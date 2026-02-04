  1. Privatkunden
Erneut auf dem Prüfstand Gericht hebt SBB-Bewilligung für Schüttel-Zug teilweise auf

SDA

4.2.2026 - 12:07

Die SBB wollen den Fahrkomfort des FV-Dosto verbessern. (Archivbild)
Die SBB wollen den Fahrkomfort des FV-Dosto verbessern. (Archivbild)
sda

Das Bundesverwaltungsgericht hebt die unbefristete Betriebsbewilligung für die Dosto-Züge der SBB teilweise auf. Der Entscheid zwingt Bund und Bahn, die Barrierefreiheit für mobilitätsbehinderte Menschen neu zu beurteilen.

Keystone-SDA

04.02.2026, 12:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Beschwerde von Inclusio Handicap gegen die Dosto-Bewilligung gutgeheissen.
  • Der vom Bundesamt für Verkehr beauftragte Expertenbericht gilt als nicht repräsentativ.
  • Bund und SBB müssen nun erneut prüfen, ob die Züge autonom und sicher benützt werden können.
Mehr anzeigen

Bund und SBB müssen sich nochmals mit der Frage befassen, ob die Doppelstock-Dosto-Züge von mobilitätsbehinderten Menschen autonom und sicher benützt werden können. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Beschwerde der Organisation Inclusio Handicap gutgeheissen.

Das Bundesverwaltungsgericht kommt in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil zum Schluss, dass ein vom Bundesamt für Verkehr (BAV) in Auftrag gegebener Expertenbericht verschiedene Fragen offen lässt. Das Gutachten wurde nach einer Rückweisung des Bundesgerichts im Dezember 2021 bei einer privaten Firma in Auftrag gegeben.

Die Behindertenorganisation Inclusio Handicap hatte gegen die im März 2024 vom BAV erteilte unbefristete Betriebsbewilligung für die von Bombardier Transportation gebauten Dosto-Züge eine Beschwerde eingereicht. Im Wesentlichen kritisierte die Organisation die Gestaltung des Ein- und Ausstiegsbereichs.

Nicht repräsentativ

Das Bundesverwaltungsgericht heisst verschiedene Kritikpunkte am Sachverständigenbericht gut, auf den sich das BAV bei seiner Betriebsbewilligung stützte. So wurden die Berechnungen mit einem Standardrollstuhl gemacht und die praktischen Experimente mit nicht mobilitätsbehinderten Personen. Laut Gericht sind diese Ergebnisse nicht repräsentativ.

Fahrkomfort erhöhen. SBB bauen den «Schüttelzug» FV-Dosto um – für 90 Mio. Franken

Fahrkomfort erhöhenSBB bauen den «Schüttelzug» FV-Dosto um – für 90 Mio. Franken

Auch wurde nur die Situation mit Handrollstühlen, nicht aber jene mit Elektrorollstühlen oder Rollatoren begutachtet. Im Fokus der Untersuchung waren zudem Paraplegiker. Die Situation von älteren Menschen, solchen mit einer Mutiplen Sklerose oder von Personen nach einem Schlaganfall wurde nicht berücksichtigt.

Das Bundesverwaltungsgericht weist darauf hin, dass im Sinne des Beschleunigungsgebots auch über die Frage zu befinden sei, ob mögliche Anpassungen am Ein- und Ausstiegsbereich zumindest bei einem Wagen pro Zug technisch machbar und verhältnismässig sind. (Urteil A-2871/2024, A-2872/2024, A-2874/2024 vom 20.1.2026)

