallaz greift SVP an

Am 30. April berichtete die «Weltwoche» erstmals von der Beziehung. Die Schweiz habe eine «Staatsaffäre», schrieb Alt-SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli in seinem Artikel. Donzallaz wirft der SVP jetzt im Interview vor, die Affäre für politische Zwecke genutzt zu haben. Ziel sei gewesen, ihn aus dem Amt zu drängen. «Ich war sehr naiv», so Donzallaz. Das Verhältnis zwischen ihm und der Partei gilt seit 2020 als belastet. Damals stellte sich die SVP gegen seine Wiederwahl und begründete dies damit, dass er zu häufig von der Parteilinie abgewichen sei.

Die Beziehung zwischen der Bundesrichterin und dem Bundesrichter war Ende April in den Medien öffentlich geworden. An einer ausserordentlichen Sitzung Mitte Mai entschieden alle Bundesrichterinnen und Bundesrichter, dass Liebesbeziehungen zwischen Gerichtsmitgliedern gegen die «Gepflogenheiten der Richterinnen und Richter am Bundesgericht» verstossen. Das versammelte Gesamtgericht habe diesen Entscheid unabhängig vom aktuellen Fall getroffen, teilte das Bundesgericht mit. «Ich verstehe, dass Kollegen ihre Bedenken äussern wollten», sagte Donzallaz dazu.

Zurzeit prüft ein unabhängiges Expertengremium Fragen nach der Unabhängigkeit des obersten Schweizer Gerichts. Das Gremium soll der Verwaltungskommission des Bundesgerichts Ende Juni Bericht erstatten, wie das Bundesgericht Anfang Mai mitteilte. «Am Ende wird die Version des Geschehens gelten, welche die externen Experten erstellen», sagte Donzallaz im Interview mit Tamedia.

Bundesrichter will für weitere Amtszeit kandidieren

Der Bundesrichter kündigte an, dass er für die Amtszeit 2027 bis 2032 kandidieren wolle: «Erstens, weil ich überzeugt bin, nichts Unrechtsmässiges getan zu haben.» Zweitens wolle er die eingeschlagene Richtung der Rechtsprechung weiterführen. Mit 68 Jahren greift die Altersbeschränkung. 2029 würde Donzallaz deshalb abtreten, sagte er.

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