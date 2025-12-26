Drama am Weihnachtsabend – Grosseinsatz der Feuerwehr in Sarmenstorf AG

Mehrere Feuerwehren bei Brand in Sarmenstorf vor Ort Am Weihnachtsabend kam es in Sarmenstorf zu einem Brand in einem Dreifamilienhaus. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, eine Person wurde leicht verletzt. 26.12.2025

Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unklar, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Mehr anzeigen

Am Weihnachtsabend ist es in Sarmenstorf AG zu einem Brand in einer Liegenschaft gekommen. Kurz vor 20.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung ein. Aufgrund der ersten Informationen wurden mehrere Feuerwehren aufgeboten.

Mit zwei Autodrehleitern bekämpfen die Einsatzkräfte unter Atemschutz Glutnester und Brandherde im Dachbereich. Um an die Flammen zu gelangen, entfernen sie Dachziegel. Ein Augenzeuge erzählt gegenüber blue News: «Die Feuerwehr war schnell vor Ort, aber es war schnell klar, dass da noch einer drin war.»

Beim betroffenen Gebäude handelt es sich um ein Dreifamilienhaus. Der Bewohner der obersten Wohnung zog sich beim Brand leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Spital Muri gebracht. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt.

Zur Brandursache gibt es derzeit keine Angaben. Wie Aline Rey, Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau, gegenüber BRK News sagt, konnten die Brandermittler die Liegenschaft bislang nicht betreten, da die Löscharbeiten noch bis spät in der Nacht andauerten.

Sarmenstorf liegt im Kanton Aargau. Swisstopo

Auch zum Sachschaden liegen noch keine konkreten Zahlen vor. Dieser dürfte laut Polizei jedoch erheblich sein. Neben den Feuerwehren standen die Kantonspolizei Aargau sowie ein Rettungsdienst im Einsatz.