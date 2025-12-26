  1. Privatkunden
Ein Bewohner im Spital Drama am Weihnachtsabend – Grosseinsatz der Feuerwehr in Sarmenstorf AG

Petar Marjanović

26.12.2025

Mehrere Feuerwehren bei Brand in Sarmenstorf vor Ort

Mehrere Feuerwehren bei Brand in Sarmenstorf vor Ort

Am Weihnachtsabend kam es in Sarmenstorf zu einem Brand in einem Dreifamilienhaus. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, eine Person wurde leicht verletzt.

26.12.2025

Am Weihnachtsabend kam es in Sarmenstorf zu einem Brand in einem Dreifamilienhaus. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, eine Person wurde leicht verletzt.

Petar Marjanović

26.12.2025, 06:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Weihnachtsabend kam es in Sarmenstorf zu einem Brand in einem Dreifamilienhaus.
  • Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, ein Bewohner wurde leicht verletzt ins Spital gebracht.
  • Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unklar, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.
Mehr anzeigen

Am Weihnachtsabend ist es in Sarmenstorf AG zu einem Brand in einer Liegenschaft gekommen. Kurz vor 20.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung ein. Aufgrund der ersten Informationen wurden mehrere Feuerwehren aufgeboten. 

Mit zwei Autodrehleitern bekämpfen die Einsatzkräfte unter Atemschutz Glutnester und Brandherde im Dachbereich. Um an die Flammen zu gelangen, entfernen sie Dachziegel. Ein Augenzeuge erzählt gegenüber blue News: «Die Feuerwehr war schnell vor Ort, aber es war schnell klar, dass da noch einer drin war.»

Mehrere Feuerwehren bei Brand in Sarmenstorf im Einsatz. Am Weihnachtsabend brannte eine Liegenschaft in Sarmenstorf.

Am Weihnachtsabend brannte eine Liegenschaft in Sarmenstorf.

Bild: BRK News

Mehrere Feuerwehren bei Brand in Sarmenstorf im Einsatz. Die Meldung ging kurz vor 20.30 Uhr bei der Kantonspolizei ein.

Die Meldung ging kurz vor 20.30 Uhr bei der Kantonspolizei ein.

Bild: BRK News

Mehrere Feuerwehren bei Brand in Sarmenstorf im Einsatz. Mehrere Feuerwehren rückten mit Autodrehleitern aus.

Mehrere Feuerwehren rückten mit Autodrehleitern aus.

Bild: BRK News

Mehrere Feuerwehren bei Brand in Sarmenstorf im Einsatz. Um an die Flammen zu gelangen, wurden Dachziegel entfernt.

Um an die Flammen zu gelangen, wurden Dachziegel entfernt.

Bild: BRK News

Mehrere Feuerwehren bei Brand in Sarmenstorf im Einsatz. Ein Bewohner wurde leicht verletzt ins Spital Muri gebracht.

Ein Bewohner wurde leicht verletzt ins Spital Muri gebracht.

Bild: BRK News

Mehrere Feuerwehren bei Brand in Sarmenstorf im Einsatz. Die Brandursache und der Sachschaden sind noch unklar.

Die Brandursache und der Sachschaden sind noch unklar.

Bild: BRK News

Beim betroffenen Gebäude handelt es sich um ein Dreifamilienhaus. Der Bewohner der obersten Wohnung zog sich beim Brand leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Spital Muri gebracht. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt.

Zur Brandursache gibt es derzeit keine Angaben. Wie Aline Rey, Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau, gegenüber BRK News sagt, konnten die Brandermittler die Liegenschaft bislang nicht betreten, da die Löscharbeiten noch bis spät in der Nacht andauerten.

Sarmenstorf liegt im Kanton Aargau.
Sarmenstorf liegt im Kanton Aargau.
Swisstopo

Auch zum Sachschaden liegen noch keine konkreten Zahlen vor. Dieser dürfte laut Polizei jedoch erheblich sein. Neben den Feuerwehren standen die Kantonspolizei Aargau sowie ein Rettungsdienst im Einsatz.

