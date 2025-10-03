  1. Privatkunden
Drei Personen verletzt Drei Autos crashen auf A8 bei Interlaken BE

Sven Ziegler

3.10.2025

Insgesamt drei Personen wurden verletzt.
Insgesamt drei Personen wurden verletzt.
Kantonspolizei Bern

Auf der A8 bei Interlaken ist es am frühen Freitagmorgen zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Drei Personen wurden leicht verletzt, die Strecke blieb mehrere Stunden gesperrt.

Redaktion blue News

03.10.2025, 09:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf der A8 bei Interlaken kam es am Freitagmorgen zu einer Frontalkollision mit drei Autos.
  • Drei Personen wurden leicht verletzt und ins Spital gebracht.
  • Die A8 blieb im Bereich der Ausfahrt Gunten rund drei Stunden gesperrt.
Mehr anzeigen

Am Freitagmorgen hat sich auf der A8 bei Interlaken ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Laut Angaben der Kantonspolizei Bern ging kurz nach 6.30 Uhr die Meldung über die Kollision ein.

Nach ersten Erkenntnissen war eine Autolenkerin von Thun in Richtung Interlaken unterwegs, als sie auf Höhe der Ausfahrt Gunten aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte sie frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Dieser kollidierte daraufhin mit einem weiteren Fahrzeug, das ebenfalls von Thun herkam.

Alle drei Fahrzeuglenkenden wurden beim Unfall leicht verletzt. Sie wurden jeweils mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Neben der Polizei stand auch die Feuerwehr Bödeli im Einsatz.

Der betroffene Abschnitt der A8 musste für die Bergungs- und Unfallarbeiten während rund drei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über eine Umleitung geführt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

