Auf der A8 bei Interlaken ist es am frühen Freitagmorgen zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Drei Personen wurden leicht verletzt, die Strecke blieb mehrere Stunden gesperrt.

Am Freitagmorgen hat sich auf der A8 bei Interlaken ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Laut Angaben der Kantonspolizei Bern ging kurz nach 6.30 Uhr die Meldung über die Kollision ein.

Nach ersten Erkenntnissen war eine Autolenkerin von Thun in Richtung Interlaken unterwegs, als sie auf Höhe der Ausfahrt Gunten aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte sie frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Dieser kollidierte daraufhin mit einem weiteren Fahrzeug, das ebenfalls von Thun herkam.

Alle drei Fahrzeuglenkenden wurden beim Unfall leicht verletzt. Sie wurden jeweils mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Neben der Polizei stand auch die Feuerwehr Bödeli im Einsatz.

Der betroffene Abschnitt der A8 musste für die Bergungs- und Unfallarbeiten während rund drei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über eine Umleitung geführt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.